Post Covid Príhodka #30 - Tretí beh - zbohom Garmin

Najkrajšie tohtoročné ráno, asi aj najchladnejšie. Vonku mráz a do spálne nám priniesli vnučku, ktorá prišla včera večer. Asi hodinu sa spolu hráme, zabávame ju, rodičia dospávajú. Večer sme posedeli spolu dlhšie.

Najkrajšie ráno 2021

Tak sa rozhodnem ísť prebehnúť. Obliekam to isté, ako predvčerom (popísané v článku o druhom behu), len buffku si vyhrniem až cez nos, aby som dýchal teplejší vzduch. Rozhodnem sa znova pre domáce ihrisko, teda tú istú trasu od Kauflandu, nepridávam na vzdialenosti. Tie dva kilometre úplne stačia. Stretávam len psíčkarov. Aj pri kostole je prázdno, dnes nie je omša. Míňam základy bytovky a za chvíľu pípne prvý kilometer. Na prechode sa otáčam a vraciam sa nazad. Keď mi pípne druhý kilometer, uvedomím si, že aj Apple watch to hlási v tej istej chvíli. Do cieľa je už len kúsok. Garmin sa resetuje. V cieli vypínam aktivitu na Apple watch, Garmin to nerozchodil. Pre jeho baterku je -9 stupňov Celzia asi priveľká zima.

Teplomer v aute ukazuje -9, v rádiu hlásia Prešov -11, to bolo asi ráno.

K samotnému behu - paráda. Išlo to, telo ako metronóm, tik-tak, tik-tak, konštantné pohodové tempo, dýchanie, kadencia. Doma pozerám na data, trvalo mi to o 24 sekúnd kratšie. Garmin sa resetoval dookola a nevedel uložiť aktivitu. Trochu sa dobil a potom sa mi to nejak podarilo. Data neboli kompletné, skrátil mi to. Už pri predchádzajúcim behu som porovnával data z Apple a Garminu a boli veľmi podobné, takmer identické. Tak je zjavne čas sa úplne prepnúť na Apple, aspoň na nejaký čas.

Hodinky Garmin Forerunner 620 som si kúpil a začal s nimi trénovať začiatkom roka 2014, pred rímskym maratónom. Bol to môj druhý maratón a chcel som sledovať tepové frekvencie. Taktiež som sa sa s nimi naučil regulovať pitný režim, “zavlažovať” každých 10 minút. V tréningu som používal intervaly, či virtuálne tempo. Boli to skvelé hodinky. Pozrel som do aplikácie Garmin Connect a zisťujem, že som s nimi zabehol približne 6300 km. Ďalšie stovky kilometrov na bicykli, na turistike, na bežkách atď. Absolvovali so mnou 7 maratónov, všetky behy siedmych ročníkov Od Tatier k Dunaju, jednu etapu Štefánik trailu, veľa polmaratónov. Asi pred dvoma rokmi mi začali vypadávať pri dlhších aktivitách. Bežali sme so Samom tri úseky cesty hrdinov SNP postupne z Dukly, cez Svidník a Zborov do Hervartova a toto už nezvládali. Vždy sa vypli v tretej hodine. Maratóny som už nebehával, tak na tréningy to ešte stačilo. Neskôr sa resetovali pri pripájaní na WiFi a aktivity už som mohol stiahnuť len cez USB kábel. No dnes už nezvládli ani dva kilometre a pritom boli plne nabité. Tak sa zrejme rozhodli skončiť. Lepšie, ako keby som sa rozhodol skončiť ja. Ja pokračujem. Týmto dávam verejnú výzvu mojim kamarátom - kto by sa podujal na výmenu baterky? Na Toutube som to tuším videl. Mohli by dostať druhú šancu na život, ako som dostal ja na jar. Ak nie, tak skončia v elektronickom odpade. A kým to tu píšem, jedným očkom strážim spiacu princezničku. Ale už vstáva, tak pôjdem. Len som sa chcel s vami podeliť o tieto radosti a starosti krásneho dňa.

P.S.: bežeckí priatelia vedia, že data sú v aplikácii Garmin Connect a všetky data sú importované na portáli Strava. Koho to zaujíma, všetko tam nájde.