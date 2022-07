Nezaradená poslankyňa Tabák neverí, že už prestúpila

A to znamená len jediné: procesy v parlamente už idú tak rýchlo, že niektoré rituály nestíhajú zaznamenávať už ani priamy účastníci deja. Pani Tabák si ešte jasne pamätá, že z klubu OĽaNO vystúpila, pamätá si, že sa zaradila k nezaradeným, ale že by niekde prestúpila a nedajbože do niečoho už aj vstúpila, to si nie a nie vybaviť. Vie len, že pre jej budúcnosť bude ľahšie, ak do niečoho predsa len vstúpi. Chystá sa totiž kandidovať za starostku Starého Mesta, lebo tam chodila do školy a podľa nej by bola škoda, keby nekandidovala, keď už tam chodila do školy. Ako hovorí, všetko je v hre, už sa všetko chystá, čoskoro to dozreje, ale zatiaľ nie je nič jasné, pretože je to v rukách voličov. A tak bude počas prázdnin jazdiť po všetkých krajoch, rozprávať sa s ľuďmi, aby im porozumela a takto pripravená v septembri vraj podpíše nejaké tie formuláre, aby mohla kandidovať.

Nuž, zdá sa, že jednotlivé strany a kluby si v parlamente naozaj majú z čoho vyberať.

A my sa vôbec nečudujme, že sa predseda Kollár s draftom takto poponáhľal. Prísť o takúto posilu by bola naozaj veľká škoda.

