Škoda, že neodborní odborníci nepočúvajú odborného odborníka

Oddýchol si, načerpal nových síl a bez bázne a hanby sa vyjadril k téme dňa: programovému vyhláseniu vlády. A že to bolo vyhlásenie kvalifikované, nie je pochýb.

Hneď na začiatku naznačil, že programové vyhlásenie nestojí za nič.

Navyše, Igor Matovič v rozhovore prezradil, že premiér nemal ani toľko chochmesu, aby mu, ako predsedovi najsilnejšieho parlamentného klubu, vyhlásenie vopred poslal, čo svedčí nielen o jeho neodbornosti, ale i o zlyhaní a nezáujme sa nejako dohodnúť. Do neba volajúce je, že si programové vyhlásenie musel bývalý premiér a bývalý minister financií pracne googliť. Otrasné. Nehorázne. To si k predsedovi OĽaNO snáď ešte nikto nedovolil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A výsledok?

Nuž, ako Igor Matovič povedal, čakal, že to bude "wau", no po preštudovaní prvých piatich vygooglených strán vyhlásenia v aute zistil, že v ňom v podstate nič nie je. Prešiel si celých 5 strán a ani 500 eur na voliča, ani iné jeho požiadavky tam neboli. Samá vata a svetový mier. A to si hovoria vláda odborníkov! Podľa pocitov Igora Matoviča sa na odborníkov len hrajú, lebo mesiac sú v robote a nič neurobili. Ako povedal: "Keď je niekto odborník, tak nemá čo hovoriť, že on sa musí zoznamovať, že v akom stave sú verejné financie..."

Dobre to cíti pán Matovič.

On prišiel na miesto predsedu vlády a okamžite bol predsedom vlády. Žiadny mesiac volníčka a pohody: "Mesiac všetky progresívne média do mňa sprava zľava..." A on? Nezľakol sa, nevyhováral sa. Okamžite kompetentne rozhodoval všade tam, kde a čo bolo treba. A keby len to... Prišiel na ministerstvo financií a okamžite bol odborníkom na financie. A keby bolo treba prejsť na ministerstvo kultúry alebo poľnohospodárstva, všade by bol okamžite odborníkom. Nevyhováral by sa na to, že sa musí zoznamovať. Prišiel by a bol by zoznámený. Hotovo.

A čo ďalej prekvapilo Igora Matoviča?

Vláda, ktorá sa nazýva vláda odborníkov, nedokáže predložiť v auguste rozpočet!

A to už je ozaj vrchol.

Majú na to celé leto a oni sa vyhovárajú, že sa to nedá?

Nuž, čo vám poviem, oddýchnutý Igor Matovič išiel v rozhovore ako pílka a nenechal sa zaskočiť žiadnou zákernou otázkou. Braňo Závodský bol očividne zo znalostí a postrehov predsedu OĽaNO a všetkých jeho priateľov príjemne prekvapený, a tak sa ho v závere rozhovoru na rovinu spýtal: "Ako exminister financií, ak by ste sedeli na stoličke ministra financií a mali by ste v priebehu žiadneho obdobia z jedného rozpočtu na druhý urobiť škrty za 5 miliard eur, aby ste dosiahli vyrovnaný rozpočet, teda nulu, tak by ste kde hľadali tých 5 miliárd?"

A čo na to expremiér a exminister financií v jednej osobe? "Ja viem veľmi dobre, kde by som ich hľadal, ale nebudem Ódorovi zjednodušovať prácu."

Tak! Dobre má pán Matovič!

Oni sú, hnusoby progresívne, na neho zlí, tak prečo by im mal odborne pomáhať? Keď si myslia, že sú lepší odborníci, tak nech si to vyriešia sami.

Ešte by to nakoniec dopadlo tak, že on im odborne poradí, Slováci sa budú mať lepšie a smotanu zlízne kvázi odborník Ódor a jeho prezidentkina progresívna skupina.

Zdroj:

https://www.youtube.com/watch?v=75RwEeTl93Q