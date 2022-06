Tak nám vraj v parlamente možno zhasnú. A to nechcem vidieť...

Predseda NR Kollár priznal, že za 5 mesiacov v parlamente minuli všetky peniaze na elektrinu naplánované na celý rok.

Nie, že by svietili a chladili sa huj-buj, ale elektrina zdražela o toľko, že svoj budžet už vyčerpali a teraz majú dve možnosti: buď tvrdé vyjednávania s ministrom financií o navýšenie rozpočtu na energie o 150% alebo rokovania poslancov po tme a bez klímy.

Ťažko povedať, čo bude pre pána Kollára schodnejšie.

Minister financií sa ho isto spýta na zdroj krytia a súdiac podľa jeho minulých nápadov tuším, že nebude čakať na odpoveď a sám navrhne komu a kde zvýšiť dane. Školstvu sa majú navýšiť financie z daní za alkohol, cigarety a hazard, ak bude pýtať Kollár, mohlo by ísť o zdanenie stavebných firiem, ktoré budú stavať nájomné byty. Ak sa ich bude stavať toľko, čo predseda Kollár plánuje, bolo by nespravodlivé, aby tieto firmy "nenažraté" profitovali zo zisku v období krízy, keď ostatní strádajú.

A to predseda Kollár nedovolí.

Radšej sfúkne v pléne klimatizáciu.

Pani poslankyňa Tabak síce navrhuje otvoriť okno, že ona to tak robí, keď je jej teplo, ale či to pôjde i v NR, kde okná nie sú...

I pán predseda Kollár rozmýšľa už vopred a spomína lavór a namáčanie nôh, čo by malo aspoň čiastočne uľahčiť tým najviac pripečeným prekonať ťažké chvíle v parlamente, no či to bude stačiť...?

No a čo sa bude diať v sále potme...?

Prílišná tma a neznesiteľné teplo sú spúšťače tých najnižších pudov a je možné, že v sále bude dochádzať k rôznym incidentom. Panie a slečny poslankyne budú musieť chodiť do práce ľahšie odeté, možno aj bez spodného prádla, budú sa potiť, budú sa vlažiť a ľahké blúzky sa im budú lepiť na ich sporo odeté telá.

A páni poslanci...?

Nuž, budú to mať ťažké. Ak sa budú v tmavej kobke orientovať hmatom, to bude úplná katastrofa, lebo opozičnú ruku na koaličnom prsníku nevysvetlíš, ani keď čerešne pod blúzkou spomínaš. To je dnes súce naozaj až do Haagu. A ani s nafasovanými čelovkami to nebude bohviečo. Podľa dopadu lúčov bude veľmi ľahko identifikovateľné, kde si chcel dotyčný posvietiť, takže ak pán poslanec nebude celú dobu zasadania pozerať do plafóna či na svoje hlasovacie zariadenie, môže sa stať ľahkou obeťou Hnutia Me too.

Nuž, zdražovanie energií je sviňa. Môže mať ťažké dopady aj tam, kde by sme to vôbec nečakali...