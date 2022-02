Parlament alebo trhovisko?

Zverili by ste rekonštrukciu bytu zubárovi? Nechali by ste sa operovať zváračom? Sotva. Ale do parlamentu môže kandidovať ktokoľvek. Stačí mať 21 rokov. Už ani register trestov netreba mať čistý, však Miňo?

A preto to včera v NR SR vyzeralo ako to vyzeralo.

Na poslancov už vlastne nemáme žiadne kritériá. Už sa ani netvárime, že poslanec parlamentu by mal mať nejaké vzdelanie, skúsenosti, dôstojnosť. O psychickom zdraví nehovoriac.

Aktuálne predpoklady na poslanca sú takéto:

Ísť na bicykli okolo.

Pobehovať po námestí nahý.

Mlátiť manželku (alebo mať pre to pochopenie).

Púšťať hlasno hudbu z počítača.

Rehabilitovať Hitlera.

Krátiť dane.

Písať statusy.

Točiť videá zo zahraničia (napríklad z Francúzska alebo z Cypru).

Kupčiť s pozemkami alebo s bytmi.

Oblievať rečníkov vodou, striekačkami alebo inými demonštračnými pomôckami.

Podobnosť so skutočnými poslancami NR SR čisto náhodná.

Nech máme na obrannú zmluvu so Spojenými štátmi akýkoľvek názor, všetci sme si zaslúžili dôstojnú diskusiu. Vyslúžili sme si cirkus. Už mi chýbalo len trieskanie topánkou po rečníckom pulte.