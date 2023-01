Doktor Bukovský vyhral prvostupňový súd s blogerom

Čo viac dokazovať?

Je predsa nad slnko jasné, že Bukovský mal všetky svoje ťahy prešpekulované a robil všetko tak, aby sa to nedalo dokázať. Pri svojich zavádzajúcich vyhláseniach čerpal z odborných zahraničných zdrojov, takže pre tých, čo nevedia cudzí jazyk a nie sú odborne podkutí, to bolo zákerné, a z vlastnej praxe, čo mu môžeme, aj nemusíme veriť. Podľa vyjadrení blogera doktorova manipulácia bola tak manipulujúca, že zmanipulovala aj inteligentných, no "trojnásobne náchylnejších na podľahnutie" bratov Matyinkovcov. Aj keď majú obidvaja vysokoškolské vzdelanie, nepomohlo im to a "… po pozretí si Dr. Bukovského v diskusii v RTVS 23. 9. 2020 podľahli tieto obete sofistikovaným dezinformáciám Dr. Bukovského" a založili iniciatívu Hovorme spolu. A potom už sa to s nimi viezlo. Pozývali si rôznych ďalších zvrhlých konšpirátorov typu Beran a spol. a šírili nebezpečnú propagandu medzi slušný pospolitý ľud.

Bukovský však má podľa názoru blogera na svedomí nielen týchto dvoch chudákov, ktorí si vytrpeli svoje, ale pýta sa, či nie je zodpovedný aj za 3696 mŕtvych, ktorí skonali po 23. 9. 2020, teda po zhliadnutí inkriminovanej relácie v RTVS. Teda... buď on alebo ten, kto ho do RTVS vpustil.

Či si sudkyňa sedela na ušiach, keď sa bloger takto erudovane obhajoval, neviem, no ani s týmito odvážnymi a jasnými dôkazmi neuspel a súd prehral.

Nuž, takto sa tu žije v tomto našom svete zvrátenom.

Vôbec sa nečudujem, že sa bloger chystá odvolať sa na vyššiu inštanciu, a to až do Trenčína.

Tak mu držme palce.

A keď mu jeho nevyvrátiteľné dôkazy o tom, že doktor Bukovský je konšpirátor a hoaxer s premysleným plánom a túžbou likvidovať Slovákov, náhodou opäť neuznajú, tak potom radím už len jediné - osloviť Žilinku.

Zdroj:

https://dennikn.sk/3190721/bukovsky-vyhral-prvostupnovy-sud-s-blogerom-oznacit-lekara-za-dezinformatora-bolo-podla-sudkyne-neprimerane/