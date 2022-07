Štrnásty august v Carnuntume a jedna neodbytná otázka: ako sa tam dostať?

Teda, pokiaľ autobus či vlak ide tam, kam chcete.Ako milovníčku histórie, ktorá rada vkladá tajomstvá dejín aj do písmenok ma priťahuje Carnuntum. Chcela by som sa tam ísť pozrieť konkrétne 14. augusta. Vtedy tam totiž bude Festival neskorej antiky a ten ma láka ako muchu na med.

Na ceste pred Carnuntumom stojí Pohanská brána, strážila vstup do mesta "štyroch cisárov". Podľa dobových prameňov na okrúhlom stĺpe stála socha Konštantína II. v nadživotnej veľkosti. (zdroj: Zuzana Kuglerová)

Krásne zrekonštruované stavby vám dajú predstavu, ako sa v Carnuntume v časoch neskorej antiky žilo. (zdroj: Zuzana Kuglerová)

Niežeby som už v Carnuntume nebola, bola – a „čumela“ som ako puk. Ako verne sa dá zobraziť história, vyskladať z črepín, znovu ju postaviť na ruinách dávnych časov. No ten festival, kedy sa budú po uliciach Carnuntumu prechádzať rímski legionári, a zrejme aj cisári Valentinián či Konštantín II. to je pre mňa priveľmi silné lákadlo.

Systém podlahového kúrenia - bol známkou vysokého životného štandardu v Carnuntume. Nebolo to obyčajné provinčné mesto, ale politické centrum viacerých rímskych cisárov, napríklad Marca Aurelia či Valentiniána. (zdroj: Zuzana Kuglerová)

Rezumé znelo: tam musím byť.

Zostávalo len zistiť, ako sa tam dostať. No a tu som narazila na problém. Najideálnejšie by sa bolo dostať do Hainburgu na Dunaji, odkiaľ by mala do Carnuntumu počas festivalu premávať kyvadlová doprava. Lenže, lenže! Z Bratislavy do Hainburgu nejde žiaden spoj, zrušili ich. Nanovo majú začať autobusy premávať až v septembri. Takže treba ísť okľukou cez Viedeň, vlakom. Cesta, ktorá inak trvá dvadsať minút, sa tak predĺži minimálne o hodinu.

Zostáva teda kamarátka s autíčkom, tá to vždy istí, lebo je fajn. A hoci sa to nezdá, to obdobie neskorej antiky, o ktorom je festival v Carnuntume, má veľký súvis aj so Slovenskom. Čo, na to prídete priamo na Festivale neskorej antiky v Carnuntume.

Fascinovala ma knižnica s voskovými tabulkami či papyrusovými zvitkami. (zdroj: Zuzana Kuglerová)

Pri hrnčiarskej peci, v ktorej sa vyrábali kuchynské riady pre obyvateľov Carnuntumu (zdroj: Zuzana Kuglerová)

A keď sa vám tam nepodarí prísť, tak sa začítajte aspoň do knihy Rimanka a kvádsky kráľ a jej pokračovania Riman a kvádska princezná. Nemám vo zvyku propagovať vlastné knihy, ale v nich je to vlastne na lopate. Pretože cisár Valentinián sa práve z Carnuntumu v roku 364 snažil napadnúť územie Slovenska a „skrotiť“ Kvádov, ktorí tam žili. Nepodarilo sa mu to, práve naopak, v našich končinách ho zastihla potupná smrť. No Carnuntum sa tak vpísalo aj do našich dejín a Festival neskorej antiky bude tak trochu aj o našich predkoch.

Možno som bola v prechádzajúcom živote správkyňou knižnice a pisárkou... (zdroj: Zuzana Kuglerová)