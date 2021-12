Decembrové novinky Ústavu verejnej politiky

Tím ÚVP

Na Ústave verejnej politiky nezaháľame ani pred koncom roka 2021 a mame neustále kopec aktivít. Preto sme si pre vás už tradične pripravili novinky zo života ústavu za posledné obdobie.

Píšeme

Našej Dagmar Gombitovej sa spolu s kolektívom (Dokupilová, D., Kurincová Čavojová, Baláž, V., V., Ballová Mikušková, E.) podarilo vydať článok v časopise DECISION pod názvom: Smart advice for better governance: applying expert methods to high-stakes decisions. Článok skúma konzistentnosť expertov v rozhodovaní. Gratulujeme! Článok nájdete tu.

Gratulujeme Kataríne Staroňovej a jej spoluautorovi Marekovi Rybárovi z Masarykovej Univerzity v Brne k získaniu ocenenia najlepší komparatívny článok na konferencií NISPAcee 2021. Ocenený bol ich článok “Still Hiding in the Shadows? Political Advisers in Central and Eastern Europe” v rámci ktorého vykonali expertnú štúdiu na 200 expertoch z 11 krajín strednej a východnej Európy. Blog z konferencie NISPAcee si môžete prečítať tu.



Kataríne Staroňovej spolu so spolupracovníkmi vyšli dva články. Prvý článok pod názvom: „Changing patterns of individual performance appraisal systems for civil service in European Union countries: toward a developmental or an incentivizing model.“ Navrhol teoretickú kategorizáciu systémov služobného hodnotenia: a) stimulačný (vonkajšie podnety podľa tradícií NPM) b) rozvojový (vnútorná motivácia verejnej správy podľa post-NPM prístupu) a aplikoval na existujúce systémy služobného hodnotenia v krajinách EÚ. Nájdete ho tu.

Druhý článok pod názvom: „Politicization beyond the Merit-system Façade. The Intricate Relationship between Formal and Informal Institutions of the Senior Civil Service Systems in Central and Eastern Europe“. Diskutuje a dôležitosti neformálnych vzťahov v krajinách strednej a východnej Európy a na empirickom príklade vyššej štátnej služby v Estónsku, Maďarsku a Slovensku analyzuje využiteľnosť modelu Helmke-Levitsky. Prináša návrh ako tento model urobiť dynamickejším na meranie zmeny v čase. Článok nájdete tu. Gratulujeme!

Vzdelávame sa

Naši doktorandi Martin Mlynár a Nikoleta Slavíková absolvovali metodologický kurz pod názvom „Qualitative Interviewing“ na Aarhus University v Dánsku pod záštitou MethodsNET. Mali veľké šťastie, keďže mali možnosť absolvovať celý kurz prezenčne, pred zhoršením pandemickej situácie. Časť kurzu sa venovala samotnému priebehu kvalitatívneho interview a časť vyhodnocovaniu dát, pričom mali možnosť si vyskúšať rozhovory v praxi. Podstatnou súčasťou kurzu bola aj diskusia o výskumoch jednotlivých účastníkov, kde obaja naši doktorandi získali cenné rady pre ich výskum.

Naša doktorandka Monika Michalcová sa vrátila z kurzu s názvom “Accounting for Time: Public Bureaucracies in a Changing Environment” na Univerzite v Bergene. Hybridný režim umožnil, aby sa kurzu zúčastnili začínajúci ako aj dlhoroční akademici a akademičky z celého sveta. Prednášky spájala téma časovej dimenzie, ale líšili sa v diskutovaných prístupoch, teóriách a metódach. Súčasťou kurzu bola aj prezentácia vlastného výskumu, kde odznela aj Monikina prezentácia na tému dynamiky v slovenskej sociálnej rodinnej politike.

Spolupracujeme

V rámci Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách sme sa spolu so FSEV UK aj my na našom ústave zapojili do kampane Zastavme násilie na ženách, ktorú organizuje Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Na workshopoch pre Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prezentoval tím z ÚVP výsledky výskumu o kvalite regulačného (legislatívneho) procesu počas pandémie. Od účastníkov workshopov dostali skvelé pripomienky a kvalitnú spätnú väzbu. Workshop Kvalita regulačného procesu je súčasť projektu APVV: PP-COVID-20-0026. "Zotavíme sa z pandémie Covid19? - sociálne, ekonomické a právne perspektívy pandemickej krízy". Ďakujeme!

Behaviorálny tím ÚVP spolu so Seesame a ENVI - PAK Zelený bod ukončili projekt Proti bordelu, sériou niekoľkých prezentačných aktivít, vrátanetlačovej konferencie a nahratia podcastu (link na podcast). Cieľom projektu bolo nájsť spôsoby, akými sa dá vzniku odpadu predchádzať. Experimenty prebiehali pri Štrkovci a v Ivanke pri Dunaji. O tomto projekte je na našom blogu článok, ktorý si môžete prečítať tu.

Pre Karlovu Ves tím ÚVP v spolupráci s Inštitút SGI vypracoval analytickú časť komunitného plánu. Rozprávali sme sa s obyvateľmi, prijímateľmi sociálnej pomoci ako aj s jej poskytovateľmi a zamestnancami mestskéhona úradu, ktorí sa tejto oblasti venujú. Teší nás, že mestská časť zapracovala niektoré riešenia, ktoré im boli odporúčané. Komunitný plán sociálnych služieb nájdete na webe Karlovej Vsi tu.

Tím (Katarína Staroňová, Veronika Pracharová (FiFUK), Matúš Sloboda a Alexandra Polákova) v rámci projektu VEGA "Profesionalizácia štátnej služby" finišujú s prácami na monografii o Hodnotení výkonu vo verejnom sektore. Držíme palce!

Rozprávame a Nahrávame

Riaditeľka ÚVP Emília Sičáková Beblavá poskytla rozhovor v časopise Naša univerzita o našom ústave. Ak o štúdiu uvažujete, dozviete sa v ňom, v čom sa od iných programov odlišujeme. Článok nájdete na stranách 39 - 40 tu.

Nahrali sme nový diel podcastu na vysoko aktuálnu tému - Modernizácia Slovenska: čo by mal priniesť Plán obnovy a odolnosti pre verejnú správu na Slovensku a aké sú riziká spojené s dosahovaním daných cieľov. Riaditeľka Ústavu verejnej politiky FSEV UK, Emília Sičáková-Beblavá, sa rozprávala s Michalom Gécim riaditeľom Odboru efektívna verejná správa a digitalizácia na Sekcii Plánu obnovy Úradu vlády SR. Podcast čoskoro nájdete na našich sociálnych sieťach.

Stretávame sa

Začali sme s novou tradíciou, s názvom a to uskutočňovaním Ústavná terapia. Hlavnou myšlienkou týchto stretnutí je utužovanie komunity a prezentovanie tém, ktoré nás zaujímajú. Prvými prezentujúcimi boli naši študenti Nina Kotlebová a Martin Vajzer.

Druhá Ústavná terapia prebehla pri našom sviatočnom online „stretnutí“, tradičnejHalászlovici, na ktorej sme v debatných dvojiciach diskutovali. Na záver sme vyhodnocovali najlepší vianočný odev a vianočné pozadie!

Zastupujeme

Náš študent Michal Tóth kandidoval do ŠRVŠ a 18.11 bol aj úspešne zvolený! Rovnako náš študent Branislav Gigac úspešne kandidoval do Akademického senátu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Obom gratulujeme a prajeme veľa úspechov!

Na záver by sme vám všetkým chceli zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka.