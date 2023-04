Čo sme urobili na ministerstve školstva za 2,5 roka

Veľká vďaka patrí kolegom a kolegyniam, s ktorými sme to na ministerstve spoločne ťahali a vďaka ktorým sa podarilo presadiť veľa dobrého. Za 2,5 roka sa nepodarí stihnúť úplne všetko, ale je to dosť na to, aby sa veľa vecí rozbehlo:

1. Za 4 dni po nástupe sme spustili web Učíme na diaľku za nulové náklady.

2. Pripravili sme webináre a semináre pre učiteľov o online vzdelávaní.

3. V čase dištančnej výučby sme sprístupnili učebnice online v digitálnej forme.

4. Pripravili a aktualizovali sme usmernenia, pravidlá a pokyny pri fungovaní škôl počas pandémie (otváranie, zatváranie škôl, individuálna karanténa, interaktívna mapa okresov pri regionálnom otváraní / zatváraní škôl atď.).

5. Zabezpečili sme navýšenie dát a volaní pre učiteľov (využívalo ich vyše 31 600 učiteľov).

6. V októbri 2020 sme investovali prvých 6 miliónov na nákup digitálnej techniky do škôl, v januári 2021 ďalšie 3 milióny a v Pláne Obnovy sme na tento účel vyčlenili 190 miliónov eur.

7. Spustili sme projekt Edu TV, kde sú v krátkosti odučené video hodiny pre druhý stupeň (využiteľné pri dištančnej výučbe aj pri vymeškaní hodín), databáza obsahuje tiež videá pre nepočujúcich a videá v jazyku národnostných menšín.

8. Spolu s RTVS sme v čase pandémie vytvorili televízne vysielanie „Školský klub,“ ktoré bolo doplnené o pracovné listy v slovenskom, maďarskom a rómskom jazyku.

9. Presadili sme prednostné očkovanie zamestnancov škôl. Túto možnosť využilo 72 % zamestnancov škôl.

10. Z úspor z eurofondov sme vyčlenili 60 miliónov eur na udržanie pracovných miest v materských školách. Celkovo ide o miesta 23 865 zamestnancov v materských školách.

11. Investovali sme 500 000 eur do materských škôl na nákup kníh a didaktických pomôcok (projekt „Múdre hranie,“ kde bolo v prvej fáze podporených 706 MŠ).

12. Z úspor z eurofondov sme vyčlenili 20 miliónov eur na udržanie miest v základných umeleckých školách. Išlo o 6 192 zamestnancov na 716 základných umeleckých školách.

13. Investovali sme 82 miliónov eur z eurofondov do asistentov a podporných tímov na škôl.

14. Investovali sme ďalších 8 miliónov eur na asistentov a členov podporných tímov. Ich počet sa tak navýšil o 1000.

15. Vďaka úsporám v eurofondoch sme projekty na asistentov a podporné tímy predĺžili o 1 rok (projekty POP1 a POP2).

16. Otvorili sme trh s učebnicami. Nákup učebníc sme podporili sumou cca 15 miliónov v 2020 a 14 miliónov v 2021.

17. Investovali sme 11 miliónov eur na odmeny pre zamestnancov škôl z vlastných zdrojov ministerstva – išlo o 82 000 zamestnancov (koniec roka 2020).

18. Upravili sme niekoľko vyhlášok za účelom zníženia byrokracie.

19. Investovali sme 3,5 milióna eur do modernizácie priestorov škôl (projekt „Modernejšia škola“) a predstavili sme modelovú školu.

19. Investovali sme do vybavenia jedální (750 000 eur v roku 2020 a 2 milióny eur v roku 2021).

20. Zaviedli sme preplácanie letných škôl 3 letá po sebe (zdroje: štátny rozpočet, eurofondy, UNICEF).

21. Zaviedli sme preplácanie doučovania, ktoré využívalo približne 50 000 detí (zdroje: štátny rozpočet, Plán obnovy a odolnosti).

22. Investovali sme z úspor ministerstva do nákupu kníh do školských knižníc (780 000 eur).

23. Odkontrolovali sme sporné stimuly na vedu a výskum z minulosti spolu s Nadáciou Zastavme Korupciu.

24. Výrazne sme za rok zvýšili na konci roka 2020 zazmluvnenie a čerpanie eurofondov: V prioritnej osi vzdelávanie sme za prvý rok zvýšili zazmluvnenie o 46 % (z 228 na 334 mil. eur) a čerpanie o 78 % (z 57,9 na 103 mil. eur). Vo výskume a inováciách sme zvýšili zazmluvnenie o 67 % (z 301 na 498 mil. eur) a čerpanie o 124 % (zo 48,5 na 109 mil. eur).

25. Dohodli a schválili sme pridružené́ členstvo Slovenska v ESA (Európska vesmírna agentúra).

26. Prvýkrát po 10 rokoch sme pod APVV pripravili 2 nové programy na podporu výskumu a vývoja: jeden zameraný́ na výskum v oblasti Covid-19 a druhý na podporu zapojenia do projektov Horizon.

27. Poskytli sme podporu pre športové́ kluby za 2 milióny eur a pripravili ďalších 10 miliónov eur.

28. Pripravili sme Plán obnovy, v ktorom čakajú školstvo investície za vyše 900 miliónov eur.

29. Pripravili sme reformu obsahu vzdelávania s vyše 300 učiteľmi a odborníkmi.

30. Presadili sme zjednotenie financovania a riadenia školstva (zjednotenie škôl z ministerstva vnútra a ministerstva školstva pod ministerstvo školstva).

