Už nemusíme tápať v temnotách. Svetlo sveta uzreli prvé nápady, ako na pracoviskách šetriť energie

Aspoň tak to vidí exminister školstva Gröhling

Ten sa hlboko zamyslel, myšlienka sa stretla s myšlienkou a vznikol pekný materiál pre školy a školské zariadenia, ktorý ponúka priehršť inšpirácií do zimných mesiacov. Osobne si myslím, že sa v ňom pán exminister držal dosť nízko pri zemi a svoj potenciál nerozvinul do rozmerov, ktorý by od neho mnohí očakávali, lebo, priznajme si, dalo by sa aj viac. Odporúča napr., aby sa výchovno-vzdelávací proces v materských školách realizoval v maximálnej miere vonku. Ale nie je to málo? Prečo len výchovno-vzdelávací proces? Škoda rozkurovať kotle a celú škôlku na 2, 3 hodiny. Vonku sa dá pekne zdravo spať aj jesť.

A ja už to vo svojej rozvinutej fantázii vidím celkom jasne...

V januári na terase si deti s pani učiteľkou pekne ráno zapália sviečky, dajú dole rukavičky, uvoľnia šáliky, aby mali voľné ústočka a pochutia si na poháriku studenej vodičky (lebo v kuchyni sa kvôli troche čaju zbytočne elektrina zapínať nebude) a chlebíku s dvomi kolieskami uhorky, ktoré k nemu neprimrzli len preto, lebo lacný margarín drží svoju konzistenciu aj pri nízkych teplotách. Odvážne a vetrom ošľahané pani učiteľky, ktorých vek osciluje niekde medzi 50 - 60 rokmi (tie mladšie, našim rozvinutým školstvom ešte nie tak zocelené, sú už dávno na maródke), nadopované antibiotikami a brusnicami proti zápalu močového mechúra veselo spievajú Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička a tajne, keď sa deti nepozerajú (aby im neboli zlým príkladom pri otužovaní), pchajú prsty do horiaceho plameňa sviečky, aby si zohriali aspoň niečo. Vonku je i klavír, na ktorom iná pani učiteľka statočne sprevádza spievajúce kolegyne až dovtedy, kým jej ku klávesám neprimrzli 3 prsty. Veselú náladu dopĺňa i ujo školník, ktorý okrem toho, že spieva druhý hlas, odhadzuje sneh, ktorý, beťár, cez noc nasnežil na postieľky pripravené k poobedňajšiemu spánku.

Nuž, tešme sa a naplňme očakávania, ktoré do nás vkladajú tí, ktorí nás ochraňujú a chcú len naše dobro.

A aj keď materiál exministra školstva nie je dokonalý, buďme radi, že i keď by už nemusel, na nás i v týchto ťažkých dobách a vo svojom voľnom čase myslí. Nový minister na nás nebude mať toľko času. Kým sa zabýva a zistí, že je minister, bude po zime a s prihliadnutím na jeho názory a časový interval pôsobenia jeho predchodcov, možno i po jeho oprávnení riadiť rezort.

Zdroj:

https://www.topky.sk/gl/859711/3234815/Grohling-predstavil-opatrenia-na-setrenie-v-skolach--Mnohi-ich-oznacuju-ako-zly-vtip--Co-exminister-navrhuje-