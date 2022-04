Keď sa povie Trans. Politika, aktivizmus a politický aktivizmus.

Spôsoby financovania, ktoré som spomínal v minulom článku pomáhajú vysvetliť rozdiely medzi rétorikou trans aktivistických skupín a politikou, ktorú uskutočňujú. Reči sa vedú o utláčaných celého sveta: chudobných transgender ľuďoch bez domova, nútených zarábať si na prežitie šľapaním chodníka, bez prístupu k zdravotnej starostlivosti a šikanovaných políciou. Peniaze však prichádzajú z veľkej časti od ľudí, ktorí oplývajú mocou a bohatstvom. Túžby a potreby týchto dvoch skupín nemajú takmer nič spoločné.

Rozhodne existujú transgender ľudia žijúci v hrozných podmienkach. Mnohí zo zavraždených boli juhoamerickí travestis - transženy, ktoré si nechali mužské genitálie a často pracujú ako pouličné prostitútky. Riziko, ktorému čelia však má len málo spoločné s tým, že sú trans. Pouličná prostitúcia je nebezpečná pre každého, takisto ako je aj byť transgender muž v Južnej Amerike. Títo ľudia väčšinou potrebujú to isté, čo všetci ich spoluobčania: lepšiu zdravotnú starostlivosť (aj so zameraním na špecifické potreby trans komunity) a bezpečnosť, ekonomický rozvoj a ukončiť drogovú vojnu v Latinskej Amerike. Potrebujú takisto stratégie na odchod z prostitúcie, zmeny na rodných listoch a ochranu pred pasákmi a organizovaným zločinom. Mainstreamový trans aktivizmus nič z toho nerobí. Snaží sa o dosiahnutie dvoch cieľov: zabezpečiť, aby rodení muži mohli ako transženy vstupovať do čisto ženských priestorov a odstrániť obmedzenia prístupu k hormónom druhého pohlavia a k operáciám, a to aj v detstve. Nie sú to potreby ľudí s nízkym príjmom a rizikom zdravotných problémov. Sú to túžby bohatých mužov s mocou, ktorí chcú byť označení za ženy. Poškodzovanie tiel detí, strata súkromia u žien, zničenie ženských športov a zhumpľovanie jazykového prejavu sú len vedľajšími stratami.

Tieto túžby sa môžu stať zákonmi takzvaným "ovládnutím politiky": narušením politického procesu v prospech menšiny na úkor verejnosti. Má tri elementy: lobing a financovanie, ovplyvňovanie produkcie vedomostí a ich rozširovanie a hrozenie nepokojmi. Veľa z toho robia skupiny, ktoré boli založené na boj proti prílišnému zasahovaniu vlády a za práva homosexuálov, ktoré prijali tému genderovej samoidentifikácie, aby si zabezpečili ďalší prísun dotácií po tom, čo v mnohých krajinách boli schválené sobáše osôb rovnakého pohlavia.

V USA sú v tejto oblasti najvplyvnejšími ACLU a HRC. Prvá sa snaží presadzovať zákony v prospech genderovej sebaidentifikácie v športe a sprchách či toaletách. Obe skupiny lobujú zákonodarcov priamo a financujú volebné materiály chváliace kandidátov podporujúcich sebaidentifikáciu a útočia na tých, ktorí sú proti nej. Pomocou vzdelávacích programov, ktoré popisujú vrodenú genderovú identitu ako vedecký fakt a sexuálnu orientáciu ako záležitosť genderu, ku ktorému je človek priťahovaný, ovplyvňujú mladých ľudí. Opisujú možnosť prístupu transgender študentov do priestorov určených druhému pohlaviu ako záležitosť občianskych práv.

Tieto, ale aj iné skupiny ovplyvňujú mediálne organizácie, súdny systém aj verejnú diskusiu rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je vypracovanie pravidiel pre novinárov. Sú prijímané vďačne a nekriticky - editormi, ktorí sa v dnešnej stále viac cenzorskej dobe obávajú zakopnutia pri "citlivej" téme. Pravidlá, ktoré poskytuje GLAAD a britská organizácia pre dozor nad žurnalizmom - "Independent Press Standard Organisation" a ktoré boli vypracované na základe podkladov dodaných deviatimi skupinami transaktivistov a nikým iným, dávajú jasne najavo, že zmienka o biologickom pohlaví trans osoby alebo mena pred tranzíciou je bigotná a nepotrebná... Sloboda slova alebo ženské práva sú úplne v ...

Podobné kúsky možno nájsť aj v polooficiálnej príručke pre britských sudcov "Equal Treatment Bench Book". Používa žargón, ktorý nie je nikde v zákone, prezentuje preferované oslovenie osoby ako povinné a používanie pôvodného mena spred tranzície (deadnaming) ako "značne neúctivé." A že pohlavie či meno obžalovaného môže byť v prejednávanom prípade podstatné, alebo že iní ľudia v súdnej sieni môžu byť pod prísahou, aby povedali to, čo považujú za pravdu? No a čo?

Hlavný kanál ako skupiny aktivistov a ich kampane ovplyvňujú verejnú diskusiu je cez firmy, ktorú sú celé horlivé, aby predviedli svoju počestnosť s čo najmenšími nákladmi. Britským ekvivalentom HRC je Stonewall. Viac než 850 organizácií zamestnávajúcich štvrtinu celkovej pracovnej sily sa prihlásilo do ich programu "majstrov diverzity". Školenia a materiály, ktoré dostanú im klamlivo tvrdia, že britské zákony dávajú zákazníkom a zamestnancom právo používať priestory určené pre jedno pohlavie, ktorú sú v súlade s pohlavím, s ktorým sa sami identifikujú. Firmy stúpajú v rebríčku diverzity ak umiestnia označenia povzbudzujúce k používaniu toaliet a šatní na základe genderovej samoidentifikácie alebo ak ich urobia genderovo neutrálnymi. Nikdy sa pri tom nezmieňuje fakt, že takáto politika neprimerane znevýhodňuje ženy a tým poskytuje základ pre nezákonnú nepriamu diskrimináciu.

Takéto schémy by podľa všetkého, aspoň teoreticky, mali povzbudzovať pozitívny prístup firiem k občanom. Vedú však k tomu, že firmy sa zameriavajú na priania niektorých zamestnancov a ignorujú ostatných. Navyše môžu byť tieto schémy použité ako tretí prvok ovládnutia politiky - firmám možno pohroziť problémami. Firmy, ktoré odmietajú prijať "doporučené" kroky riskujú búrku na sociálnych médiách, možno aj bojkot.

Dostali sme sa k netolerancii v mene tolerancie. Kam to povedie?

Cisár je predsa nahý!

PISOÁR PROBLÉMOV... -Hej... to je politicky nekorektné! - Nezmysel... je to odsúhlasené LGBTI a kultúrne inkluzívne... okrem toho som muž.

Pokračovanie.

