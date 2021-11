2021: COVID odysea - Ako sa nezblázniť z online výučby (1. časť)

Deň 620. 1 rok, 8 mesiacov a 10 dní od vyhlásenia núdzového stavu 15. marca 2020 a o deň nato zatvorenie všetkých škôl, vrátane univerzít. Nielen študenti, ale aj učitelia majú čo robiť, aby zostali fyzicky ale aj psychicky zdraví.

Niekedy sa pri online výučbe v role univerzitného učiteľa cítim skôr ako osamotený astronaut Bowman vo filme 2001: Vesmírna odysea od Stanleyho Kubricka. Jemu a jeho posádke tiež trvalo 18 mesiacov, kým sa ich vesmírna loď Discovery One dostala k Jupiteru. Kvôli poruche počítača HAL 9000 zostal Bowman nakoniec na lodi úplne sám. Spoločnosť mu robil iba hlas a ikonické červené „oko“ počítača. HAL začal v jednom momente Bowmana ignorovať a nakoniec s ním odmietol úplne komunikovať.

Podľa nedávnych vedeckých výsledkov, jedným z následkov ochorenia COVID-19 môžu byť aj horšie kognitívne schopnosti, vrátane dlhodobého zníženia IQ až o 7 bodov. Ide o prípady závažnej formy a napojenia na pľúcnu ventiláciu. Ja mám niekedy pocit, hlavne po otvorení Facebooku a prečítania si komentárov, akoby nielen tým závažným prípadom, ale aj tým ľahším a dokonca aj tým, ktorí COVID zatiaľ nemali, sa IQ tiež znížilo. A možno to nie je ani IQ, ale skôr stav duševného zdravia pod vplyvom lock-downov, nedostatočnej osobnej komunikácie, straty práce alebo podnikania, strata blízkych a priateľov, uzavretie sa do seba a do svojich názorových bublín, príliš veľa Netflixu, atď. To všetko má na nás dopad.

V aktuálnej situácii množstva nakazených, vážne chorých a umierajúcich nie je možno vhodné hovoriť o problémoch pre učiteľov súvisiacich s dlhodobou online výučbou. Pre väčšinu čitateľov sú to asi skôr banality. Nie som expert na COVID-19 vakcíny, prevenciu, liečbu a ani nič podobné. Je však jedna oblasť v súvislosti s pandémiou, s ktorou skúsenosti mám a aj keď nie som určite v nej expertom, tak si dovolím niekoľko vlastných a možno aj trocha vtipných postrehov a situácií.

Dobrý deň milé študentky a študenti, počujeme sa a vidíme sa?

Takto znie asi nielen môj nový a už zaužívaný pozdrav študentom na začiatku online prednášky alebo seminára (cvičenia) na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Právnickej fakulte UK v Bratislave. Napriek maximálnej snahe zabezpečiť čo najkvalitnejší prenos obrazu aj zvuku, tak nie vždy je to možné. Sme a ešte asi dlho budeme ďaleko od technického riešenia, ktoré by zabezpečilo spoľahlivosť, kvalitu a časovú odozvu napríklad štandardného telefonického spojenia.

Prosím, zapnite si kamery

Univerzity kde pôsobím a asi aj ďalšie univerzity nemôžu nútiť študentov, aby mali či už počas prednášky alebo cvičenia zapnuté kamery. Tie musia byť zapnuté iba počas skúšok. Chápem, že dáta môžu byť pre niekoho drahé a pomalé. Technika môže byť zastaralá, internetový signál slabý, v miestnosti sú hluční spolubývajúci, frajer gejmujúci CSko a podobne.

Ja pokiaľ nezdieľam obrazovku s prezentáciou, tak kameru mám zapnutú neustále. Snažím sa, aby online výučba v maximálnej možnej miere nahrádzala prezenčnú výučbu. V blogu Deti korony som písal o dôležitosti prezenčnej výučby, ktorá podľa mňa nikdy nebude plne nahradená online alebo dištančnou formou. Dokonca ani prezentácia 3D sveta, resp. prostredia metaverse, ktoré predstavil nedávno Mark Zuckerberg a v ktorom budeme môcť vidieť svojich 3D avatarov a virtuálne byť v akomkoľvek prostredí na svete, ma nepresvedčila. Ale možno, že som už stará škola. Škoda, že v bratislavskej ZOO skončil DinoPark. Možno, že moje miesto je skôr tam!

Ak môžete a technicky to neovplyvňuje spojenie, tak majte prosím kamery zapnuté. Aspoň ako-tak dokážem na základe pohľadu na študentov odčítať vaše reakcie, súhlas a nesúhlas, pochopenie alebo nepochopenie, sústredenie alebo nesústredenie. Výučba je tak oveľa interaktívnejšia, zaujímavejšia. Dokážem lepšie reagovať a prispôsobiť sa potrebám študentov. Keď vidím, že to čo hovorím, už nikoho nezaujíma, tak podobne ako pri fyzickej výučbe sa snažím niečo zmeniť. Alebo keď poviem nejakú pre mňa veselú príhodu alebo vtip a vidím, že sa smejete, tak viem, že som sa trafil do vášho vkusu a môžem takto obohatiť výučbu aj nabudúce.

Keď vy vidíte mňa a môžete sa celý čas pozerať na učiteľov alebo počas prezentovania aspoň na prezentáciu, tak ja ocením, keď sa ja môžem pozerať na vás. Je to tak veľa, čo od vás ako učiteľ žiadam? Nemal by to byť prirodzený znak slušnosti a profesionality? Viete, niečo ako keď som vám pred pandémiou podal zo slušnosti ruku a očakával som, že mi ňou potrasiete. Slušnosť. Rešpekt. Profesionalita.

Aha, vy ste v pyžame. A vy zas v podprsenke. A vy ste ešte nevyšli ani z postele. A vy zas máte strapaté vlasy a vy ste sa už mesiac neholili. Pre čo najvyššiu efektivitu práce z domácnosti sa odporúča vytvoriť si také prostredie a podmienky, v ktorých budete pracovať čo najlepšie. Pracovať celý deň v pyžame alebo bez rannej sprchy asi nie je pre každého. Možno pri pozeraní seriálu na Netflixe to nevadí a je to fajn, ale pri snahe sústrediť sa na niekoľkohodinovú alebo aj celodňovú výučbu, to môže skôr uškodiť. Ale veď vyskúšajte a uvidíte.

Prepáčte, mohli by ste zopakovať otázku, vypadol mi signál

Toto je asi jedna z top odpovedí/výhovoriek. Samozrejme, že niekedy signál alebo spojenie naozaj vypadne a otázku študent nepočuje. Aj mne minimálne raz počas takmer každej online hodiny systém padne. Keď sa to ale stane trom náhodne vyvolaným študentom za sebou bez zapnutej kamery, tak to efekt motýlích krídel a ani Murphyho zákon nie je. Vždy sú totiž našťastie prítomní aj študenti, ktorí vedia reagovať vždy a im systém akoby zázrakom nikdy nepadá. Zaujímavé, že sú to zároveň tí, ktorí sú na hodinách najaktívnejší. Ďakujem vám za podporu môjho psychického zdravia! A hlavne ma teší, že zo štúdia si chcete niečo reálne odniesť.

