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15. okt 2026 o 08:13
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Máte 40 rokov a neriešite dôchodok? Prekvapí vás, koľko vás to môže stáť

Hypotéka, deti, auto či dovolenka majú dlho prednosť pred dôchodkovým sporením. Zrazu sa však začína ukazovať, že čas a ani naše možnosti nie sú nekonečné.

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností Firemný blog
Máte 40 rokov a neriešite dôchodok? Prekvapí vás, koľko vás to môže stáť
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Odkladanie dôchodkového plánovania nás môže obrať o celkom peknú sumičku. V dlhodobom investovaní totiž môže desať zameškaných rokov znamenať nižšie úspory o tisícky eur. A myslím tým desiatky až stovky tisíc eur.

Ukážme si to na príklade

Náš sused odvedľa je sporiteľ v druhom pilieri. Na dôchodok si odvádza 100 eur mesačne, jeho úspory sa dlhodobo zhodnocujú 6 % ročne v indexovom fonde, 2 % ročne v dlhopisovom fonde. Keď oslávi päťdesiatku, každý rok sa navyšuje pomer jeho majetku v dlhopisovom fonde o 4 percentá. Dôležité je, aby jeho úspory mali v preddôchodkovom veku väčšiu stabilitu, hoc aj za cenu určitého zníženia očakávaného výnosu.

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Teraz príde zásadný rozdiel

Ak si tento sused začne posielať stovku na osobný dôchodkový účet, keď má sviežich 30 rokov, do 65-ky môže mať nasporených približne 113-tisíc eur. Ale ak sused začne sporiť až v štyridsiatke, výsledkom bude približne 55-tisíc eur.

Rozdiel? Až 58-tisíc eur!

Nie preto, že by štyridsiatnik investoval horšie alebo platil vyššie poplatky. Jednoducho začal o desať rokov neskôr. Peniaze tridsiatnika počas dekády už zarábali ďalšie peniaze.

S vyšším zhodnotením úspor je rozdiel ešte priepastnejší

Teraz sa pozrime, ako to vyzerá pri 100-eurovom odvode mesačne, keď je zhodnotenie v indexovom fonde 10 % ročne a 2 % ročne v dlhopisovom fonde. Nasporená suma tridsiatnika na konci sporenia je 243-tisíc, kým štyridsiatnik má len 86-tisíc.

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Rozdiel je teda závratných 156,5 tisíca eur!

Ešte väčší rozdiel medzi úsporami tridsiatnika a štyridsiatnika vznikne, ak je mesačný odvod viac ako sto eur alebo priemerné zhodnotenie indexového fondu je ešte vyššie než v uvedených príkladoch.

Pre poriadok treba uviesť, že výpočty nie sú garanciou budúceho výnosu, demonštrujú exponenciálny úrok.

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Skutočné výsledky závisia od výšky príspevkov, vývoja trhov, poplatkov a času, ktorý zostáva do dôchodku. Práve na tom však možno názorne ukázať jednu z najdôležitejších vlastností dlhodobého investovania – najsilnejším nástrojom nie je jednorazovo vysoká suma, ale čas a s ním súvisiaci úrok z úroku.

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Prečo je prvých desať rokov takých dôležitých?

Pri pravidelnom investovaní „pracujú“ nové príspevky, postupne začína pracovať aj výnos z nasporenej sumy. A následne zarába aj tento výnos svoje úroky. Je to efekt zloženého úročenia. Úrok z úroku.

Ak máte na účte 10-tisíc eur a dosiahnete za rok šesťpercentné zhodnotenie, pribudne vám 600 eur. Ak však ďalší rok zhodnotíte nový základ 10 600 eur tými istými šiestimi percentami, výnos dosiahne úroveň už 636 eur. Po desiatkach rokov môže byť rozdiel dramatický, keďže sa buduje v čase rastúcim tempom.

Preto nie je jedno, či začnete v tridsiatke alebo v štyridsiatke. Čas a zložené úročenie majú narastajúci vplyv na konečný výsledok.

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A ešte zaujímavejšie je, že človek, ktorý začne sporiť neskôr, nevie rozdiel dohnať.

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Môže si dramaticky zvýšiť príspevky alebo podstúpiť podstatne vyššie investičné riziká, ale obe možnosti majú svoje limity.

Tridsiatnikovi stačí sporiť 60 eur mesačne a pri zhodnotení indexového fondu 10 % si nasporí sumu 145,6 tisíca eur.

Štyridsiatnik, aj keď si sporí dvojnásobnú sumu a má rovnaké zhodnotenie fondu, nasporí si „iba“ 103,4 tisíca eur. Čiže napriek dvojnásobku mesačnej sumy má vo výsledku pred dôchodkom o 42-tisíc eur menej.

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Matej Varga, predseda Predstavenstva Kooperativa, d. s. s., a. s.

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Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

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V druhom pilieri si na svoje dôchodky sporí viac ako 2 milióny občanov a úlohou dôchodkových správcovských spoločností je zodpovedná správa úspor. A komunikácia. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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