Veštby a výpočty hovoria, že rok 2022 bude pre Slovensko rokom dôležitým

A vôbec sa tomu nečudujme.

Média nás utvrdzujú každodenne v tom, že bude už len horšie, politici (ak teda nerozprávajú o svojich trápeniach s inými politikmi) nás pripravujú na rok plný utrpenia a strádania, zamestnávatelia krútia hlavami a hovoria o neistote, psychológovia a psychiatri zväčšujú čakárne. A bežný človek, obklopený týmto všetkým si hovorí: nie je predsa možné, aby bol svet len o vírusoch, preplnených nemocniciach a počtoch mŕtvych. Nie je predsa možné, aby nás už okrem nakazenia omikronom, neodborného napojenia na kyslík a istej smrti udusením, nič pekné nečakalo. Želá si počuť niečo milé, povzbudivé, optimistické... a ono nič.

I ja som už unavená z toho, čo nám predpovedajú tí, ktorí by nám mali dať nádej a vieru, že to najhoršie má Slovensko už za sebou, a rozhodla som nahliadnuť do veštieb, kde sa snáď objaví aj niečo iné ako omikron, smrtka, slzy a drahé energie.

A čo som sa dočítala?

Nuž, nebude to možno až také zlé.

I keď to bude rok naozaj náročný a najmä v auguste nás vraj čaká akási prevratná zmena, ktorá bude mať vplyv na naše životy, bude sa to dať prežiť. V čom to budeme mať ťažšie ako ostatné krajiny, je to, že sa nemôžeme spoľahnúť na našich politických predstaviteľov. Veštica Paculíková totiž povedala, že: „Z výpočtov tarotových brán vyplýva, že ani jeden z politikov nepatrí do tarotovej brány múdrosť.“ Ba, čo viac, Paculíková tvrdí, že: „Výpočty ich radia medzi tzv. padlé duše, ktoré dostali šancu na reparát."

A to, priznajme si, nie je dobrá správa pre náš štát.

To, že nik z našich politikov nepatrí do tarotovej brány múdrosť, sme už viacerí pochopili z ich doterajšieho pôsobenia, no že sú to navyše ešte aj padlé duše a prišli si robiť reparát akurát na Slovensko a akurát teraz, to je naozaj na porazenie. Pre vedenie krajiny je už jedna padlá duša, ktorá múdrosti príliš nepobrala, problémom. A my ich tu máme mrte...

Nuž, čo narobíme. Musíme vychádzať z toho, čo máme nadelené.

Neklesajme teda na mysli, berme náš zbor padlých duší s rezervou a do nového roka vykročme s inšpiráciou pani prezidentky: „...k zlepšeniu spoločenskej atmosféry a našich vzájomných vzťahov by možno pomohlo, ak by sme sa oslobodili od poddanského chápania slobody a vzťahu k moci. Pri poddanskom zmýšľaní vnímame všetky obmedzenia iba ako údel, ktorý nám bol daný zhora.“

A ja len dodám... ak totiž zohnutých poddaných motivujú k životu padlé duše, môže sa stať, že padnú aj poddaní.

