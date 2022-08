Sestry v akcii alebo Keď už blázinec, tak ako u nás v školstve

Na tlačovej besede o tejto radostnej zvesti informovala štátna tajomníčka Síthová.

Príležitosť zamestnať sa v školstve dostane od septembra 2022 takmer 100 sestier, lekárov, fyzioterapeutov alebo verejných zdravotníkov. Či pôjde o nezamestnaných zdravotníkov z úradov práce alebo takých, ktorí ešte len dajú kvôli fleku v školstve výpovede v nemocniciach a v ambulanciách, pani štátna tajomníčka nešpecifikovala, no podotkla, že počet 100 je tak malý, že to nijak výrazne neohrozí stav nášho zdravotníctva, aj keby zo zdravotníctva hneď odišli.

Jedna z novinárok sa pani Síthovej opýtala, či budú mať zdravotníci pre svoju prácu v školách vytvorené aj priestorové podmienky, na čo pani tajomníčka povedala, že po prerokovaní s rezortom zdravotníctva sa prišlo na to, že: "Tie priestorové podmienky nie sú nutné. Nie sú nutné na to, aby tam školský zdravotný pracovník pôsobil." Svoje slová potom pani novinárke ešte dovysvetlila: "Priestorové možnosti pri jednotlivých školách sú veľmi individuálne a napriek tomu sú tam žiaci, ktorí starostlivosť zdravotnú, ošetrovateľskú starostlivosť potrebujú. Preto pre výkon školského zdravotného pracovníka nie je potrebné mať samostatnú miestnosť." Ani po tejto vyčerpávajúcej a jasnej odpovedi nechápavá novinárka nepochopila a znovu sa pani štátnej tajomníčky spýtala, že ako teda budú zdravotníci fungovať, ako si to môže predstaviť v praxi. Odpoveďou trpezlivosťou obdarenej pani Síthovej bolo to, že je to individuálne, že by to mohla byť nejaká "izolovaná miestnosť v určitom období od-do a ak tam majú nejakého žiaka, žiačku s diabetom, tak v dobe, kedy si tam ten inzulín indikuje, tak vtedy vlastne je vyčlenená miestnosť."

Nuž, je vidieť, že to má ministerstvo školstva premyslené a prešpekulované.

Veď, čo taký školský zdravotník k pracovnému životu potrebuje?

Ráno príde do školy a veci si zloží na vrátnici. Aj tak sa potom hneď musí vybrať do tried (aby naplnil úväzok), kde bude deťom rozprávať o zdravotnom životnom štýle, záchrane topiaceho sa a eliminácii stresu. Počas prestávok ho prichýlia buď v zborovni alebo v nejakom kabinete, kde sa ešte jedna stolička určite zmestí. A ak bude treba niekomu niečo indikovať, pozrie rozvrh, zistí, že je voľná napr. telocvičňa, pichne a hotovo. Jaké pak, co pak. Načo by mu bola miestnosť? Lieky, obväzy, fonendoskop a nejaký ten sprej na odrané koleno môže nosiť v príručnej batožine z triedy do triedy a v prípade väčšej školy mu striekačku či teplomer riaditeľ uloží v riaditeľni do trezoru.

Osobne vidím len jeden jediný problém: v množstve uchádzačov o túto lukratívnu pozíciu.

Neviem si totiž predstaviť, podľa akého kľúča bude chudák riaditeľ vyberať zo stoviek žiadostí, keď bude chcieť zabezpečiť, aby sa k nemu na školu dostal ten najlepší lekár, sestra alebo fyzioterapeut.

