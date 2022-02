Chcelo by to win-win stratégiu, ale aj give-give prístup

Do odvetvia Business Events som sa platonicky zamilovala už na začiatku vysokej školy. Mala som samozrejme ešte len veľmi hmlistú predstavu o tom, čo predstavuje, no už vtedy ma doslova chytilo za srdce. Odvtedy som bola súčasťou eventového boomu a žiaľ aj pandemického prepadu, no aj po dvoch dekádach mám pre toto prostredie stále určitú slabosť. A paradoxne, týka sa to hlavne jedného špecifického fenoménu - Convention Bureau (CB).

Keď som pred necelými dvoma rokmi odišla z Bratislavského CB, začala som podvedome hľadať spôsoby, ako zostať s týmto odvetvím v kontakte. Dokonca si pamätám vášnivú diskusiu s jedným priateľom, ktorý ma bombardoval otázkami prečo si preboha nezaložím rovno svoje vlastné CB. Nemôžeš mať proste „svoje vlastné CB“, namietala som vtedy, ale zároveň som cítila, že je späť ten zvláštny pocit motýlikov v mojom bruchu. Rozhodla som sa ten pocit nasledovať a výsledkom bolo založenie platformy ACF - Audite, Cogitare, Facite, think-tanku pre podporu Business Events na Slovensku, ktorý zdieľam s troma výnimočnými ľuďmi z odvetvia.

Ale čo s tým má spoločné Convention Bureau? Domnievam sa, že Slovensko onedlho napíše nový príbeh svojho vlastného národného CB. Bez ohľadu na „papier“ a „vydavateľa“, tento príbeh bude však musieť mať hlavne dobrý obsah a štruktúru. V predošlých blogoch som už viackrát vysvetľovala, aké úlohy CB plní, že je to tzv., „one-stop-shop“ pre plánovačov eventov, že sa stará o propagáciu destinácie na tomto poli, že je hovorcom pre lokálne podniky či sprievodcom zahraničných plánovačov a pomocnou rukou, ktorá otvára potrebné dvere. Keď som sa hlbšie zavŕtala do svojho vnútra v snahe nájsť odpovede prečo som tak „namotaná“ na tento CB fenomén, pochopila som toto: CB sú totiž oveľa viac, než to, čo od nich bežne očakávame.

Táto entita manažuje stratégiu pre mítingy v destinácii. Prečo na tom záleží? Mítingy majú neskutočný vplyv. Keď sa ľudia stretávajú, vznikajú nové kvality, nová pridaná hodnota. Generujú sa nové myšlienky, riešenia, prepojenia a partnerstvá a ak sa s nimi zaobchádza múdro, znamenajú enormný rozvojový potenciál pre celú destináciu. A to je aj jeden z dôvodov, prečo sú live eventy, obzvlášť live Business Events, nenahraditeľné. Teraz v tom už mám jasnejšie. Eventy a mítingy sú mojou vášňou preto, lebo ma proste baví dolovať z nich ten potenciál.

A to je presne to, čo by kompetentné CB malo robiť. Stať sa pomyselným zlatokopom potenciálu destinácie pre expanziu, progres a rozkvet. Stať sa solídnym a dôveryhodným partnerom s dlhodobou víziou a širokou perspektívou. Jednať ako silný tímový hráč, ktorý svoje karty používa v prospech celej destinácie. Vystupovať ako spoľahlivý partner pre akademický sektor, pre exportérov, mesto a tým aj pre celé odvetvie.

Samozrejme, že väčšina mítingov „len“ plní ubytovacie štatistiky, to však zďaleka nie je hlavnou úlohou CB. Malo by byť v prvom rade spúšťačom destinačného rozvoja vyhľadávaním a priťahovaním tých „správnych“ eventov, ktoré prepoja potreby destinácie s potrebami trhu.

Verím, že je to nielen možné, ale aj uskutočniteľné. Potrebuje to len plán, stratégiu. Ideálne takú, ktorá je win-win pre všetkých.

Chápem, že v týchto pohnutých časoch neistoty sa môže 3-ročná stratégia zdať ako scenár sci-fi žánru. Pokúsme sa však o pokročilejšiu formu dlhodobej vízie.

Ak by sme si napríklad nastavili časový rámec vízie na 50 a viac rokov, nikto z tvorcov stratégie nebude môcť vlastne osobne profitovať (alebo sa obávať konsekvencií) z budúcnosti. To paradoxne spôsobuje zaujímavý nesebecký efekt. Ako keby ste si len predstavili svoje pra-pra-pravnúčatá, ktoré osobne nikdy nespoznáte, ale aj tak im budete želať len to najlepšie.

Toto rodinné prirovnanie sa však môže zísť aj v Business Events. Tak ako želáme šťastie svojim budúcim potomkom, rovnako tak budeme v rámci CB pravdepodobne ochotní vydať zo seba to najlepšie pre súčasných i budúcich destinačných partnerov. A naopak, celá destinácia sa musí na rozvoji aktívne podieľať a poskytovať potrebné know-how, kontakty a zdroje.

Pretože iba stratégia give-give môže viesť k dlhodobým win-win riešeniam.