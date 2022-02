David Reimer a jeho tragický osud.

Chlapci dostali mená Bruce a Brian.

Keď mali asi sedem mesiacov, ich matka si všimla, že majú problémy s močením, bolelo ich to a silno pritom plakali. Keď im prezrela pipíkov, zistila, že sa im predkožka akoby zlepovala čo znemožňovalo, aby tekutina prenikla von. Pediater jej na to povedal, že sa jedná o nie výnimočný prípad, nazvaný fimóza, čo sa dá ľahko odstrániť obriezkou. Ošetrenie bolo naplánované do vtedy modernej nemocnice sv. Bonifáca. Ako prvý prišiel na rad Bruce. Na obriezku nebol použitý skalpel, ale špeciálny prístroj, ktorý používal elektrický prúd. Keď po počiatočnom zlyhaní zvýšili napätie, došlo ku skratu a miesto pipíka ostal len kus spáleného mäsa. Chlapca previezli na oddelenie popálenín a jeho brata odviezli okamžite domov. Zachrániť sa to už nedalo, preto Bruce skončil s vývodom v podbrušku. Uhlík po čase úplne uschol a rozpadol sa na kúsky.

Jeho bratovi sa fimóza vyliečila sama od seba.

Rodičia sa s dieťaťom hanbili ísť na prechádzku, obávali sa ísť do kina, pretože by si museli najať opatrovateľku a tá by mohla zistiť ich tajomstvo a vyniesť ho do sveta.

Asi desať mesiacov po nešťastnej obriezke videli v televízii program, ktorého hosťom bol dr. John Money. Rozprával o zázrakoch genderovej transformácie, ktoré robí u nich v nemocnici Johns Hopkins v Baltimore, USA. Tam nielen úspešne vykonali dve operácie zmeny pohlavia z muža na ženu, ale založili aj prvú kliniku na svete, ktoré je určená výlučne na zmenu pohlavia u dospelých. Hnacou silou ich úsilia bol práve dr. Money (s príznačným menom). Po radách od rôznych odborníkov v niekoľkých klinikách Kanady aj USA sa Reimerovci rozhodli, že mu napíšu o svojom synovi. Money presadzoval teóriu o tom, že deti pri narodení podliehajú psychosexuálnej flexibilite, a teda možno z nich výchovou a prostredím urobiť jedinca druhého pohlavia. Mať možnosť porovnávať dvojičky chlapcov, z ktorých jeden bude vychovávaný ako chlapec, druhý ako dievča bolo preňho svätým grálom, ktorý by jeho teóriu potvrdil. Reimerovci mu ho poskytli.

Dlho ich presviedčal, že najlepšie čo môžu pre svoje dieťa urobiť, je zmeniť mu pohlavie a vychovávať ho ako dievča. Ich pediater ich od toho odhováral, no nakoniec súhlasili. Prestali syna strihať aby mu narástli dlhé svetlohnedé kučery, Janet mu pyžamá prerobila na niečo na spôsob šiat starej mamy (obrázok hore) a z chlapca menom Bruce sa stalo "dievča" menom Brenda Lee. Ústredným bodom Moneyho teórie bolo, že sa deti podobné prípadu Brucea alebo narodené s nerozlíšeným pohlavím, nesmú dozvedieť o svojom pôvodnom stave. Ron a Janet sa preto všemožne snažili, aby si Brenda zvykla na svoje "dievčenstvo" Zahrnuli ju bábikami, viedli ju k čistote a upravenosti, snažili sa v nej vybudovať dievčenskú identitu. 3. júla 1967 Brenda podstúpila operačnú kastráciu, pri ktorej jej boli odňaté semenníky a vytvorená jednoduchá vonkajšia podoba vagíny.

Fotografie Brendy a Briana v predškolskom veku ukazujú dve atraktívne deti. Chlapca s veľkými očami a dievča s dlhými vlnitými gaštanovými vlasmi, ktoré zvýrazňovali jej jemné črty. Avšak podľa všetkých, kto s nimi prišli do styku, akékoľvek zdanie opačnosti ich pohlaví zmizlo v momente, keď sa Brenda pohla, rozprávala, kráčala alebo gestikulovala. Samotný Brian neskôr povedal, že vždy bral Brendu ako sestru, ona však nikdy túto rolu nehrala.

