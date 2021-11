Vakcéri, antivakcéri, a čo by bolo správne

Či už vo vzťahu ku Covidu, ale aj alkoholu, cigaretám, stravovacím návykom, športom na stupni, keď už nie je za zdravím, ale za trvalou invaliditou. Tých zlozvykov, čo v konečnom dôsledku zaťažujú náš zdravotnícky systém, je veľa. Nech si všetci žijú slobodne, podľa svojich predstáv, pokiaľ ich sloboda nenarušuje slobodu a peňaženku umiernených občanov dbajúcich na to, aby sa vyhli rizikám spôsobeným tvrdohlavými, zdravie ničiacimi postojmi. Nech si každý platí napríklad zdravotné poistenie podľa toho, ako ohrozuje svojim životným štýlom svoje zdravie, ale aj okolie. Nie je to ťažko odhadnúť, často stačí posudok od obvodného lekára. Protivníkov vakcinácie jednoznačne poznáme. Všetci sme vedení v systéme, či už ako zaočkovaní alebo nie. Nech si trucujú, ale svoj truc nech si aj poistia, alebo zaplatia z vlastného. Nech nečakajú, že sa budeme na ich zdravotné pošmyknutia skladať všetci. Peniaze vydané na lotériu na podporu vakcinácie nech idú zdravotnému personálu, aby nám neutekal. Aj odmena, o ktorej sa hovorí, že by mali dostať tí, čo sa nechali zaočkovať. Tie peniaze patria predovšetkým do zdravotníctva. K tomu pridať povinné pripoistenie tých, čo so svojim zdravím pri plnom vedomí hazardujú. Nie sme natoľko bohatí, aby sme si mohli dovoliť mrhať. Na mrhanie nikto nie je dosť bohatý.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte najnovší osobný zážitok, čo ma motivoval k tomuto článku. Hľadal som záhradníctvo v obci, kde podľa odporúčania známych malo byť.

„Neviem vám povedať,“ začal starší silnejší, ťažkým krokom kráčajúci muž, čo som si ho zastavil na ulici. „Možno je to tu, ale som zabudol. Dostal som vo februári Covid a všetko som pozabúdal. Aj mená. Postupne sa mi pamäť obnovuje, ale tak ďaleko som sa nedostal, aby som vám poradil. Dva mesiace som bol na Kramároch pod kyslíkom. Aj teraz sa ponáhľam domov, aby som sa ho poriadne nadýchal... Vtedy iba začínali s vakcináciou, mne sa ešte neušla, ale covid si ma našiel. Veľmi som trpel. Všetci by mali ísť na vakcináciu, aby sa vyhli stavu, do ktorého som sa dostal ja. Tie pi*oviny, čo tárajú tí, ... Ako sa im hovorí, ... Antivakcéri... Hanba, že ich vôbec nechajú takto verejne vystupovať. Je to veľmi zákerná propaganda, tých antivakcérov. Každý by mal ísť na vakcináciu. Je to hrozná choroba. Nikomu ju neželám. Ani tým, čo sú proti vakcinácii. Len nech netárajú tie svoje pi*oviny,“ vypočul som si dýchavičný monológ muža.

Ťažko k tomu čo dodať.