Svet nikdy nebol bezpečným miestom

Prvých asi 25 rokov života som žil vo svete, kde bola hrozba tretej svetovej vojny niečím dlhodobým. Zvykli sme si. No s nástupom Gorbačova a neskôr rozpadom Sovietskeho zväzu nastal odmäk, a začali sme si myslieť, že také vyhrotené to už nebude. Naivne. Jedno, či je u nášho "Veľkého brata" na východe socializmus, cár, či hra na demokraciu; podstata chudobnej, ale rozpínavej krajiny zostala.

Obrovské množstvo ruských vojsk i výzbroje, hromadené na hranici s Ukrajinou z ruskej, a teraz už aj z bieloruskej strany, dáva tušiť mnohé. Hrozba vojny narastá každým dňom. Niektorí sa utešujú: však Putin to nemôže myslieť vážne, len skúša, kam môže zájsť a čo mu prejde. A že vojna by znamenala aj veľké ruské straty.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hm. Kedy už ruskí mocnári počítali vlastné straty? "Naróda chvátit", ľudí je dosť a sú nahraditeľní, taký bol odjakživa postoj ruských vládcov. A ruský mužík je zvyknutý, že zúfalosť jeho chudoby sa dá zniesť, ak je denne naložený vo vodke, ale najmä, že on sám je nič, ale zmysel je jeho existencie je v tom, že je súčasťou čohosi väčšieho, mocného, slávneho, čo môže byť ešte väčšie a mocnejšie (a pre tú väčšiu slávu môže byť on sám obetovaný, ale tak už to chodí).

A kto povedal, že Putin sa bude chovať racionálne? Rozpad Sovietskeho zväzu a nutnosť vzdať sa krajín svojho vplyvu (kam sme patrili aj my), vnímajú ruskí mocipáni ako dejinnú potupu tejto najväčšej krajiny sveta, a Putin by rád túto potupu zmyl, aj krvou vlastných a tých, čo sa mu nechcú dobrovoľne podriadiť. Takže sa obávam, že nebude mať zábrany rozpútať peklo na zemi, bez ohľadu na dôsledky. Napokon, ani on nemladne, a ešte by sa rád zapísal do histórie.

Som rád, že napriek demonštráciam a útokom pomýlených proruských trolov, Moskvou financovaných roztlieskavačov aj mafiánskej opozície obávajúcej sa trestného stíhania, sa napokon tesnou väčšinou podarilo presadiť obrannú dohodu s USA. Len či to nie je málo, a hlavne, či to nie je pozde. Ak by sa vojna strhla v najbližších dňoch či týždňoch, tak napríklad plány na opravu vojenských letísk (Kuchyňa, Sliač) sú v danom okamihu na dve veci.

Bol by som kľudnejší, keby sme na Slovensku dávno mali práve tie americké základne, proti ktorým (hoci sa s nimi nerátalo) sa strhla taká hystéria; základne s desaťtisícami amerických a iných spojeneckých vojsk, s náležitou výzbrojou a kľudne i s jadrovými zbraňami - lebo druhá strana to všetko má, akurát nebude mať zábrany zbrane aj použiť, kým NATO robí čo môže, aby použité byť nemuseli. Môže kdekto básniť o našej neutralite; neutralita má zmysel, ak ju garantujú veľmoci. Alebo je vaša krajina po zuby ozbrojená, obklopená členmi NATO či neutrálnymi krajinami (Švajčiarsko) či dostatočne silná a vyzbrojená, aby mohla čeliť mnohonásobnej presile agresorov (Izrael). Nič z toho nie je náš prípad.

Pritom logika veci je jednoduchá. Ak by na našom území už boli rozmiestnení spojenci, môžu pohotovejšie reagovať na prípadný útok zvonka, než keď sa sem musia presúvať ktovie odkiaľ, a ešte im pri tom presune môže nejaká krajina "v záujme dobrých vzťahov s Ruskom" robiť prieky, napríklad Maďarsko. V roku 1968 trvalo ruským vojskám (no Ok, vojskám Varšavskej zmluvy) asi jeden deň, kým obsadili celé Československo. Koľko by asi trvalo Rusom obsadiť malé Slovensko v roku 2022, ak si zmyslia? No, je pozde, tie základne tu zo dňa na deň aj tak nebudú.

Poviete si, na to si netrúfnu, ani keby zaútočili na Ukrajinu. Sme predsa členský štát NATO. Nuž, tu by som si rád dovolil jednu pripomienku: Kým Rusi si životy príliš nevážia, cudzie ani svoje, v krajinách NATO má každý ľudský život hodnotu, je to totiž súčasť západnej kultúry. Práve preto dali Američania najavo, že priamo v Ukrajine nebudú americké vojská zasahovať, lebo by to prerástlo do tretej svetovej vojny, a to si nik príčetný neželá. Lenže ruskí vládcovia, skúšajúci, kam až si môžu dovoliť zájsť, si tiež môžu povedať: NATO sa bojí tretej svetovej! My sa nebojíme ničoho. Čo tak v rámci konfliktu skúsiť obsadiť aj nejaký členský štát NATO, len aby sme videli a otestovali americkú odozvu? Ak to bude malá a bezvýznamná krajina (ako Slovensko, ktorého občania ani sami nemajú jasno, kto sú ich spojenci), bude NATO ochotné riskovať tretiu svetovú kvôli takejto krajinke? Iste by to bola ťažká dilema, lebo doteraz NATO vždy uplatnilo princíp, "jeden za všetkých, všetci za jedného". A ak by spojenci nezasiahli, NATO by stratilo kredit. Ale pokušenie, urobiť z nás pokusného králika, tu z ruskej strany iste bude. To je to, čo mi ako občanovi tejto krajiny robí určité starosti.

Ale v jednej veci mám jasno. Neslobodno pustiť do gatí, ani posielať do Moskvy nejaký pozývací výbor s posolstvom "prišli sme sa kajať, že sme si dakedy v pomätení zmyslov dovolili vstúpiť do NATO a EU, tak kolenačky prosíme, nech nám báťuška ráči odpustiť a vezme nás pod svoje ochranné krídla"- to by bola skutočná vlastizrada, hoci o tej hulákajú dezoláti v súvislosti s obrannou dohodou.

Veľký americký prezident Ronald Reagan kedysi nazval Rusko (vtedy Sovietsky zväz) ríšou zla. Aby ho pochopili aj jednoduchší voliči. A bol dôsledný; zlu neslobodno ustupovať. Nerobím si ilúzie; v prípade núdze by nás takí Francúzi či Nemci obetovali, pre vlastný mier. Američanom však verím; nič iné napokon neostáva.

Môže to dopadnúť rôzne, všeličo sa môže vymknúť kontrole i všetkým strategickým plánom. Ale tak, svet nikdy nebol bezpečným miestom. Tak nestrácajme hlavu, priatelia, držme si palce, a až tadeto budú prúdiť zástupy utečencov z Ukrajiny, nezabudnime na ospevovanú slovenskú pohostinnosť.