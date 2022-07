Utužte svoj firemný kolektív dobrovoľníckym teambuildingom

Firemní dobrovoľníci sú veľmi významnou a žiadúcou posilou v rámci dobrovoľníctva. Pracovné kolektívy, ktoré sa zapájajú do dobrovoľníctva získavajú nielen pocit užitočnosti a zmysluplnosti pri pomáhaní, ale našou pridanou hodnotou je ponúknuť po aktivite aj pravý teabuilding. Teda grilovačku, opekačku alebo uvariť si kotlíkový guláš a spoznať sa inak ako pri práci v kancelárii.

V Bratislavskom dobrovoľníckom centre máme bohaté skúsenosti s organizovaním firemných dobrovoľníckych dní. Sú dva spôsoby ako zapájame firmy do dobrovoľníctva. Buď sú súčasťou veľkých dobrovoľníckych eventov, ako je Týždeň dobrovoľníctva a Zelené dni, alebo im „ušijeme“ dobrovoľnícke ponuky na mieru. Mnohé firmy majú konkrétne predstavy o tom ako a kde by chceli byť užitočné. Zorganizujeme im teda dobrovoľnícky teambuilding na mieru – ponúkneme im tri možnosti v rámci ich preferencií, nakúpime všetko, čo na realizáciu aktivity potrebujú a ideme pomáhať. Vynikajúcim benefitom je možnosť uvariť si po pomáhaní v neziskovke kotlíkový guláš alebo grilovať. Do dobrovoľníctva firiem vieme zapojiť aj deti – oslovíme neziskovky, ktoré im pripravia program a deti strávia dobrovoľnícky deň spolu s rodičmi užitočne aj zábavne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Týždeň dobrovoľníctva, ktorý bude aj tento rok v termíne 16.-22. septembra je pre firmy vynikajúcou príležitosťou, ako využiť 14. ročnú tradíciu národného projektu pomáhania na pozitívne prezentovanie svojej organizácie. Ak totiž firma zapája svojich zamestnancov do dobrovoľníctva je to nielen dôkaz o filantropickom nastavení spoločnosti smerom k zamestnancom, ale najmä o osvete a podpore pomáhania ľuďom so znevýhodnením, čo sa hlavne u nadnárodných spoločností hodnotí mimoriadne vysoko.

Váš firemný dobrovoľnícky deň môžeme zorganizovať presne tak, ako si ho navrhnete. Môže to byť pomáhanie v zelených lokalitách Bratislavy, ktoré môžeme vyčistiť a absolvovať zároveň workshop o tom, akú významnú psychohygienu nám lesy ponúkajú. Vďaka dobrovoľníctvu sa môžete dostať do lokalít vo vysokom stupni ochrany, ako napr. na hradnú skalu na Devíne, Devínsku kobylu, atď. Pomôcť môžete aj malým komunitám ako sú občianske združenia vinohradníkov, ktoré zachovávajú prírodné a kultúrne dedičstvo našich starých otcov.

Firemné dobrovoľníctvo vo vinohradoch (zdroj: Bratislavské dobrovoľnícke centrum)

Veľmi vítaná je vaša pomoc v záhradách domovov seniorov, kde starkí trávia všetky letné aj jesenné popoludnia.

Krízové centra a centrá pre rodiny a mládež potrebujú zrenovovať nátery, pokosiť, pohrabať a vysadiť novú zeleň v záhradách. Až počas pandémie sme docenili „funkčné“ exteriéri v neziskovkách, keď sme zrazu nikam nemohli a deti boli nedobrovoľne zatvorené v centrách.

Osobitou časťou dobrovoľníctva je stále prebiehajúci vojenský konflikt a vaša podpora utečencov. Ako firma môžete zorganizovať zbierku na pomoc deťom a matkám z Ukrajiny alebo ľuďom so znevýhodnením – cielenú pomoc so šatstvom, stravou, alebo sa zapojiť do ich komunitného života.

Ak sme nezodpovedali všetky otázky, ktoré ste o firemnom dobrovoľníctve mali, radi ich doplníme individuálne prostredníctvu emailu info@dobrovolnictvoba.sk alebo telefonicky 0918 569 781.

Michaela Bagalová, BDC

Ak sa Vám páči čo robíme, môžete nás finančne podporiť, vďaka čomu môžeme naše aktivity, projekty a činnosť rozširovať. Za vašu podporu vopred ĎAKUJEME!

❤️ ŠÍRTE DOBRO SPOLU S NAMI ❤️