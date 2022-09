Vetrák pri páse

Aspoň tak to vyplynulo z jeho odpovede na otázku moderátora v dnešnej relácii V politike, prečo nebol pri prezentácii, keď bolo pre otvorenie schôdze národnej rady treba každej duše.

Bol v práci, a to je podstatné.

Čo si predstavuje pán Vetrák pod pojmom pri páse, netuším, no jeho odpoveď naznačuje mnohé. Trebárs to, že pás beží, ľudia okolo neho postávajú a ak sa rozhodnú si ísť zafajčiť, ísť do bufetu, zavolať si, či len tak sa prejsť z haly do haly, to môžu urobiť, kedy sa im zachce.

V práci sú, a to je podstatné.

My, čo sme si aspoň skúsili, aké to je pracovať pri páse a vieme, že každá cikpauza je dohodnutá, že mnohí zamestnanci sú kamerami sledovaní, aby náhodou nestrácali čas rozhovorom s vedľa stojacim kolegom, buďme teda radi, že tam pán Vetrák nepracuje, nikdy ani nebude a i po skončení svojho mandátu zostane v národnom hospodárstve niekde, kde jeho osoba nikomu až tak chýbať nebude.