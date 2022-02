Keď sa povie trans 3. Genderová dysforia.

Bolo ju možné nájsť u menej než 0,01 % ľudskej populácie, vznikala v ranom detstve a takmer výlučne sa týkala mužov. Dnes však celé skupiny priateliek na stredných či vysokých školách o sebe prahlasujú, že sú "transgender." Sú to dievčatá, ktoré nikdy predtým nevyjadrili žiadne problémy so svojim biologickým pohlavím až kým nepočuli o "coming out" od niekoho na stretnutí v škole, alebo kým nenašli na internete komunitu trans influencerov. Nič netušiaci rodičia zrazu nachádzajú svoje dcéry vo vazalstve hviezd YouTube a gender utvrdzujúcich vzdelávateľov a terapeutov, pretláčajúcich zásahy, ktoré môžu zmeniť životy mladých dievčat, vrátane medicínsky nepotrebnej dvojitej mastektómie a hormonálnej liečby, ktorá môže spôsobiť trvalú neplodnosť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Genderová dysforia bola predtým známa ako "porucha genderovej identity" a je charakterizovaná ako trvalý a silný pocit nepohodlia vo vlastnom biologickom pohlaví. Zvyčajne začína vo veku dvoch až štyroch rokov, pričom v puberte sa jej prejavy môžu stupňovať. Vo väčšine prípadov - až okolo 70% sa detská genderová dysforia vyrieši sama od seba. Pred rokom 2012 neexistovala žiadna vedecká literatúra, ktorá by uvádzala, aby sa u dievčat vo veku 11 až 21 rokov vôbec rozvinula. V poslednom desaťročí sa to ale dramaticky zmenilo. Západný svet zažil náhly značný nárast adolescentov, ktorí o sebe tvrdia, že majú gender dysforiu a identifikujú sa ako "transgender." Prvýkrát v medicínskej histórii sa dievčatá nielen nachádzajú medzi tými, ktorí sa tak identifikujú. Tvoria väčšinu.

V niektorých prípadoch môže osoba skutočne mať problém so svojou genderovou identifikáciou, s čím prichádza veľa zahĺbenia sa do vlastného vnútra, do pocitov a tiež veľa bolesti s tým súvisiacej. K tomu pristupujú ľudia, ktorí sa hlásia k takzvanej nebinárnej identite. Problém je v tom, že to nemá žiadnu oporu vo vede a predstieranie, že ju má iba odvracia pozornosť od skutočných problémov, ktorým sa treba venovať.

Pre skeptikov sa identifikovanie ako tretie pohlavie môže zdať vrtochom. Gender sa stal módnou záležitosťou a byť niekým iným než mužom alebo ženou znie exoticky. Osoba, o ktorej je známe, že je nebinárna okamžite dáva o sebe vedieť, že je odlišná a do určitej miery špeciálna, pretože je výnimkou z pravidla, čo sa dá očakávať u mladých, obzvlášť u teenagerov. Nie je to potom ani tak o individualite ako o príslušnosti k nejakej skupine. Niekedy sa osoba identifikuje ako tretie pohlavie bez toho, aby na sebe zmenila čokoľvek okrem oblečenia a žiadosti o iné oslovovanie.

Označenie "transgender" sa rozšírilo natoľko, aby zahŕňalo kohokoľvek kto sa nejakým spôsobom cíti inak ako by sa od neho očakávalo vzhľadom k jeho pohlaviu pri narodení. Zahŕňa to genderovo netypické a genderovo neprispôsobené osoby a hocikoho kto cíti čo i len mierne nepohodlie pokiaľ ide o jeho telo. Toto široké zahrnutie znamená, že potenciálne sa ako transgender alebo ako nebinárny bude identifikovať stále viac ľudí, čím sa bude nafukovať miera ich výskytu v populácii. Ak sa takto identifikuje väčšie percento ľudí, podporuje to argument, že tieto identity sú skutočným javom a diskriminácia voči nim je nespravodlivá. Zase to vedie iba k tomu, že sa znejasňujú problémy tých, ktorí skutočne trpia.

Genderová dysforia je skutočným stavom, ktorý je uznaný medicínou a vedou ako takou. Na rozdiel od toho ako svoj gender popisujú tí, ktorí tvrdia, že sú genderovo nestáli (gender fluid), genderová dysforia nie je vrtošivý pocit, ktorý príde a odíde podľa toho ako fúka vietor. Jej koncept spočíva na myšlienke, že pohlavie je vrodené a mozog jedného pohlavia je v tele druhého.

V poslednej dobe sa vyrojilo veľa skutočných aj domnelých celebrít, ktoré sa chcú aspoň chvíľu vyhrievať na genderovom výslní. Ak má niekto veľa fanúšikov či folloverov na sociálnych sietiach a oznámi, že je nebinárny, len ťažko sa dá veriť, že sa jedná o niečo iné než premyslený výstup na zvýšenie publicity, aby o ňom ľudia viac rozprávali. Identifikovanie sa ako nebinárny poskytuje spoločenské, ale aj finančné uznanie a verejné osobnosti, ktoré "vyjdú von" ako nebinárne získavajú obdiv a novozískanú dôležitosť, pretože ich všetky médiá na svete oslavujú za ich odvahu a silu ako priekopníkov. Demi Lovato says they are nonbinary and changing their pronouns - CNN.

Tí, ktorí sa odvážia vysloviť iný názor alebo o tom aspoň diskutovať, sú odsúdení ako nenávistníci často aj ľuďmi, ktorí im vďačia za veľa, a ak nie sú dosť bohatí, vplyvní či vysokopostavení, isté kruhy sa postarajú o to, aby im bol život ak nie zničený, tak aspoň hodne znepríjemnený.

Zdroj informácií: Abigail Shrier - Irreversible Damage.

Dr. Debra Soh - The End of Gender.

Genderová dysforie: typy, příčiny, příznaky a léčba (puntomarinero.com)

Irreversible Damage? | Abigail Shrier - Jordan B. Peterson Podcast S4 E11 - YouTube