Aj keď o skutočnosti okolie netušilo, problémy so školou, chodením na toaletu a posmeškami zo strany detí kvôli odlišnému správaniu začali už v materskej škole a pokračovali cez prvé stupne školy základnej. Pridali sa problémy so správaním, návštevy psychológov a rebelovanie voči autorite znásobené chaosom vo vlastnej identite. Pri pravidelných návštevách u doktora Moneya sa Brenda čoskoro naučila ako má reagovať, ako odpovedať, aby s nekonečnými testami a skúškami mala pokoj. V roku 1978 už toho mala dosť, odmietala s doktorom spolupracovať, až nakoniec rodičom povedala, že ak ju ešte raz prinútia ísť za doktorom Moneym, zabije sa.

Rodičia jej našli v mieste bydliska dobrých psychológov, ktorí sa s Brendou vedeli porozprávať bez toho, aby na nej robili výskum. Čoskoro však prišli na to, že nebudú mať iné východisko, iba vyjsť s pravdou von. V marci 1980 Branda po takomto jednom sedení u psychologičky nasadla do auta k otcovi, ten však miesto toho, aby, ako zvyčajne, vyrazil na cestu domov, otočil sa a svojmu dieťaťu prezradil celú skutočnosť. Brenda iba ticho sedela a nakoniec sa otca opýtala aké bolo jej pôvodné meno.

Neskôr sa Bruce - Brenda rozhodol, že si meno zmení na David. Ako dospelý na okamih pravdy spomínal ako na moment úľavy. Zrazu mu všetko začalo dávať zmysel. Jeho pocity i konanie. Zrazu nebol čudákom. Nebol blázon. V auguste toho roka, deň po svojich pätnástych narodeninách sa zúčastnil na rodinnej svadbe po prvýkrát ako chlapec.

David začal brať injekcie testosterónu, čoskoro mu na tvári narástli jemné chĺpky a do výšky vyrástol asi o tri centimetre. 22. októbra 1980 absolvoval dvojitú mastektómiu, po čom mal niekoľko týždňov silné bolesti. 2. júla 1981, mesiac pred šestnástymi narodeninami podstúpil ďalšiu operáciu, tentoraz aby mu vyrobili prvý, ešte primitívny náznak penisu a falošné semeníky z plastu. V priebehu prvého roka po operácii bol osemnásťkrát hospitalizovaný kvôli zablokovaniu a infekciám umelej močovej trubice. Hospitalizácie potom pokračovali ďalšie tri roky. Tesne pred dvadsiatymi druhými narodeninami potom podstúpil druhú faloplastickú operáciu, kedy mu počas trinástich hodín traja chirurgovia vyrezali svalstvo, nervy a artérie z pravého predlaktia, aby z toho potom vybudovali nový močovod a penis.

V septembra 1990 sa David oženil s Jane Anne Fontaneovou, slobodnou matkou troch detí, s ktorou ho zoznámil jeho brat a našiel si prácu v miestnej továrni na spracovanie mäsa.

Chvíľu sa všetko zdalo byť v poriadku, no keď bola Dávidova továreň zatvorená a on prišiel o prácu, vrátili sa psychické problémy, ktoré prerástli do rozporov medzi manželmi tak, že Jane navrhla, že si od seba na chvíľu oddýchnu a ona sa odsťahuje.

5.mája 2004 sa vo svojom aute zastrelil brokovnicou, z ktorej odpílil hlaveň.

Jeho príbeh ukázal, že problematika transgender osôb je o biológii, nie o prostredí či výchove.

Alebo nie?

V ďalších pokračovaniach sa budem snažiť na to prísť.

Zdroj informácií: John Colapinto - As Nature Made Him. The Boy Who Was Raised as a Girl.

The Tragedy Of David Reimer, The Boy Unwillingly Raised As A Girl (allthatsinteresting.com)