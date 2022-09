Strava v jedálňach môže byť lepšia

Jasle, škôlky, školy, denné centrá, zariadenia pre seniorov či domovy sociálnych služieb. Tu všade Staré Mesto poskytuje stravu. Uvedomujeme si mnohé rezervy a často oprávnenú nespokojnosť stravníkov. Jedlo, ktoré tieto zariadenia podávajú, chceme spraviť zdravším a chutnejším. A máme plán, ako na to.

Správnym začiatkom je kvalitný prieskum. Pravidelným monitoringom detí, rodičov a klientov zariadení budeme zisťovať, čo si prajú, čo im chutí, čo treba zlepšiť, aké sú výzvy a podľa toho budeme nastavovať systém.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kvalitu v jedálňach Starého Mesta vieme posunúť na vyššiu úroveň aj týmito krokmi:

Správnym nastavením a zladením menu v jedálňach zefektívnime dodávky, ekonomiku a najmä si budeme môcť dovoliť kvalitnejšie suroviny od zodpovedných a lokálnych dodávateľov.

Zabezpečíme jednoduchý a funkčný objednávací systém.

Budeme pravidelne komunikovať s vedúcimi jedální a kuchárkami o ich postrehoch a potrebách.

Ministerstvu školstva budeme proaktívnym partnerom v nastavovaní kvalitných noriem jedál a technologických postupov.

Alergikom, ktorých je čoraz viac, vymyslíme chutnejšiu a kvalitnejšiu stravu.

Kuchárky budeme motivovať a inšpirovať workshopmi, zabezpečíme im pravidelné odborné školenia od tých najlepších kuchárov.

Budeme hľadať aj malé no efektívne možnosti vylepšenia schválených receptúr.

Posnažíme sa o to získať kvalitné kuchárky príplatkami z rozpočtu Starého Mesta, prípadne oceníme prémiami najkvalitnejšie kolektívy školských jedální.

Ďalšou výzvou, ktorej budeme čeliť, je, že na viacerých staromestských školách je problém s príliš malou jedálňou. Deti musia jesť veľmi rýchlo, aby sa stihli všetky prestravovať a napriek tomu sa navyšuje počet pravidelných stravníkov. Napriklad na ZŠ na Grösslingovej či Vazovovej malí stravníci pravidelne čakajú na obed aj 20 minút v rade. Menšia jedáleň aj kuchyňa nestíhajú veľkému dopytu.

Nastavíme systém tak, aby školské jedálne kapacitne zvládali počet stravníkov a aby sa deti mohli najesť v primeranom čase.

Chutnejšia, zdravšia a kvalitnejšia strava v zariadeniach mestskej časti je neľahkou úlohou. Máme však množstvo ochotných vedúcich jedální, kuchárok a komunikatívnych rodičov, s ktorými tú správnu cestu k zlepšeniu nájdeme.

________________________

EN version:

IMPROVING DIET IN PRESCHOOLS, SCHOOLS AND SOCIAL SERVICES HOMES

Nurseries, preschools, schools, day centres, senior or social services homes. The Old Town city district provides food for all these places. We do realize all the blank spaces and often justified dissatisfaction of both kids and clients. We have a plan on how to make those meals tastier and healthier.

A quality survey would be the right start. Regularly monitoring children, parents and clients we will find out what they wish for, what they like, what needs to be improved, what the challenges are and using this data, we will set up the system.

There are steps that could level up the quality of diet in Old Town’s cantines:

with the right set up of the menu, we will increase the efficiency of supply, economy and most importantly, we will be able to afford higher quality goods from responsible and local suppliers

we will provide a smart ordering system for children and clients

we will communicate with heads of the cantines regularly about their needs and observations

be a proactive partner to Ministry of education in setting quality standards and technological approaches

think of tastier and higher grade meals for people with allergies

organize workshops and regular professional trainings by the best chefs to motivate and inspire our cooks

search for little but effective options for improvements of already approved formulas

try to hire the best cooks by increasing the salary with budget money, or reward the best cantine collectives

Another challenge we are going to face is a problem with capacity in multiple schools. Kids only have a limited time period so that all of them can eat and the number of children that eat in the cantine regularly is rising. In Grosslingova and Vazovova primary schools, kids often wait in line for up to 20 minutes. Small cantines and kitchens cannot manage the high demand.

We will set up the system so that school canteens can serve all the children in an adequate time period.

Tastier, healthier and higher quality diet in Old Town’s facilities is indeed an uneasy task. However, we do have a number of willing cantine heads, cooks and communicative parents, who will help us find the best way to do so.