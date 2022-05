Daňový bonus: Takto sa to nerobí, do psej matere!

Celé zle. Takto by som dvomi slovami zhrnul schválenie úpravy daňového bonusu z dielne Igora Matoviča. Totiž, od začiatku po koniec boli v celom schvaľovacom procese porušené všetky pravidlá a dobré zvyky. Výsledkom toho bude kolaps fungovania územných samospráv na celom Slovensku a zvyšovanie poplatkov pre obyvateľov.

A) Návrhu chýbala dopadová štúdia. Hoci aj malé ekonomicko-racionálne zamyslenie, čo táto špeciálna finančná operácia spôsobí v praxi. Požadovať ekonometrický model by bola z mojej strany asi trúfalosť, ale dávam do pozornosti hlavnému financmajstrovi republiky, že aj také niečo existuje. Toto by si nedovolili ani len vo firme s desiatimi zamestnancami, nieto ešte v návrhu, ktorý sa dotkne bezmála tritisíc samospráv.

B) Do procesu pripomienkovania neboli vôbec zapojení tí, ktorých sa to najviac dotkne, teda župy, mestá a obce. Vlastne do diskusie nebol zapojený vôbec nikto. Aj tí, čo stihli k návrhu povedať aspoň dve-tri súvislé vety, boli viac trpení ako vítaní.

C) Režim utajenia. Ani len členovia vlády a vlastní koaliční partneri do poslednej chvíle nevedeli, čo idú schvaľovať.

D) Čas na diskusiu? Prakticky žiadny. Skrátený legislatívny proces bol hrubo zneužitý na ďalšiu "atómovku" Igora Matoviča.

E) Kde bol Útvar hodnoty za peniaze, ktorý nemá problém zastaviť výstavbu užitočných projektov ako sú diaľnice alebo železnice? Obce a ďalšie inštitúcie nemá problém "šikanovať" ani za oveľa skromnejšie peniaze. Ale keď ide o takmer miliardu, zrazu vládne ohlušujúco ticho.

F) Kolaborácia s fašistami pri hlasovaní.

V tejto republike sa už ani nehráme na nejakú profesionalitu, odbornosť a zodpovednosť. Z legislatívneho procesu sa stal trhací kalendár, z odbornej diskusie cirkus a zo štátneho rozpočtu ementál.