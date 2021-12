Zomrel nezničiteľný

Sú situácie keď sa viac zamýšľame nad otázkou zmyslu života. Načo sme tu, kam kráčame a či máme tie správne ciele. Jednou z takých býva stretnutie so smrťou niekoho blízkeho. Minulý piatok zomrel Vlado Schwandtner. Človek, ktorý značnú časť svojho života venoval unikátnemu spôsobu pomoci ľuďom v problémoch. Nie len drogovo závislým deťom, ale i deťom s inými psychickými či životnými problémami. Či už to boli skutočne –násť ročné deti, alebo dospelí ľudia, všetkých vnímal ako svoje deti. Dovolím si to tvrdiť, pretože som jedným z týchto detí. Viem čo pre Vlada jeho deti znamenali a viem aj to, že aj z posledných síl pomáhal. I v posledných dňoch myslel na ostatných viac ako na seba, tak ako to robil takmer tridsať rokov. Vždy uprednostňoval potreby svojich detí pred vlastnými. Dokonca i na úkor svojho zdravia. Mnoho krát som nerozumela prečo to všetko robí. Hnevala som sa na neho, že nerieši svoje zdravotné problémy, ale venuje svoju energiu a čas ľuďom, ktorí ho potrebovali. Bez ohľadu na svoje zdravie. Nedokázala som si predstaviť, že by som sa napríklad ja takto extrémne obetovala. Všetok čas, energiu, zdravie, financie, súkromie pre pomoc iným. Navyše ľuďom, ktorí sa do svojich problémov dostali v podstate sami. A skutočne nepoznám nikoho iného, kto by to týmto spôsobom robil. Aj keď jemu samému bolo nesmierne ťažko, stále pomáhal, navyše svojimi starosťami nikoho nechcel zaťažovať. Vtipkoval o nich. Zdalo sa mi, že Vlado zvládne všetko. Že je proste nezničiteľný. Nesmrteľný. Preto som i na jeho „vtipné poznámky“, že „keď raz otrčím kopytá...“ reagovala len úsmevom a presvedčením, že má ešte veľa času. Bohužiaľ som sa mýlila. Vlado Schwandtner zomrel. Akokoľvek sa zdá byť tento fakt neprijateľným, neuveriteľným, je nezvratný. Aké obrovské prázdno po ňom zostáva nemusím popisovať nikomu, kto ho poznal.

Vlado veril, že cieľom nášho života je zdokonaliť seba a tým zdokonaliť svet. Hľadať, skúmať a objavovať niečo nové, prínosné pre ostatných ľudí a tieto poznatky odovzdať.

Dovolím si citovať jeden z mnohých jeho článkov „Koľko kvetov čaká na tvoj hrob“.

„Človek, ako jediný tvor, ktorý si uvedomuje sám seba a ktorý cieľavedome pracuje vo svoj prospech a v prospech celej prírody, nad týmito vecami aj rozmýšľa. Deje sa to však i so zvieratami a rastlinami, no na úrovni základného programu, pudov a inštinktov, teda bez ich vedomia. Také vybavenie, ako majú zvieratá, máme i my, ľudia, no máme aj nadstavbu. Bolo nám dovolené a umožnené cieľavedomé a racionálne riadenie týchto procesov. To bolo doteraz výsadou iba najvyššieho šéfa. „

„Čo hľadať, aké ciele mať, či nemať, akými cestami sa k nim dostať, či nedostať je v našej kompetencii. Ak sa nám podarí aj niečo maličké objaviť a odovzdať, tak sme si úlohu splnili, cieľ dosiahli a môžeme byť spokojní, a našim odumretým telom môžeme pokojne nakŕmiť našich bratov a tak im pomôžeme v ich výskumoch. Ak pomocou našej misie posunieme vývoj o stotinu milimetra dopredu, k dokonalosti, tak sme sa stali maličkou časťou Boha stvoriteľa. Ak nie, tak sme možno ešte cennejší, lebo sme ukázali nesprávnu cestu.

Takto pomocou ciest a malých cieľov prinášame progres a ťaháme dohora špirálu vývoja. Nezáleží na cestách a cieľoch, preskúmať sa musia všetky.

Zdokonaľ seba a zdokonalíš svet a vesmír!

Či sa Ti to podarilo, bude poznať podľa toho, koľko generácií Ti bude polievať kvetinky na hrobe.“

Vladove články nájdete aj na blogu https://blog.sme.sk/drogy a na stránke http://www.drogy-sos.sk/ .

S istotou môžem povedať, že Vlado zmysel svojho života naplnil. Na základe vlastných životných skúseností vytvoril nový prístup riešenia nie len závislostí. Je postavený na jednoduchých princípoch, ktoré spoločne úspešne fungujú. Napriek prekážkam, ktoré mu stáli v ceste, svoj spôsob takmer tridsať rokov s výbornými výsledkami používal. Jeho úspešnosť môžu potvrdiť stovky detí, ktoré vďaka Vladovi vyriešili svoje problémy. Blogy, texty, videá i osobné stretnutia zasiahli mnohých ďalších. Svojím skúmaním objavil a odovzdal ľudstvu nové skúsenosti, ktoré môžu zachraňovať životy.

Som presvedčená, že kvety na Vladovom pomyselnom hrobe veľmi dlho nevyschnú. Teraz je už len na nás, ako s jeho poznatkami naložíme. Za seba môžem povedať, že sa budem snažiť využiť ich v prospech ľudí, ktorým môžu pomôcť. Napriek obrovskému žiaľu zo straty veľmi blízkeho človeka, bude pre mňa život Vlada Schwandtnera obrovskou inšpiráciou.

Dúfam, Vladko, že si odišiel spokojný a pokojný. Bolo mi cťou! A ďakujem.