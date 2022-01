5 tipov pre rodičov malých angličtinárov

V tomto článku prinášam niekoľko konkrétnych tipov ako zlepšovať angličtinu alebo akýkoľvek iný cudzí jazyk deťom aj doma mimo vyučovacích hodín v škole.

Najdôležitejšie je len byť v kontakte s jazykom, vystavovať ich angličtine pravidelne a neprestať po pár dňoch.

Aj keď to hneď nevidno, pomáha aj to, keď angličtina znie v pozadí bez toho, aby sa deti na video alebo nahrávku sústredili. Nezáleží ani na veku - netreba čakať na povedzme 3. narodeniny, ale cudzími jazykmi ich môžete obklopovať pokojne aj oveľa skôr. Tak ako v bilingválnych rodinách sa deti prirodzene naučia plynulo komunikovať v jazyku oboch rodičov, podobná situácia nastane ak ich naučíme sledovať rozprávky výlučne v angličtine. Deti si na to zvyknú a budú očakávať, že rozprávka je v angličtine presne tak isto ako očkávajú, že mamka sa im prihovorí v slovenčine.

Možno aj vy doma ste zažili situáciu, keď vám deti z ničoho nič použili české slovíčko (alebo anglické) alebo dokonca celú vetu. Deti nasávajú informácie, ktoré počujú a po istom čase ich vedia sami použiť. Vedci stále nevedia úplne presne ako a prečo to funguje, ale funguje to.

Pozor na mýtus, ktorý hovorí, že túto schopnosť majú len deti. Nie je to pravda, a ak neveríte, tak odcestujte na 3 roky do Číny do komunity, kde nikto iným jazykom ako po čínsky nehovorí. Je isté, že po návrate budete po čínsky hovoriť tak dobre ako oni. (Bohužiaľ toto je pre dospelého náročný spôsob, ale funguje. Našťastie dnes už ani my dospelí nemusíme cestovať, lebo technológie nám umožňujú byť oklopení cudzím jazykom dostatočne na to, aby sme sa ho naučili. Ale o tom neskôr.)

Vhodný vek: 2 – 10 rokov

6 farebných postavičiek a najlepšie anglické rýmovačky pre predškolákov

Vhodný vek: od 4 rokov

Aktivity, ktoré robíme na hodinách Wattsenglish a môžu sa nimi inšpirovať aj rodičia. Ak teda máte chuť stráviť čas s deťmi aktívne a viete trochu po anglicky, nájdete tu kopu inšpirácií.

Vhodný vek: 2 – 10 rokov

Pozrieť si napríklad 3 krátke videá denne počas predĺžených Vianočných prázdnin je rýchla a ľahká cesta k výraznému zlepšeniu porozumenia. Urobiť si poznámky a prerozprávať aspoň základnú myšlienku každého videa pokrok ešte zvýrazní. Už len vášho tínedžera správne motivovať 🙂

Vhodný vek: 12 +

Rozprávky v angličtine aj s titulkami sú skvelou možnosťou zlepšiť sa pre tých, ktorí už majú základy. Vôbec nie je nutné rozumieť všetkému – dôležité je počúvať. Aj keď sa rodičom aj deťom bude zdať, že to nijak nepomáha, opak je pravdou. Stačí len vydržať. 🙂

Vhodný vek: od 10 rokov



Pre deti je veľmi prínosné, keď sú obklopené cudzím jazykom aj vtedy, keď sa ho práve neučia na hodine. Nechajte ich preto sledovať zábavné vzdelávacie videopríbehy a videopesničky alebo aj akékoľvek rozprávky alebo seriály. Deti sa tak učia prirodzene bez toho, aby to považovali za učenie. Skvelým benefitom do budúcnosti, ktorý týmto dostanú, je to, že si angličtinu spoja s niečim príjemným a budú ju mať navždy radi. Deti, ktoré sú angličtinou obklopené pri hre a zábave vedia, že angličtina sa nerovná nudná a dlhá vyučovacia hodina v škole. Angličtina je pre ne zdrojom zábavy.

Moja poznámka: ak dieťa na prvom stupni ZŠ nemá rado angličtinu, problém nie je vo vašom dieťati, ale v jeho škole

