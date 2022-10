3-krát ocenený absolvent Ústavu verejnej politiky - Michal Tóth - Víťaz ceny guvernéra NBS

Michal Tóth je absolventom Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia v júni pôsobí ako analytik na Inštitúte kultúrnej politiky na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky. Vo voľnom čase sa venuje kultúre – filmom, divadlu, hudbe a číta všetko, čo sa dá a kedy sa dá. Zároveň je spoluzakladateľom občianskeho združenia Aspidistra, ktoré je zamerané na pomoc ľuďom – hlavne deťom so zdravotným znevýhodnením.

Nikoleta: Už uplynulo niekoľko mesiacov od tvojho úspešného ukončenia štúdia na Ústave verejnej politiky. Ako prebiehali tvoje mesiace po skončení štúdia? Čomu sa venuješ?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Michal: Len 8 dní po štátniciach som začal pracovať na Inštitúte kultúrnej politiky, takže som vhupol do pracovného života celkom náhle. Musím však povedať, že si to užívam, denne využívam vedomosti zo štúdia a napriek tomu, čo si môže navonok človek myslieť o práci na Ministerstve, pracovná kultúra v našom analytickom tíme je asi tá najlepšia, akú som doposiaľ vo svojich ostatných zamestnaniach zažil.

Nikoleta: Viem však, že ešte do dnešných čias si zostal naďalej veľmi spätý s ÚVP vďaka svojej veľmi úspešnej diplomovej práci. Bol si až 3-krát ocenený za čo ti veľmi GRATULUJEME! Vedel by si v krátkosti zhrnúť o čom bola tvoja diplomová práca vedená školiteľom Brianom Fabom, a aké boli hlavné zistenia?

Michal: Vo svojej diplomovej práci som skúmal vývoj a príčiny odlivu financií zo Slovenska do zahraničných daňových rajov vzhľadom na politiky zavedené na Slovensku voči týmto daňovým rajom. Ukazuje sa, že niektoré zo zavedených politík majú krátkodobý vplyv, v dlhodobom horizonte sa ich efekt stráca. Práca analyzuje aj vplyv rôznych ukazovateľov vo vybraných krajinách Európskej únie na odliv financií do daňových rajov. Najsilnejší pozitívny vzťah sa ukazuje v prípade sadzby dane z príjmu právnických osôb, no tiež sme poukázali na možný negatívny vzťah medzi kvalitou štátu, tzv. governance quality, a únikom financií do daňových rajov, čo je doposiaľ málo preskúmaná téma.

Nikoleta: Ako si sa postupne dozvedal o týchto oceneniach? Aká bola tvoja reakcia na nich?

Michal: Cenu riaditeľky som získal hneď po štátniciach a vtedy to ešte pridalo na mojej eufórii z úspešného ukončenia štúdia, čo som samozrejme hneď utekal osláviť. Cenu dekanky som získal na promóciách – opäť veľký míľnik pre končiaceho študenta – a bol som rád, že tam so mnou vtedy sedela moja rodina a partnerka. No a na záver cena guvernéra Národnej banky Slovenska bola pre mňa absolútnym prekvapením, keďže som sa o nej dozvedel mailom od NBS bez toho, aby som vôbec vedel o jej nominácii. Môj školiteľ Brian Fabo ju nominoval do súťaže z vlastnej iniciatívy, za čo som mu veľmi vďačný, a teda to prekvapenie z oznámenia o výhre ani neviem opísať.

Nikoleta: Ako vznikol nápad na napísanie témy? Aké bolo jej spracovávanie?

Michal: So školiteľom Brianom Fabom som chcel robiť nejakú ekonomickú tému, lebo som chcel budovať na základoch, ktoré nám dal pri výučbe. Po diskusii padla dohoda pozrieť sa na daňové raje v kontexte Slovenska a potom sa to už časom vykryštalizovalo. V podstate až v januári sme mali jasno v tom, kam bude práca smerovať, keď sme dokončili metodickú časť. Dovtedy to bolo také bádanie v téme a tvorba nápadov, ktorých bolo neúrekom, no napokon sa zúžili do podoby, ktorú nájdete vo finálnej verzii.

Nikoleta: Čo podľa teba ovplyvnilo veľký úspech tvojej diplomovej práce?

Michal: Jednoznačne najväčší vplyv malo moje magisterské štúdium, lebo na Ústave verejnej politiky nás dôsledne učili ako písať vedecký text, ako premýšľať nad odbornými textami a akú štruktúru by mal náš výskum mať, aby bol výsledok kvalitný a objektívny. Môj školiteľ Brian Fabo je zároveň úspešný ekonóm a veľmi mi pomohol v metodickej a praktickej časti práce. No a samozrejme zvedavosť, ktorú vo mne toto štúdium v priebehu dvoch rokov postupne budovalo, mi pri náročnom procese písania tiež veľmi pomohlo.

Nikoleta: Už ubehol nejaký čas od tvojho ukončenia štúdia. Mal si už možnosť využiť poznatky, ktoré si sa u nás naučil?

Michal: Mal, často. Hneď od prvého dňa v práci som využíval poznatky o fungovaní štátu a chytal som sa často používaných odborných výrazov. Rýchlo som pochopil vzťahy aktérov v kultúre, dostal som sa do procesov verejného obstarávania či čítania a tvorby zákonov. Využívam ich aj pri samotnej analytickej práci, kde zužitkujem znalosti nadobudnuté v rámci predmetov o analýzach a výskumoch verejných politík.

N: Čo ti dalo štúdium na ÚVP?

M: V prvom rade mi UVP otvorilo dvere do analytického inštitútu na ministerskej úrovni, čo by bez skúseností z našej školy nebolo jednoduché. Zároveň mi to umožnilo komplexnejšie pochopiť, ako náš štát funguje, a to nie len poznatkami, ktoré využijem v práci, ale aj hlbším pochopením fungovaniu spoločnosti ako takej . Tvorba diplomovej práce ma zas naučila čítať odborné články a texty na rôzne témy, čoho v práci robím veľa, a naučila ma písať text zrozumiteľne a štruktúrovane, no zároveň odborne a vecne. No a na záver mi to poskytlo úžasné skúsenosti s inšpiratívnymi ľuďmi, či už z radov spolužiakov alebo vyučujúcich, čo je pre mňa tá najväčšia možná hodnota.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa ďalších úspechov.

V prípade ak by vás téma diplomovej práce Michala Tótha zaujala, tak si môžete prečítať blog, ktorý ju predstavil bližšie.