Čo robiť, keď sa stratí malý psík

Mala som už viac psov, aj zvierat, od mačiek, papagája, rybičiek, kapra v jazierku až po andulky. Ale žiadne z nich sa Alebrtovi nevyrovná. Rybičky zožrali túlavé mačky, kocúr vytiahol z jazierka kapra, vlčica, ktorú som mala pred Albertom, zožrala zo siedmich anduliek štyri, ostatné ušli cez pootvorenú klietku na najbližší strom.

Dalo by sa o tých mojich zveroch písať od vidím do nevidím, príhod s nimi bolo viac než dosť. No ani jedno z nich odo mňa neodišlo dobrovoľne.

Preto vám neporadím, čo robiť, keď sa stratí psík. Vie to však autorka Marta Harajdová, ktorej pred rokom a pol vyšla vo vydavateľstve Pars Artem krásne ilustrovaná kniha Ahoj, ja som Bak. Knihu ilustrovala Katarína Ilkovičová. Zážitkov mal Bak na svoj psí život viac než dosť a patrí medzi nie aj riadna psia túlačka. Hoci je kniha autorkinou prozaickou prvotinou, darí sa jej tak, že sa spisovatelka Marta Harajdová rozhodla pre pokračovanie. Druhý diel s názvom Bak, hľadaj ma by mal vyjsť taktiež vo vydavateľstve Pars Artem do konca roka 2022.

Albert,