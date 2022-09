Pani prezidentka sa lúčila s ministrami so slovami vďaky. A čo zatienený premiér?

Minister Matovič včera v HNtelevízii hodnotil pôsobenie odchádzajúcich ministrov zo SaS a poviem vám, nepočúvalo sa to pekne. Pred ústa si servítky nedával. Táto radosť každého pracovného kolektívu nabonzovala na kolegov všetko, čo vedela, videla a počula: pracovná morálka žiadna, nekomunikatívna Kolíková nekomunikovala, zaťatý Grőhling trucoval, Sulík večne v Dubaji.

A to sú vážne veci, vážení.

To treba otvorene povedať.

Aby národ vedel, akých lemplov sme si chovali na prsiach.

A keby len to...

Podľa jeho očitých i získaných svedectiev sa na ministerstvách ministrov zo SaS nerobilo, a to, čo sa aj robilo, nebola náhoda. Podľa jeho posledných overených informácií boli aktivity ministrov SaS v prospech oligarchov. O čo a o koho z mecenášov išlo (a vraj stále aj ide), zatiaľ ešte náš skúsený a vetrom ošľahaný investigatívec neprezradil. Vraj: "Príde ten čas". Redaktorka síce naliehala, no ministrove "dočkaj času, ako hus klasu" ju odkázalo tam, kam patrí, a tak sa viac nevypytovala. Jediné, čo slovenský Columbo s tajomným výrazom v tvári naznačil, bolo, že si skladá nejaké puzzle a má ich vraj už dosť na to, aby z nich vyskladal komplexný obraz.

Nuž, a my môžeme tušiť ďalšiu bombu.

Redaktorka v rozhovore ministrovi síce jemne signalizovala, že ak chce po SaSke akú takú spoluprácu, mohol by sa trochu krotiť a brzdiť svoje jadrné vyjadrenia, no minister sa vyjadril jasne: hovorí pravdu a nemá pocit, že by mal niečo meniť. Komunikuje takto už 15 rokov a vždy sa mu to oplatilo. Má svojich poslucháčov, ktorí ho volili, ktorí uznávajú jeho pravdivé názory a ostatní ho nezaujímajú.

A navyše...

... vydierači zo SaS potrebujú pred schvaľovaním rozpočtu vedieť, že minister financií na nich niečo vie a povie to len vtedy, ak sa nebudú správať slušne.

Nuž, na nášho ministra si neprídu, ani keď budú zašití v parlamente. On informácie má a ak bude treba, posunie ich tam, kde treba. On sa už vydierať nenechá...

