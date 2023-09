Pred pár dnami nás preceda informuval o neudržatelnej situácii na našej hranyci s Maďarskom. Keby to neurobil, ani nevíme. On jediný bol ochotný sannút do limuzíny a íst sa osobne pozret, ako to tam vyzírá. A čo uvidel vo Veľkom Krtýši? Sodomu Gomoru. Samý migrant. On šak neváhal, pekne, ludsky, len ako on to ví, sa s migrantami povyprával a zistyl, že šeci sa volajú Abdul, šeci pochádzajú ze Sýrie a šeci sú nelegálny utečenci, ktorých vláda Čaputovej nasilu zlegalizovala akýmsi papírem.

Nuž, čo vám povím, zhrozil sa, zvolal tlačovú besedu a šetkých nás o tomto informuval. Scel zvolat aj parlamentnú schódzu, kde to scel aj poslancom povedat, no oni zabránili jeho vypočutiu a bez jeho priamych svedectiev z cesty na Dolnáky si schvalujú lárom fárom, čo scú. Náš chrabrý preceda sa šak nevzdal a na tlačovke po neotvorenej schódzi povedal na plnú hubu, ako to vo Veľkom Krtýši vyzírá. Že sú hranice s Madarskom otvorené, že žiadny z Abdulov sa tam nemá dobre, že tam žijú v koňárni a je tam smradu, ako v Carihradu. A smrad sa vraj šíri dalej, vraj aj sto kilometrov.

Ja mám už od dvanásti zavreté šetky okná, čakám, ked to sem dorazí a zrazu, v televíznych novinách hovorá, že šetko je v porádku, že žádná katastrofa neny, redaktorka žádný smrad nespomíná a prekladá výpovede madarských spoluobčanov, že je šetko v porádku.

Tak já už potom nevím.

Pán Fico, zakročte. Buď tam urobte s nima porádek, alebo sa šetci dohodnyte na jednotném postupe. Šak ščíl nevím, či mám utekat oberat polozralé hrozno, aby mi ho naším územím postupujúci migranti neobrali, a či mám vyhodit periny von alebo né. Nechcela by som, aby mi načuchli smradom, ktorý, podľa vašich slov, už máme vraj za humnámi.

Zdroj:

https://www.teraz.sk/priame-prenosy-a-videa-tasr-tv/nazivo-tk-strany-smer-ssd/739130-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsVide%25C3%25A1%2520a%2520prenosy%2520TASR%2520TV