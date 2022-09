Vážení pacienti,

Ak je to predsa len nevyhnutné a vy sa rozhodnete lekára navštíviť, pred vstupom do ambulancie zaklopte, na výzvu VSTÚPTE si otvorte a vstúpte.

V kartotéke po pravej ruke si nájdite svoju kartu, sadnite si k stolu, zmerajte si teplotu a tlak a údaje si zapíšte do karty. Použite vlastný teplomer a tlakomer, v prípade využitia našich pomôcok hoďte do kasičky na stole 1,-euro a použité pomôcky otrite octom, ktorý nájdete v skrinke za vami. Fonendoskopom (vlastným) si popočúvajte srdce a výsledky zapíšte opäť do záznamu v tvare: td,td,td alebo tttd, tttd, ttttttd.