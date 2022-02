Keď sa povie Trans 1. Trochu z minulosti.

V priebehu iba desiatich rokov boli zákony, politika veľkých firiem, študijné programy na stredných školách a univerzitách, šport, lekárske protokoly a média pretvorené, aby uprednostnili samozvanú genderovú identitu pred biologickým pohlavím. Ľudia sú verejne odsudzovaní a umlčovaní za snahu pochopiť dôsledky predefinovania pojmov "muž" a "žena" na základe pocitov, miesto faktov. Snaha o pochopenie a súcitenie s transgenderovými ľuďmi je potrebná, v dnešnom extrémnom ponímaní však v zárodku dusí nanajvýš potrebné skúmanie významu nášho tela, obzvlášť práv žien, férovosti v športe, homosexuality a vývinu detí.

Skôr než sa vrátime do minulosti, uhádnete, kto je na hlavnom obrázku? Je to Caitlyn Marie Jenner, narodená ako William Bruce Jenner, olympijský víťaz v desaťboji z roku 1976.

Všetko sa to začalo pančuchami. Herečka Anna Larssen, ktorá mala sedieť ako model pre maliarku Gerdu Wegener jej zavolala, že bude meškať. Žartom jej navrhla, aby miesto nej zatiaľ použili jej manžela Einara, ktorého nohy vraj boli rovnako dobré ako tie jej. Žart trval niekoľko rokov, počas ktorých Einar v dámskom oblečení a s makeupom vystupoval v spoločnosti ako Lili Elbe. Nikto ho nespoznal. A... áno, v roku 2015 bol o ňom natočený film "Dánske dievča" s excelentným hereckým výkonom Eddieho Redmainea.

V roku 1912 sa z Kodane presťahovali do Paríža, a to, čo začalo ako nevinná hra sa stalo smrteľne vážnym: osoba, o ktorej Einar veril, že je ´ženou v jeho tele´ mala stále väčšiu prevahu. Šiel s tým za lekármi. Povedali mu, že je buď blázon - alebo homosexuál, čo mu vadilo viac. Mal už hodne cez štyridsať rokov a bol zúfalý. Vo februári 1940 navštívil Inštitút sexuálnej vedy v Berlíne, kde konzultoval s jeho zakladateľom Magnusom Hirschfeldom.

Podľa biológie majú ľudia, podobne ako všetky cicavce, buď pohlavie mužské, alebo ženské (u zvierat samčie alebo samičie), čo je nemeniteľné a určené v momente počatia. Existencia ´medzipohlavných´ stavov, alebo inak porúch pohlavného vývinu (disorders of sex development - DSD), čo je zastrešujúci pojem pre asi štyridsať rôznych vývinových stavov genitálií a pohlavných žliaz na tom nič nemení.

Podľa Hirschfelda sú ľudia ´bisexuálni´ nielen z zmysle priťahovania k obom pohlaviam, ale aj v zmysle obojpohlavnosti. Písal, že "Muž a žena sú len abstrakcie, vykonštrupované extrémy." Homosexuáli a ´transvestiti´ - čím označoval všetkých počínajúc tými, ktorí sa vo voľnom čase prezliekajú do šiat druhého pohlavia (cross-dressing) a končiac tými, ktorí majú silnú, neprestávajúcu sebaidentifikáciu s opačným pohlavím - všetko to sú len medzistupne vzdialené koncovým bodom.

Záznamy o operáciách, ktoré Wegener v Berlíne podstúpil boli zničené počas nacistického pálenia kníh, takže jediné, čo sa zachovalo sú jeho pamäti "Man into Woman", ktoré písal po a medzi operáciami a publikoval pod pseudonymom. Nakoniec dánsky kráľ vydal Lili nový cestovný pas, v ktorom sa uvádzalo pohlavie "žena" a anuloval manželstvo Einara a Gerdy. Lili sa rýchlo zasnúbila s Cleude Lejeuneom, obchodníkom s umením, nežila však dosť dlho na to, aby sa s ním zosobášila. Po obrovskom a dlhom utrpení zomrela 13, septembra 1931 na zlyhanie srdca, pravdepodobne spôsobené neprijatím orgánov alebo infekciou.

Tesne pred smrťou Lili bol Hirschfeld pozvaný na prednáškové turné po USA. Pozývateľom bol nemecký endokrinológ Harry Benjamin, ktorý po príchode do USA v roku 1913 začínal ako asistent podvodníka ponúkajúceho "zázračné lieky" na čokoľvek. Neskôr preskočil do oblasti endokrinológie a transsexualizmu. V roku 1963 prijal pacienta, ktorý sa identifikoval ako iné pohlavie a ktorý v zákulisí zohral významnú úlohu v jeho kariére a v budúcom vývoji transgenderizmu. Reed (Rita) Erickson, transsexuál, sa narodil v roku 1917 ako dievča, zdedil veľké bohatstvo, čo mu umožňovalo financovať sériu výskumných sympózií vedených Benjaminom. O dekádu neskôr sa z nich stala trvalá organizácia - Nadácia Harryho Benjamina, ktorá bola v roku 2006 premenovaná na Svetovú asociáciu odborníkov na transgenderové zdravie (World Professional Association for Transgender Health - WPATH). Dnes je stále najvplyvnejšou organizáciou na svete v tejto oblasti. Erickson takisto financoval výskumnú skupinu vedenú Benjaminom, ktorej zámerom bolo zriadiť americký program na zmenu pohlavia. Medzi jej členmi bol aj John Money predtým, než prešiel do Johns Hopkins University.

Benjaminovo životné dielo "The Transsexual Phenomenon" bolo vydané v roku 1966. David Cauldwell, sexuológ, ktorý sa staval proti chirurgickej zmene pohlavia, ako prvý použil pojem ´transsexual´, no bol to práve Benjamin, ktorý ho spopularizoval tak, že sa rýchlo ujalo. Kniha mieša a porovnáva vysvetlenia pre transsexualitu, z ktorých žiadne dnes nie je v súlade so súčasným chápaním evolučnej teórie, vývinovej biológie alebo detskej psychológie, napriek tomu sa aj dnes v jednej či druhej forme citujú.

Jeho klinika nikdy nerobila veľa operácií a dlho neprežila. Bola zatvorená v roku 1979, no vtedy už bolo v USA najmenej pätnásť kliník na zmenu pohlavia a okolo tisíc transsexuálov po operácii.

Zdroj informácií: Helen Joyce - Trans. When Ideology Meets Reality.