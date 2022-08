Obavy z návratu alebo Čo naznačuje desať prikázaní

Tak a je to tu.

Dlho očakávaný mesiáš najskôr vstúpil, potom vystúpil, teraz zostúpil a možno odstúpi. Pre pokoj a blahobyt Slovenska. Naveky vekov.

Aby sa tak však stalo, má 10 podmienok, 10 prikázaní pre Sulíka a jeho družinu.

Podmienky vznikli v Španielsku, pravdepodobne na niektorom z kamenných múrov pod osamelou palmou. Sú jednoduché, zrozumiteľné, dokonca tak, že u renomovaných politológov vzniklo podozrenie, že ich spísal nejaký opitý španielsky toreádor tesne pred alebo po vystúpení. Takmer každá z nich sa začína strohým BUDE alebo NEBUDE, čo je nielen symbolom slabšej slovnej zásoby pisateľa, ale čo je horšie, i náznak syndrómu hubris. ("V starovekom Grécku hubris označovalo pýchu, nereálnu sebadôveru a aroganciu mocných, čo viedlo k potrestaniu celej komunity bohmi. Dnes hubris označuje správanie vyplývajúce zo zaslepenia mocou, ktoré je charakteristické stratou kontaktu s realitou, preceňovaním svojich kompetencií, bezohľadnosťou a zneužívaním mocenského postavenia.").

A to nie je žiadna sranda, vážení.

Buďme radi, že náš hubris je aj so svojou poruchou zatiaľ v Španielsku, kde sa realizuje v literatúre a po nociach spisuje prikázania. Podobnou poruchou totiž trpel i Nero a ako z histórie vieme, ten robil iné čoromoro. Ako sa píše vo wikipédii, Nero:...sám sa pokladal za najlepšieho básnika, herca, športovca. Vyhral všetky disciplíny na olympijských hrách, raz keď sa v konskom dvojzáprahu vysypal do zákruty a celý zakrvavený prišiel do cieľa na druhom mieste, bol vyhlásený ako „morálny spoluvíťaz“. Počas jeho divadelných predstavení nesmel nikto opustiť amfiteáter. Niekedy ľudia v divadle predstierali, že sú mŕtvi, aby ich mohli vyniesť. Stávalo sa, že ženy počas jeho predstavení aj porodili."

Nuž, ale nerobme paniku. Zatiaľ sú tu len isté náznaky.

Buďme v strehu a sledujme, ako sa hubris bude realizovať po návrate. Akonáhle uvidíme, že sa náš minister sedem a viacbolestný prihlásil do olympijskej výpravy, začína obchádzať Národné divadlo alebo skupuje zápalky, vedzme, že je zle a alarmujme premiéra. Síce nám to bude prd platné, ale čo nám iné ostáva...

