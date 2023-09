Otvorený list poverenému ministrovi vnútra – stacionárne radary

Vážený pán predseda vlády poverený vedením Ministerstva vnútra SR Ľudovít Ódor,

Tento otvorený list Vám píšem vo veci verejného obstarávania vyhláseného Ministerstvom vnútra SR zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 179/2023 dňa 13.9.2023 s názvom zákazky „Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky_radary“ a s ním súvisiacim predpokladaným uvedením daného systému do prevádzky. Ďalej používam názov systém stacionárnych radarov.

Píšem Vám v danej veci ako občan so záujmom o veci verejné a taktiež ako aktívny motorista, a to z dôvodu, že s obstaraním daného systému stacionárnych radarov kategoricky nesúhlasím, pričom uvádzam niekoľko argumentov, o ktorých posúdenie by som Vás rád požiadal.

V prvom rade si myslím, že samotná inštalácia radarov je nástrojom na zvýšenie kontroly štátu nad jeho obyvateľmi a návštevníkmi, čo považujem za negatívny jav. Je samozrejme možné argumentovať s tým, že mnoho dopravných kamier, schopných odhaľovať dopravné priestupky, je už aj dnes inštalovaných na našich cestách. Každopádne to, že sa tieto technológie nepoužívajú na pokutovanie občanov SR je podľa môjho názoru veľmi dobrá vec zvyšujúca dôveru v štát. Tieto kamery slúžia na zlepšovanie života motoristov a v zásade všetkých občanom zbieraním dopravných dát, ktoré sú podkladom pre tvorbu dopravných politík. Súčasne sú použiteľné v prípade, že konanie konkrétneho účastníka má aj iné následky ako samotné porušenie predpisu. Účel je teda vymedzený pozitívne (zlepšenie dopravy, záznam v prípade nehody) a nie negatívne (pokuta) ako pri obstarávanom systéme stacionárnych radarov.

Ako ďalší argument uvádzam, že inštalácia stacionárnych radarov nemá okrem prípadného rozpočtového prínosu žiadne významné opodstatnenie. Počet dopravných nehôd bol v roku 2022 s výnimkou pandemických rokov najnižší od roku 1968 a iba 12% dopravných nehôd bolo spôsobených nedovolenou rýchlosťou, čo bude s najväčšou pravdepodobnosťou hlavný priestupok pokutovaný systémom stacionárnych radarov. Zároveň bola nedovolená rýchlosť príčinou 19% usmrtení, čiže až 3. príčinou v poradí. Nechápte ma zle, uvedomujem si, že každý život je vzácny a nespochybňujem Vašu motiváciu zlepšiť bezpečnosť na cestách. Myslím si ale, že na to existujú aj efektívnejšie nástroje s menším negatívnym vplyvom na motoristov a celkovo na komfort občanov.

Principiálnym argumentom je taktiež to, že za konanie menšiny nezodpovedných a nebezpečných vodičov budú postihovaní prostredníctvom systému stacionárnych radarov všetci. Určite daný princíp poznáte ako ekonóm z účtovných, či daňových zákonov, kde sa kvôli zopár podvodníkom sprísňujú pravidlá pre všetkých. Tým vlastne trestáme hlavne tých poctivých. Viem, že je možné uvedené tvrdenie rozporovať, keďže pokuty dostanú len tí, ktorí predpisy porušia. Zníži sa ale aj celkový komfort pre všetkých vodičov, keďže na základe reálnych skúseností z cudziny viem, že jazdiť na 100% podľa predpisov je veľmi náročné a to aj s ohľadom na veľakrát nejasné dopravné značenie. Taktiež šoférovanie nie je exaktná veda založená na číslach, ale pomerne náročná činnosť, počas ktorej sa ľudia dopúšťajú aj neúmyselných chýb. Netvrdím, že kontrola a pokuty nemajú svoje miesto na cestách, ale považujem súčasný systém kontroly za dostatočný a do istej miery aj prívetivý voči vodičom, keďže je založený na systéme náhodných kontrol. Čiže funguje s predpokladom, že drvivá väčšina vodičov sa snaží jazdiť bezpečne a ohľaduplne. Naopak plánovaný systém stacionárnych radarov je opakom, keďže paušálne kontroluje každého, čiže predpokladá u každého snahu jazdiť nebezpečne a v rozpore s predpismi.

Argumentov proti inštalácii systému stacionárnych radarov by sa našlo ešte veľa a určite aj nejaké za, ale s ohľadom na rozsah tohto listu uvádzam už len ten najdôležitejší argument. Napriek tomu, že si Vás ako odborníka vážim, tak musím vyjadriť presvedčenie, že na rozhodnutie o obstaraní systému stacionárnych radarov nemáte mandát od občanov Slovenskej republiky. Nie je to záležitosť bežného chodu štátu, nie je nevyhnutné ten systém obstarať a nie je to ani rozhodnutie o tom, že má byť niečo o percento nižšie alebo vyššie. Je to záležitosť s obrovským dosahom a podľa môjho názoru negatívnym dosahom na život ľudí. Zasiahne nás to všetkých a na taký veľký zásah do života v podstate všetkých obyvateľov a návštevníkov SR je objektívne potrebné prejsť demokratickými voľbami a získať mandát od voličov.

Na základe uvedeného Vás preto žiadam, aby ste predmetné verejné obstarávanie zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 179/2023 dňa 13.9.2023 s názvom zákazky „Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky_radary“ bezodkladne zrušil, a to buď podľa niektorého z ustanovení § 57 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo akýmkoľvek iným právne prípustným spôsobom. Zrušením daného verejného obstarávania a ponechaním rozhodnutia o jeho vypísaní a inštalovaní systému stacionárnych radarov na vládu s mandátom od občanov Slovenskej republiky urobíte veľkú službu našej demokracii a zvýšite dôveru občanov v právny štát.

Za posúdenie mojej žiadosti vyjadrenej závere tohto otvoreného listu a za prípadné vyhovenie tejto žiadosti Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

S úctou

Ing. Tomáš Horváth

Ekonóm