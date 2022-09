Putin je prekvapený, že ruskí činitelia od februára viac pijú

Putin si už od februára všímal svojich úradníkov a zistil, že: "Niekto pije pred dôležitou udalosťou, ďalší nezrozumiteľne a zmätene hovorí pri hláseniach a už si to všíma široká verejnosť."

U nás si nezrozumiteľných a zmätených vyhlásení našich činiteľov všimla verejnosť už dávno pred februárom, no s alkoholom sa to nespája. Aspoň zatiaľ. A nielen vyhlásenia sú u nás podozrivé. Taký Hirman, nový minister hospodárstva, sa chystal ešte len tretí deň do práce a do úradu chudák nedorazil. Ešte pred pracovnou dobou skončil v sprievode ochranky na pohotovosti s rozbitou hlavou. Vraj si ju rozbil doma o stôl, keď sa zohýnal pre papier. Ráno, ešte rozospatý, oči zalepené, pohyby nekoordinované, vliezol pod stôl pre dôležitý materiál, zabudol, že je pod stolom, prudko sa postavil a nešťastie bolo na svete. Ešteže mal pán minister popri sebe tlačové oddelenie rezortu a nejaký nezávislý zdroj, ktorí rázne a jednohlasne popreli, že by v tom bol alkohol. Ľudia sú hnusoby. Mohli by si okamžite niečo namýšľať .

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Alebo taký Káčer, nový minister zahraničných vecí.

Ten sa v jednom z rozhovorov priznal, že v Prahe bol kráľom diplomatických salónov, na pozíciu ministra prikývol J. Naďovi už po troch gin-tonicoch (čo, priznajme si, nie je až tak veľa na taký job) a na otázku redaktorky, čo už stihol za tie 3 dni vo funkcii urobiť, nezabudol spomenúť i čašu vína.

Nuž, čo vám poviem.

Zatiaľ to vyzerá nevinne, no taký Putin, ten už by zbystril.

Zdroje:

https://www.topky.sk/cl/11/2381115/Putin-je-znepokojeny--Ruski-cinitelia-zvysili-svoju-spotrebu-alkoholu--Moze-za-to-vojna-na-Ukrajine#disqus_holder

https://www.topky.sk/cl/11/2381115/Putin-je-znepokojeny--Ruski-cinitelia-zvysili-svoju-spotrebu-alkoholu--Moze-za-to-vojna-na-Ukrajine

https://www.youtube.com/watch?v=bOyspAx4eWk