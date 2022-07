Na facebooku, dočerta, zatrhli aj Pollerta

Či sa zle vyspal, či ho niekto naviedol, či to napísal niekto v jeho mene, sa nevie, no na jeho facebooku sa objavil tento status: "Muž a žena jsou natolik odlišné, nesouměřitelné bytosti, že možná právě v tom je skryta ona osudová přitažlivost, na které záhy stojí rodina, potažmo, celý svět."

Kto príčetný už dnes môže toto napísať?

Ešteže pohotový facebook včas zasiahol. Keby sa totiž táto nebezpečná myšlienka rozšírila po svete, mohlo by to mať ďalekosiahle následky. Spoločnosť Meta síce píše vo svojich pravidlách, že cieľom facebooku je poskytnúť ľuďom priestor k vyjadrovaniu a nabáda ľudí, aby sa nebáli otvorene hovoriť o záležitostiach, na ktorých im záleží, ale povedzme si pravdu, odtál-potál.

Takéto sprostosti mohli platiť niekedy tak v minulom storočí, ale dnes?

Čistá dezinformácia.

Hľadať príťažlivosť v odlišnosti pohlaví (a ešte len dvoch) je blud a doktor Pollert by mal za takéto reči vrátiť diplom a možno aj vodičák s rodným listom.

(Pravdepodobne) americkí vedci nedávno dokázali, že muž, žena, ďalších 68 pohlaví (za toto číslo neručím, lebo som nečítala dnešné správy a neviem, či je aktuálne) a niekoľko druhov bezpohlavných, sú všetko jedno a v záujme zachovania rovnosti a rovnocennosti by sa nemali ani len pomenúvať, aby nedošlo k prípadnej diskriminácii. No a dezinformátor Pollert tento vedecký poznatok celkom potrel a neoverenú informáciu o príťažlivosti skrytej v odlišnosti mužov a žien zverejnil. Tým porušil zásady facebooku a zaradil sa k nebezpečným jedincom, ktorí podnecujú k nenávistným prejavom a možno aj k násiliu (toto som si len tipla, lebo do žiadnej inej zásady facebooku mi jeho zvrátená veta nezapadla).

Nuž, asi takto, vážení priatelia, nech je pre nás Lukáš Pollert mementom.

Zdá sa, že dnes je potrebné držať nielen svoje konanie, moč a stolicu, ale už aj myšlienky na uzde a v rámci prísnej samocenzúri si triediť, čo kde poviete, prípadne napíšete. U nás sa takéto voľnomyšlienkárstvo zatiaľ vo väčšom neoplatilo len ľuďom, ktorí sa nestotožnili s vedeckou teóriou o COVIDe, ale do budúcnosti... Je možno len otázkou času, dokedy si budeme môcť nahlas zaspievať Žbirkovu Chlapčenskú tvár či Kočku od Elánu.