5 lifehackov, ktoré ti uľahčia život na internáte.

Internáty sú miesto, kde nič nefunguje, nič sa tam nedá robiť a celé je to jedna veľká zaspatá dedina. To je obraz, ktorý má ešte stále o internátoch veľa ľudí. Internáty samozrejme nie sú ani päťhviezdičkovým rezortom, kde vás zabavia rozjasaní animátori, usmiati čašníci prinesú rovno k bazénu pohár šampanského a po príchode na izbu nájdete uteráky poskladané do tvaru žirafy. Je to sociálna služba, ktorú sa univerzita snaží držať na najnižšej možnej cenovej úrovni, aby si čo najviac ľudí mohlo dovoliť štúdium. Ale napriek tomu sa snažíme neustále zlepšovať a ponúkať študentom niečo viac. Už teraz na internátoch existuje veľa rôznych pomôcok, ktoré robia život tu jednoduchším, len si o nich možno nevedel. Práve preto sme sa dnes rozhodli napísať aspoň o niektorých z nich a uľahčiť ti tak tvoju internátnu každodennosť.

1) Záškodnícka mapa internátna

Pre tých, ktorým internáty ešte stále pripomínajú španielsku dedinu, máme veľmi fajn vylepšovák. Na webovej stránke univerzity, dokonca už aj na instagramovom profile Internáty UK, je sprístupnená mapa internátu Mlyny UK. Pre stále zmätené prípady študentov ponúkame aj veľmi detailnú navigáciu – otvoríte si stránku mlyny.uniba.sk. Keď ste toto zvládli, kliknete na prvý nadpis, hneď pod logom – O nás. Ak ste na počítači, poscrollujte trochu nižšie a na pravej strane sa vám veľkým tlačeným písmom zobrazí MAPA AREÁLU. A už len klik na tento nadpis a ste tam. Ak ste na telefóne, poscrollujte úplne na koniec stránky a veľký tučný názov MAPA AREÁLU sa vám zobrazí úplne dole. A už len klik a ste tam. Na instagramovom profile @internátyUK ju nájdete v highlighte Mlynkvíz. Táto mapa však nie je len taká obyčajná. Sú na nej krásne vyznačené všetky prevádzky a miesta, ktoré sa na internáte nachádzajú. Sú zobrazené prehľadne na mape a tiež na pravej strane v kategóriách, ktoré potrebujete. Nájdite si vpravo oblasť, ktorá vás zaujíma a ktorú chcete nájsť, rozbaľte všetky jej možnosti a pozrite, kde sa na mape nachádzajú. A vaše darebáctvo sa podarilo.

2) Keď mi niečo nefunguje..

Na internátnej izbe alebo na bunke sa vám môže stať, že sa niečo pokazí. Bežne sa stáva, že sa veci používaním opotrebujú, že vám napríklad odíde chladnička alebo zle splachuje záchod. Tak, ako v každej inej domácnosti. Na intrákoch máte ale oproti bežnej domácnosti jednu výhodu. Nemusíte zháňať hodinového manžela alebo hľadať na internete najbližšieho údržbára či inštalatéra, ktorý si za prácu vypýta nemalé peniaze. Na internáte sú zamestnanci, ktorí práve tieto problémy riešia. A vy to všetko viete vybaviť z pohodlia izby. Stačí vám aplikácia Fixatio, prostredníctvom ktorej dáte údržbárom vedieť o svojom probléme a oni ho už prídu vyriešiť. Prípadne, ak máte problém aj s aplikáciou, môžete napísať na údržbu priamo. Všetky návody sa opäť nachádzajú na webovej stránke (mininávod: mlyny.uniba.sk- ubytovanie- nahlasovanie závad- a ta dá).

3) Objednal som si..

Intráky mysleli aj na tieto možnosti. Hlavne počas lockdownov, keď sa bežné nákupy stali absolútnou utópiou. A vychádzanie z izby tak isto. Vtedy sa BalíkoBoxy stali akousi záchranou a spojením s vonkajším svetom. Táto možnosť však aj po doznení opatrení stále ostala aktuálnou. Spomínaný BalíkoBox nájdete vo vestibule Štúraku (keď vojdete dovnútra hlavným vchodom, teda cez tie zatváracie dvere, natočte sa vpravo, prejdite tak dva/ tri metre a keď sa pozriete napravo, bude sa na vás vyškierať žltý BalíkoBox v celej svojej kráse). Jeho výhodou je, že má otváracie hodiny 24/7 a raz za čas pri ňom môžete vidieť uja, ktorý ho chodí dopĺňať. Čo nám pripomína upozornenie, aby ste si v prijatej správe o balíku prečítali aj to, ako dlho balík v BalíkoBoxe ostane. Aby sa vám nestalo to, čo minule mne: tak ako ujo môj balík doniesol, tak ho po pár dňoch aj odniesol. A to, čo mohlo byť tak jednoducho jednoduché sa zmenilo na sériu telefonátov a nervov. Ak ste v tomto ešte len začiatočník, na web stránke sa opäť nachádza aj jednoduchý návod k používaniu (opäť mininávod: mlyny.uniba.sk- služby- balíkobox- a ta dá). Keď sme ale už pri posielaní, na internátoch sa nachádza dokonca aj pošta, cez ktorú si môžete písať listy, či pohľadnice so starou mamou. Tu si ale treba pozorne naštudovať otváracie hodiny pošty, aby ste neostali pred zatvorenou priehradkou zbytočne čakať (mininávod: mlyny.uniba.sk- služby- pošta- a ta dá).

4) Pochillovať

Okrem toho sa na internátoch nachádza veľa miest, kde sa môžete s ostatnými len tak stretávať. V tomto, stále krajšom počasí, to môžu byť napríklad lavičky vo vonkajšom areáli internátov. Keď sa zamračí, stále sa vnútri na manželákoch nachádza oddychová zóna, na Štúraku vo vestibule stolný futbal a dosť miesta na sedenie a preberanie všetkých možných študentských problémov. Spoločným miestom na oddych môžeme označiť aj prevádzky, kde môžete zrelaxovať, porozprávať sa, dať si niečo dobré na jedenie alebo na pitie. Na Mlynoch môžete nájsť prevádzky ako Eat&Meet, ale aj prevádzky na uvoľnenejšiu zábavu, ako napríklad Kotolňa pub, Club 39 alebo dlho očakávaný, no stále pripravovaný UniK Mlyny (o týchto prevádzkach vám napíšeme viac v pripravovanom blogu, pre aktuálne informácie vám ale odporúčame sledovať naše sociálne siete).

5) Čo pripravujeme?

Určite ste už počuli o myšlienke požičiavania alebo vymieňania prečítaných kníh. Niektoré obce, dediny či organizácie využívajú takzvanú Knižnú búdku. Môžete sem priniesť knižky, ktoré vám doma už len zbytočne stoja v polici, vymeniť ich za iné a neskôr vrátiť aj pre ostatných čitateľov. My sme sa v spolupráci s In-life rozhodli urobiť niečo podobné aj na internátoch. Vo vestibule Štúraku, smerom k schodom, sa nachádza naša nová Knižná polička. Onedlho ju obohatíme o pár titulov od nás, no môžete prispieť aj vy. Chceli by sme aj takouto maličkosťou prispieť k spríjemneniu vašich dní na internátoch.

Napísali sme všetky možnosti, ktoré sú schované na web stránke? Alebo viete ešte o niečom, o čom by mali vedieť všetci študenti v Mlynskej doline? Dajte nám vedieť do komentára.