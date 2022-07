Kde? V novej knihe vydavateľstva Pars Artem Sextaginta. Napísal ju textár, hudobník a ilustrátor Igor Cvacho. A hoci sa na prvý pohľad zdá, že je to zbierka básní, ktorá nadväzuje na rad úspešných a krásnych kníh poézie, ktoré Pars Artem vydalo, nie je to celkom tak. V tomto prípade zdanie tak trochu klame. Sextaginta je síce zbierkou – ale piesňových textov, ktoré autor sám interpretuje vo svojej vlastnej hudobnej produkcii. Trojrozmernosť jeho talentu dokazuje aj to, že si zbierku sám ilustroval.

Knihu nájdete v sieti kníhkupectiev Panta Rhei a Martinus, kde si ju môžete kúpiť. Nakoniec nám zostáva ešte posledné: rozlúštiť, čo to vlastne Sextaginta znamená. Tí, čo ovládajú latinčinu, už na to iste prišli. A tí, čo nemali dôvod, aby sa ju učili, si môžu vypomôcť slovníkom. Tam sa dopátrajú, že znamená číslo šesťdesiat. Na svete je ďalšia hádanka: prečo ho autor spomenul v názve knihy?

Mal na to jednoduchý dôvod: kniha vyšla pri príležitosti jeho šesťdesiatych narodenín.