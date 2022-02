Bolo to asi pred štyrmi rokmi. Na trhovisku na Miletičke som sa rozprával so Slovákom a Ukrajincom. Slovák frflal, ako sa mu u nás žije zle. Ako nič nefunguje, platy sú nízke, politici skorumpovaní, nemocnice v dezolátnom stave... Atakďalej. Veď to poznáte. Trošku som oponoval. Vravím, že popri tom všetkom máme aj šťastie. Žijeme v krajine, kde máme krásnu prírodu, pitnú vodu, lesy, úrodnú pôdu, mier... Pri tom poslednom slovíčku ma Ukrajinec zastavil a vraví: "Áno, máte mier. A to je to najdôležitejšie."

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Od tých čias stretávam Ukrajincov často. Šoférujú autobusy, ordinujú v ambulanciách, minulý rok nám dokonca rekonštruovali byt. Na tých, čo poznám, nedám dopustiť. Tam, kde sme my, Slováci, ohŕňali nos, oni nepohrdli žiadnou prácou. Odišli z vlasti, ktorá sa zmieta vo vojnovom konflikte aj v ekonomickej kríze. Našli druhý domov na Slovensku.

Patrím ku generácii, ktorá nezažila vojnu. Mier berieme ako úplnú samozrejmosť. O to desivejšie je prebudenie do dnešného rána. Ako o tom spieva Bono zo skupiny U2 v piesni o krvavej nedeli, ani ja som nemohol uveriť dnešným správam. Neveril a nechcel som veriť, že toto sa môže stať. Kúsok od našich hraníc.

Na ruskú agresiu na Ukrajine neexistuje žiadne ospravedlnenie. Ale prosím, rovnako ako odsudzujeme vojnu u nášho východného suseda, mali by sme odsúdiť vojnu v každom kúte sveta. Pretože neexistuje dobrá vojna. Iba zlá. Či je to na Ukrajine, na Blízkom východe, v Iraku, Jemene alebo v Afganistane. A neexistuje hodnotnejší alebo menej hodnotný ľudský život. Ľudia by nemali zomierať vo vojnách. Nikdy. Nikde.

Dnes nami všetkými lomcujú emócie. Strach, obavy o budúcnosť. Nezodpovedané otázky. Náš svet sa zastavil. Čo bude ďalej? Vážme si každú jednu minútu, ktorú môžeme byť so svojimi blízkymi. Každý jeden deň v mieri.

I can't believe the news today

I can't close my eyes and make it go away.

How long, how long must we sing this song?

How long, how long?

...

And the battle's just begun

There's many lost, but tell me who has won?

The trenches dug within our hearts

And mothers, children, brothers, sisters

Torn apart.

...

(U2, Sunday Bloody Sunday)