31. Cez projekt „Predškoláci“ sme investovali do rozšírenia kapacít materských škôl (cca 7 000 nových miest).

32. Navýšili sme v roku 2021 dotácie pre mládežnícke organizácie o 1 milión eur.

33. Presadili sme transformáciu SAV na VVI.

34. Presadili sme reformu vysokých škôl, ktorá prináša funkčné miesta docentov a profesorov, kratšie externé štúdium, financovanie VŠ podľa kvality, výkonnostné zmluvy, transparentné financovanie projektov či zmeny v riadení.

35. Zrušili sme dve vysoké školy (čo sa stalo na Slovensku prvýkrát po rokoch) – Súkromnú VŠ v Skalici a Akadémiu médií.

36. Preplatili sme doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium pre učiteľov vyše 1 300 učiteľom (2021).

37. Zaviedli sme nové a transparentné podmienky na financovanie športovcov v Team Slovakia. Ide o tím špičkových športovcov, ktorí reprezentujú Slovensko a finančné ich podporuje štát.

38. Cez Fond na podporu športu sme podporili 300 amatérskych športových klubov a vyčlenili sme 24 miliónov eur na výstavbu a rekonštrukciu športovísk.

39. Zmeny v spôsoboch výučby: Cez Plán obnovy a odolnosti a odolnosti sme otvorili prvých 14 mentorských centier, kde skúsení učitelia z praxe pracujú s učiteľmi v regióne a zavádzajú na školách nové metódy výučby.

40. Zjednotili sme 5 priamo riadených organizácií pod jednu: NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Pod túto organizáciu sa zlúčili MPC, ŠPÚ, Iuventa, NÚCEM a Slovenská pedagogická knižnica.

41. Preplatili sme účasť v ŠKD (školskom klube detí) deťom zo znevýhodneného prostredia (Plán obnovy a odolnosti).

42. Zaviedli sme v materských školách pozíciu pomocného vychovávateľa pre žiakov so špecifickými potrebami (Plán obnovy a odolnosti).

43. Aktualizovali sme receptúry pre školské jedálne s dôrazom na nové a zdravšie receptúry.

44. Schválili sme reformu poradní a pripravili diagnostické štandardy, aby nedochádzalo k chybnému či cielenému diagnostikovaniu detí.

45. Pripravili sme systém na zníženie opakovania ročníka a manuál desegregácie škôl.

46. Investovali sme 28 miliónov eur na odmeny zamestnancom (koniec roka 2021) – 100-eurové odmeny pre všetkých + stabilizačné odmeny, ktoré riaditeľ prerozdelí podľa výkonu.

47. Investovali sme 20 miliónov eur do škôl na modernizáciu a opravy (napočítané ako 30 eur na každého žiaka + 3,2 milióna eur na havárie, rok 2021).

48. Investovali sme 8,1 milióna eur do rekonštrukcií 105 telocviční a športovísk v roku 2021.

49. Podporili sme ďalších 1058 materských škôl sumou 750 000 eur na nákup didaktických pomôcok a kníh pre deti (koniec 2021).

50. Zaviedli sme na školy „digitálnych koordinátorov“ (Plán obnovy a odolnosti), ktorí riešia využívanie digitálnej techniky vo vzdelávaní.

51. Vytvorili sme mobilnú aplikáciu pre žiakov „STREDNÁ,“ ktorá pomáha žiakom s výberom strednej školy (2022, náklady 0 eur).

52. Žiaci z Ukrajiny: Pripravili sme usmernenia, ako ich zaraďovať a hodnotiť, vytvorili sme register voľných kapacít pre žiakov, webináre, ako spracovať situáciu, pomôcť žiakom adaptovať či webináre o hoaxoch o vojne na Ukrajine.

53. V súvislosti s príchodom žiakov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine sme školám poskytli výjazdový tím psychológov.

54. Presadili sme „európsky normatív“ na žiakov z Ukrajiny. Na slovenských žiakov tak školy dostávali štandardne prostriedky zo štátneho rozpočtu a na žiakov z Ukrajiny dostávali túto sumu zo zdrojov EÚ.

55. Prvýkrát sme preplatili základným školám a 8-ročným gymnáziám učebnice cudzích jazykov (7,6 milióna eur – Plán obnovy a odolnosti).

56. Vytvorili sme vysokoškolské štipendiá pre najlepších maturantov z Plánu obnovy a odolnosti.

57. Platy v školstve: Vyrokovali sme zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2023 o 10 % od 1.1. a o 12 % od 1.9.2023. U nepedagogických je to 7 % a 10 %.

58. Po rokoch požiadaviek rodičov sme v okrese Šamorín otvorili školu s vyučovacím jazykom slovenským.

59. Vyhlásili sme výzvu na dobudovanie kapacít MŠ – 70 miliónov (Plán obnovy a odolnosti).

60. Vyhlásili sme výzvu na dobudovanie kapacít ZŠ – 33,8 miliónov eur (Plán obnovy a odolnosti).

61. Vyhlásili sme výzvu na odstránenie dvojzmennej prevádzky – 34,6 miliónov eur (Plán obnovy a odolnosti).

62. Vyhlásili sme výzvu na debarierizáciu SŠ – 32,6 miliónov eur (Plán obnovy a odolnosti).