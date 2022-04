Keď Ti v životnej kríze podajú pomocnú ruku. A nielen to...

V podstate áno. Presne toto robí občianske združenie Samaria. Za rok 2021 získalo za svoj dobrovoľnícky projekt Pomáhame pomáhať ocenenie Srdce na dlani. Viac nám o svojej činnosti a dobrovoľníckych príležitostiach v Samarii povie jej štatutárka Helena Dzurechová a dobrovoľníčka Agáta Galková. Rozprávala sa s nimi redaktorka a spolupracovníčka Bratislavského dobrovoľníckeho centra Zuzana Majerčíková.

Koľko máte v Samarii dobrovoľníkov a čo pre Vás znamenajú?

Helena Dzurechová: Dobrovoľníci sú veľmi dôležití ľudia v našej organizácii, pretože bez nich by vôbec naša organizácia nefungovala a vôbec neexistovala. Pretože to bolo našim cieľom, aby sme pôsobili vyslovene dobrovoľnícky, aby to boli ľudia, ktorí podľa vlastného rozhodnutia vo svojom voľnom čase a bez nároku na nejakú odmenu robili veci, ktoré sú prospešné aj pre druhých.

Agáta Galková: Čo sa týka dobrovoľníkov ako takých, tak ten počet je taký premenlivý. Vlastne na tom ani nezáleží, pretože niekto robí možno jednorazovú záležitosť napríklad raz do týždňa dovezie potraviny. Za seba môžem povedať, že som veľmi vďačná za každého jedného dobrovoľníka práve z toho dôvodu, že je ochotný venovať svoj čas, pohodlie a na častokrát aj na úkor svojej rodiny. Príde a delí sa a chce urobiť o trošičku svet lepší a beriem to ako také vzájomné si dávanie.

Vy ste získali aj ocenenie Srdce na dlani za rok 2021 s projektom Pomáhame pomáhať. O čo išlo v tomto projekte a komu ste pomáhali pomáhať?

Agáta Galková: Heslom Samarie je: „Rozhodni sa pomáhať,“ čiže je to postavené na tom, že sa niekto rozhodne pomáhať. A vlastne tá materiálna pomoc stojí na prvom človeku, ktorý sa rozhodne pomáhať – to je niekto, kto si všimne, že ten sused, kamarát, žiak alebo ktokoľvek je v nejakej núdzi. Zistí, že dotyčný je v zlej finančnej situácii a pokazila sa mu napríklad práčka a nemá možnosť si kúpiť z vlastných. Ale rozhodol sa, že pomôže a jednou z tých foriem je to, že osloví nás a povie, že: „Môj sused má takýto problém. Viete mi pomôcť? A my povieme, že áno.“ A my začneme práčku hľadať. Keď ju nájdeme – tak tu je ten druhý, ktorý sa rozhodol pomôcť – darca, ktorý ju dovezie k nám. A naši dobrovoľníci sa rozhodli tiež pomáhať a tú práčku donesú tomu príjemcovi po nejakom čase. Čiže je to taká sieť ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať. A my sme takým prostredníkom medzi týmito ľuďmi.

Helena Dzurechová: Chcela by som len dodať, že tento projekt je pilotným projektom nášho občianskeho združenia, pretože my sa prioritne zaoberáme materiálnou pomocou ľuďom, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Buď ide o človeka alebo rodinu, ktorá je v núdzi alebo ju postihne nejaké nešťastie alebo sa ocitne v nejakej životnej kríze. Toto je vlastne to, prečo sa naša organizácia založila, prečo vznikla, prečo pracuje a rozvíja svoje činnosti a pozýva k tejto činnosti aj ďalších ľudí a ďalších dobrovoľníkov.

Na našom dobrovoľníckom portáli máte viacero dobrovoľníckych ponúk. Poďme si ich postupne prejsť a zároveň sa oboznámime presne s tým, čo vlastne robíte, aby sme si vedeli predstaviť, čo tie dobrovoľnícke ponuky znamenajú v praxi. Takže hľadáte dobrovoľníkov do výdajne potravín. Čo to vlastne je tá výdajňa potravín, pre koho sú potraviny určené, v čom spočíva práca dobrovoľníka?

Helena Dzurechová: Od roku 2020 registrujeme aj v Bratislave výdajňu potravinovej pomoci. Táto výdajňa funguje na báze takisto dobrovoľníkov. A ľudia, ktorým dobrovoľníci pomáhajú prostredníctvom tejto výdajne, si pre potravinové balíčky môžu prísť k nám raz do týždňa. Znamená to predtým veľmi veľa práce, veľa dobrovoľníckych hodín, pretože naši dobrovoľníci tieto potraviny zvážajú do tejto výdajne. Vo výdajni sa tieto potraviny preskladnia do momentu, kedy sa vydajú poberateľom potravinovej pomoci. A dobrovoľníci nielen privezú potraviny, ale sú vytvorené aj skupiny, ktoré tieto potraviny spracovávajú tak, že pripravujú balíčky, ktoré sa potom pri výdaji odovzdávajú ľuďom v núdzi.

Koľko by mal mať dobrovoľník času, keď by chcel pomáhať vo výdajni potravín?

Helena Dzurechová: Myslím, že veľa času netreba, je potrebné len veľké odhodlanie. Na jeden deň výdaja sú to také dve – tri hodiny, keď dobrovoľník príde a pripraví balíčky, aby boli v stave, aby sa mohli odovzdať.

V ktorý deň funguje výdajňa? Či je k dispozícii každý deň v týždni?

Helena Dzurechová: Bratislavská výdajňa funguje jedenkrát do týždňa. Potravinové balíčky sa vydávajú vždy v piatok od 16:00 do 17:00. Ale deň vopred – vo štvrtok sa potraviny do výdajne vozia a pripravujú sa z nich balíčky.

Na túto dobrovoľnícku ponuku, nadväzuje aj ďalšia. Hľadáte niekoho, kto by Vám pomohol aj s distribúciou potravinovej pomoci. Podmienkou ale je: mať vlastné auto.

Agáta Galková: Potravinovú pomoc je potrebné priviezť do nášho skladu a výdajne potravín z prevádzok, ktoré má OZ Samaria zazmluvnené cez Potravinovú banku. A tie sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy. Čiže keď sa snažíme nájsť dobrovoľníkov, ktorí by zvážili tie potraviny k nám, tak sa to snažíme nakoordinovať tak, aby keď ide o výdajňu z Petržalky, tak aby aj dobrovoľníci boli z Petržalky. Aby to bolo čo najjednoduchšie pre nich, pretože tých lokalít je po Bratislave viacero a na jedného človeka by toho bolo veľa. Preto je potrebné, aby dobrovoľníkov bolo veľa, aby sa vedeli prestriedať. Najjednoduchšie je zobrať si svoje auto, naložiť potraviny a doviezť to k nám.

