Recyklácia... alebo ako Voloďa so svetom vybabral. Zatiaľ.

Ako sa civilizovaný západný svet postaví proti barbarstvu aby nevyvolal konflikt, ktorý ohrozí celú civilizáciu? Neviem. Asi to nevie nikto.

Svoje som o novodobom cárovi na viackrát popísal pred pár rokmi. Bolo by to treba pripomenúť a keďže sa to asi inak nedá, recyklujem tie strašie príspevky, lebo neviem čo by som ešte dodal:

Kde bolo, tam bolelo. Bylina o tom, ako sa Voloďa k moci dostal. - Anton Kovalčík - (blog.sme.sk)

Kde bolo, tam bolelo 2, alebo ako sa Voloďa k bohatstvu dostal. Časť prvá. - Anton Kovalčík - (blog.sme.sk)

Kde bolo, tam bolelo 2, alebo ako sa Voloďa k bohatstvu dostal. Časť druhá. - Anton Kovalčík - (blog.sme.sk)

Kde bolo, tam bolelo 3, alebo ako Voloďa americké voľby vyhral - epizóda predposledná. - Anton Kovalčík - (blog.sme.sk)

Kde bolo, tam bolelo 3, alebo ako Voloďa americké voľby vyhral - epizóda druhá. - Anton Kovalčík - (blog.sme.sk)

Generál Gerasimov a jeho doktrína. - Anton Kovalčík - (blog.sme.sk)

200. - Anton Kovalčík - (blog.sme.sk)