Vojna na Ukrajine a Čína – aktualizované

Ako je všeobecne známe, Čína je posledný strategický „spojenec“ (lepšie povedane partner) Ruska. Čína alebo presnejšie povedané niektorí poprední lídri podľa informácií americkej rozviedky boli vopred informovaní o príprave ruskej invázie, a tým pádom môžu byť považovaní ako spoluvinník. To je pre nich, samozrejme, zlá správa, aj keď čínska diplomacia dementovala tieto informácie. Ale od môjho posledného článku predsa nastal posun.

Najprv Wang Yi, čínsky minister zahraničia, označil ruskú inváziu pravým menom: „vojna“. Ako som už informoval, čínske média to opisovali ako „konflikt“ a nie ako „vojna“. Táto zmena môže na prvý pohľad vyzerať banálne, ale v čínskych vládnych kruhoch si dávajú veľký pozor na slovník, a to ako veci pomenúvajú, takže toto neje prerieknutie alebo len náhoda.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte dôležitejšie sú správy o odmietnutí Číny zásobovať Rusko súčiastkami do lietadiel. Je to krok, ktorý je v súlade s medzinárodnými sankciami, aj keď oficiálne sa Čína voči ním vyhradila. Médiám nebolo zdôvodnené, prečo odmietla, ale je možné, že takýmto krokom sa chce Čína trochu vzdialiť od Ruska, a tak vylepšiť svoju východiskovú pozíciu. Rusko okrem Číny nemá žiadneho iného spojenca. Samozrejme, Číne to dáva extra priestor na manévrovanie, čo využíva hrou na obidve strany.

Najnovšia správa prišla z úplne najvyšších kruhov v Číne od premiéra Li Keqiang. Ten prehlásil, že situácia na Ukrajine je „znepokojivá“ a nalieha na prímerie. Tieto správy prišli krátko po tom, ako Rusko začalo šíriť dezinformácie o ukrajinsko-amerických biologických zbraniach, čo podľa niektorých analytikov znamená, že sa Rusi chystajú eskalovať použitím zbraní hromadného ničenia proti Ukrajine.

Čo si z týchto správ môžeme odniesť? Po vyše dvoch týždňoch vojny je jasné, že Rusko nie je schopné dosiahnuť svoje strategické ciele. Preto Čína začína lavírovať medzi Ruskom a Ukrajinou a chce si nechať otvorené dvere k obom stranám.

Stabilita (vnútorná) je priorita číslo jeden čínskeho politbyra, a to znamená aj stabilita cien, čo v danej situácii nie je možné. Ceny rôznych komodít rastú enormným tempom, ako napríklad ceny pšenice, ktoré porástli o 70% za posledný mesiac. Drobné signály ruskej strane, že nemôže rátať s neobmedzenou čínskou podporou, môže zafungovať ako stimul k skoršiemu ukončeniu vojny.