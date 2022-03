Human milk alebo Keď korektnosti nie je nikdy dosť

Napr. taká britská Akadémia pre dojčenie (Academy of Breastfeeding Medicine - ABM).

Odborníci z akadémie si všimli a upozornili na nespravodlivosť, že sa dojčenie vníma len ako výsada žien a navrhujú, aby sa pojem dojčenie z prsníka (v anglickom originály brestfeeding) nahradilo dojčením z hrudi (v anglickom originály chestfeeding) a materské mlieko by sa mohlo označovať ako mlieko ľudské. Je to vraj genderovo korektnejšie, čo potvrdzujú i súhlasné názory prichádzajúce spoza oceána.

Neviem síce, koho to vôbec napadlo a kto mal odvahu s takýmto niečím vyjsť na svetlo božie, ale objav to rozhodne je. Radosť z tejto správy budú mať najmä tí, ktorých príroda neobdarila prsiami, ale hruď im ponechala, prípadne ich síce prsiami obdarila, ale dotyční sa ešte definitívne nerozhodli, či sú mužmi, ženami, nejakým iným pohlavím, rodovo premenliví alebo prípadne jedinci, ktorí nemajú pohlavie žiadne. Moje staromódne videnie sveta mi síce našepkáva, že krajšie a romantickejšie je to s tými prsníkmi (kŕmenie z hrude mi skôr pripomína nejakú morbídnu scénu z hororu ako láskyplný akt), ale asi si nepomôžem a o rok o dva už budem na prednáškach pre mladých rodičov hovoriť (v súlade so smernicami EÚ) o význame kŕmenia z hrude.

Nuž, pokrok nezastavíš a je len otázkou času, keď si z Akadémie pre dojčenie zoberú príklad aj iné akadémie.

Nielen materinské mlieko totiž diskriminuje (okrem žien) všetky ostatné známe a ešte nepoznané pohlavia.

Čo taká materina dúška, materinský jazyk, prípadne materská škola? To sú všetko výzvy budúcnosti čakajúce len a len na expertov, ktorí sa ešte nestihli zapísať nejakým objavom do dejín a tááák by chceli.

