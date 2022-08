Z konšpiračného denníka redaktora Pytlíka II. alebo Keď už, tak už...

Ako si podelia 3 zostávajúce koaličné strany lukratívne posty?

Spravodlivo, odborne a za odmenu.

OĽaNO dve miesta, Sme rodina jedno a Za ľudí jedno.

V strane predsedníčky Remišovej veľa možností nezostalo, no Juraj Šeliga už v minulosti čo to zalepil, tak snáď vypomôže aj teraz a zastreší spravodlivosť. Vzdelanie má (asi), trestaný ešte nebol (asi) a malý prešľap, ktorý sa mu nedopatrením prihodil na začiatku volebného obdobia v akomsi bare, bol spáchaný pod vplyvom alkoholu a už je to dávno, tak by sa skutok mohol brať ako premlčaný. Jedinou prekážkou by snáď mohol byť poslanec Pčolinský (Sme rodina), ktorý má s ne/spravodlivosťou v rodine najväčšie skúsenosti, čo by sa mohlo brať ako prax, ktorá mu nahradí patričné vzdelanie a mohol by sa o post ministra spravodlivosti uchádzať tiež.

Osobne si však myslím, že predseda Kollár dostane inú ponuku: buď obsadí post ministra hospodárstva alebo ministra zahraničných vecí. S ministerstvom školstva by rátať asi nemal, lebo tento flek už je sľúbený. Po nekvalifikovanom kaderníkovi upodozrievanom z plagiátorstva na post ministra školstva možno nastúpi konečne odborník: učiteľ telom aj dušou, telocvikár, 4násobný držiteľ ocenenia OTO: Jozef Pročko. Okrem toho, že raz škrtil poslanca Blahu v parlamentnom bufete, nemá žiadny väčší priestupok, takže - ideálny kandidát. A Jozef, priznajme si, bude pre školstvo kauf. Vie, čo dokáže ulica, má dobré skúsenosti s otázkou Je to možné?, chápe, čo je sranda a veľmi dobre si rozumie s ministrom financií. A to sú 4 základné piliere rozvoja čohokoľvek, vrátane školstva.

A čo minister hospodárstva?

Tam bude dôležité zistiť, kto z poslancov bude ochotný prepísať svoju firmu/y na niekoho z príbuzenstva, aby nedošlo ku stretu záujmu.

A minister zahraničných vecí?

Tam to bude najjednoduchšie: stačí, aby sa nebál lietať, aby ovládal newspeak, aby vedel aspoň odhadom, kde je sever a... kandidát je na svete.

Nuž, povedzme si pravdu, nič ťažkého.

A keby predsa len bol s kandidátmi nejaký problém, predseda OĽaNO to vyrieši raz, dva, tri. Vráti sa oddýchnutý z dovolenky, kde sa trochu vyspí a zistí, že je vlastne škoda, že multitalent jeho kalibru riadi len financie a štát, a rozhodne sa, že bude aj ministrom školstva, hospodárstva, zahraničných vecí aj spravodlivosti.

A čo na to rozvážny premiér? Pravdepodobne sa po zrelej úvahe opäť vyjadrí v zmysle, že mu do toho nebude zasahovať. Aj tak to už teraz riadi neformálne, tak sa tomu dá len oficiálna forma.

Aby v tom naši potomci v predmete zlo/dejiny slovenského národa nemali hokej.

Pozn. autorky:

... a ja som šťastná, prešťastná, že sa v tomto prípade jedná len o malú konšpiráciu nejakého pomäteného Pytlíka.