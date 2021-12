NCZI, Covid Pass a očkovanie - pokračovanie 3

Nedávno, 27.9. a 26.10.2021 som písal o nekonečných, polroka trvajúcich problémoch so získaním platného COVID 19 e-pasu (e-certifikátu). Problémy sa podarilo vyriešiť až po použití „neštandardného“ kontaktu s prístupom do systému NCZI. Vyslovil som vtedy vážne pochybnosti o schopnostiach inštitúcie, ktorá je pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR a nazýva sa NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). NCZI má okrem iného za úlohu zbierať, spracovávať a možno aj interpretovať prakticky všetky zdravotnícke informácie, v každom prípade je garantom COVID-19 databázy na Slovensku. MZ SR si je zrejme vedomé nie dokonalej funkčnosti tejto inštitúcie a preto už niekoľkokrát vymenilo jej riaditeľa - samozrejme s cieľom sústavne zlepšovať prácu NCZI – bez pozitívneho efektu.

Odvtedy sa udialo všeličo, ale najmä to, že sme aj s manželkou a dotyčnou pani Ankou úspešne medzi prvými absolvovali tretiu vakcináciu. Podarilo sa nám dokonca bez problémov získať aj platný e-certifikát o tomto očkovaní a pre pani Anku ho vytlačiť. Všetko vyzeralo normálne až do včerajšieho dňa, kedy manželka dostala SMS správu od NCZI o tom, že jej bol pridelený kód pre registráciu na tretiu vakcináciu. Ja, ani pani Anka sme zatiaľ takúto správu nedostali. Informoval som sa v okolí, že čo sa deje a zistil som, že nie sme sami, kto takúto správu dostal. Niektorí kolegovia, tiež lekári, dokonca ešte ani dôchodcovia, dostali dokonca priamo pozvanie na očkovanie aj so stanoveným termínom. Samozrejme, že všetci boli tak, ako my, tretíkrát dávno zaočkovaní - medzi prvými.

Napriek tomu, že som bol vo viacerých komentároch k predchádzajúcim blogom obvinený pomaly zo šírenia nepravdivých informácií o dokonale fungujúcej inštitúcii zvanej NCZI, musím konštatovať, že na funkčnosti tejto inštitúcie sa zrejme nič podstatného nezmenilo. Naďalej má chaos v evidencii očkovaných, presnejšie povedané zrejme vôbec netuší, kto, kedy, kde a koľkokrát bol očkovaný a kto nie. Vôbec si nechcem dovoliť pochybovať o tom, že by IT odborníci, programátori v ich systéme nevedeli prepojiť informáciu o identifikácii očkovaných s informáciou o veku, počte a dátumoch jednotlivých očkovaní u konkrétnych občanov tohto štátu. Žeby boli údaje v databáze NCZI tak dokonale anonymizované (GDPR?), že by sa z nej nedali získať vyššie spomenuté údaje? V tejto súvislosti sa ich potom musím spýtať, akým spôsobom budú identifikovať dôchodcov, ktorým majú byť vyplatené „almužny“ ministra financií v sume 200 alebo 300 Eur, keď evidentne nevedia bez chyby identifikovať ani tých, ktorí už boli jedenkrát, dvakrát alebo trikrát očkovaní a o ich očkovaniach im boli NCZI vystavené certifikáty. Dúfam, že vyplácanie týchto „odmien“ na úradovniach pošty nebude viazané na kontrolu stavu očkovania napr. aplikáciou Green Pass. Už sa teším na chaos, ktorý v tejto súvislosti na poštách vznikne.