Už viem, prečo nechápem: nepatrím k tým hĺbavejším

Podstatu toho, čo sa tu deje."

Nuž, čo na to povedať?

Buďme radi aj za tých, lebo zvyšok národa je pravdepodobne sprostejší, povrchnejší, koná bez rozmyslu a nechápe nič. Takým je potom ťažko niečo vysvetľovať. Pán minister sa aj snaží, je trpezlivý, redaktorovi Závodskému jednu vec vysvetľoval 2-3x, kým pochopil napr. to, že ak je potrebné správne zahlasovať, môžu ísť síce všetci v súlade s vlastným svedomím, ale názor musia mať všetci rovnaký.

Priznám sa, podľa kritéria predsedu OĽaNO ani ja nepatrím k tým múdrejším a už vôbec nie k tým hĺbavejším, a preto mi podstata toho, čo sa tu deje, už dávno unikla. Niekedy sa síce stáva, že sa mi podarí nejakú jej malú časť zachytiť, no väčšinou je to len na okamih a jej tvary sú matné a rozmazané. Som preto vďačná za každú tlačovku a každý príhovor kompetentných, ktorí sa snažia nám (slaboduchým a mdlého rozumu) podstatu diania v našej krajine vysvetliť a priblížiť, aby sme aspoň čiastočne zapadli.

I posledný rozhovor ministra Matoviča v rádiu Expres bol takým pokusom o obrodu národa a nebyť neprajného a (podľa spôsobu komunikácie) tiež menej hĺbavého redaktora Závodského, ktorý mu to kazil, tak sa mu to i čiastočne darilo. Dokonca ani ja už nemusím tápať v temnotách a v niektorých podstatách vecí sa mi už načisto rozjasnilo.

Už napr. chápem, prečo Igor Matovič nemôže pre záchranu štvorkoalície odísť z postu ministra. Ako sám povedal, nezáleží na ňom samom, hnutie rozhodlo. Ak by sa vraj vrátil do parlamentu, hnutie OĽaNO by stratilo dušu. A to si teraz nemôžu v žiadnom prípade dovoliť. Už stratili Krúpu a Tabák. Ak by ešte aj o dušu prišli...Ťažká situácia dohnala hnutie dokonca až na LIptov.

A ako to tam dopadlo?

Dobre.

I napriek tomu, že na Liptov prišli členovia hnutia s rôznymi názormi na dušu, z Liptova odchádzali všetci s názorom spoločným: zachrániť dušu je v záujme hnutia a je to kolektívne rozhodnutie.

Nuž, závidím tým hĺbavejším a múdrejším.

Tí sa ráno zobudia a už vedia, ktorá bije.

