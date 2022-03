Nudím sa na internátoch. Čo mám robiť?

Prezenčný semester je v plnom prúde, život sa vracia do normálu a internáty opäť praskajú vo švíkoch pod náporom študentov. Doteraz poloprázdny Eat&Meet pridal dokonca posedenie navyše, aby sa zástupy študentov mali kam usadiť. Nie všetky prevádzky však s novým semestrom otvorili svoje brány, a tak sa ti môže stať, že keď sa po prednáškach vrátiš na izbu, zrazu nemáš čo robiť. My sme ti však urobili láskavosť a prinášame ti spísaných pár inšpirácií, čo robiť vo voľnom čase na internátoch.

1) Zašportuj si

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Niektoré z prevádzok už síce nefungujú, avšak kde je vôľa, tam je cesta. Ak si chceš poriadne vybiť energiu, uvoľniť sa a zároveň sa naučiť bojovému umeniu, Titan Gym na Mlynoch je pre teba ako stvorený. Ak skôr preferuješ samostatnosť a posilňovanie vlastným telom sú ti k dispozícii workout zóny. Jedna je na Mlynoch UK medzi Štúrakom a Mladosťou a druhá na Družbe UK na ploche medzi blokmi D1 a D2. Ak si skôr na kolektívne športy a s kamarátmi hľadáte priestor, kde by ste si mohli zahrať halový futbal alebo florbal, môžete využiť dokopy 5 telocviční v rámci internátu Mlyny UK. Ak si ubytovaný na Družbe UK, určite si si už z okna stihol všimnúť 3 ihriská hneď vedľa seba –na plážový volejbal, na basketbal a tenisový kurt. Neboj sa ich využiť. Všetky informácie k rezervácii ihrísk nájdeš na stránkach mlyny.uniba.sk a družba.uniba.sk. Ak ti to predsa len nestačí, môžeš si ísť ešte zabehať popri Dunaji od Družby až po Euroveu, čo by už snáď mohlo byť dosť na odreagovanie a prevetranie svalovej hmoty.

2) Zaži spoločenstvo

Ak ťa namiesto potreby hýbať sa trápi skôr potreba spoločenstva a duchovného naplnenia, si tu tiež správne. Internát Mlyny UK ti ponúka rovno dve spoločenstvá, kde si môžeš prísť na svoje. Je to občianske združenie In- life, ktoré ponúka rôzne typy dobrovoľníctva, prednášky a diskusie, štúdium Biblie, či dokonca konverzácie v anglickom jazyku. Sídlia v Átriákoch a zistili sme, že na svojom instagramovom profile majú aj návod, ako sa k nim cez uličky Átriákov dostať tak, aby si ani raz nezablúdil. Len sa odhodlať a si tam. Druhým spoločenstvom je UPeCe Bratislava, ktoré si už určite zaregistroval. Sídlia na Šturáku, takže majú pod palcom celé internáty. Ak hľadáš parťákov na kávu alebo bedminton, tu ťa privítajú s otvorenou náručou. V nedele, ale aj iné dni, organizujú omšičky a rôzne modlitbové večery, tak sa nehanbi pridať.

3) Spoznaj nové miesta

Lokalita internátov je bohatá aj na možnosti, kam ísť na výlet. Môžeš ísť na prechádzku do lesa hneď vedľa Mlynov UK, odkiaľ sa dostaneš až do karlovského Parku SNP či do útulku Slobody zvierat. Od Družby UK máš hneď po ruke Botanickú záhradu UK (tam si ale treba počkať na sezónu, ktorá začína v apríli), Karloveské rameno, či Karloveskú lodenicu aj s kaviarňou. Zachytili sme dokonca rubriku na sociálnych sieťach Internátov UK, kde každý týždeň pridávajú iný tip, kam ísť do prírody alebo si sadnúť a pochutnať na nejakej tej špecialite. Ak ťa výlety do prírody príliš neberú, sadni na najbližšiu 39 a tá ťa zavezie priamo do centra, kde si už nejakú zábavu isto nájdeš.

4) Stretni iného študenta ako svojho spolubývajúceho

Keď už máš plné zuby chrúmajúceho spolubývajúceho (a nepoučil si sa z predošlého blogu o spolubývajúcich), skús preskúmať rôzne miesta na internátoch, kde sa určite stretneš aj s inými tvárami. Na internátoch Mlyny UK aj Družba UK sa nachádzajú napríklad študovne. Sú to síce miesta, kde by si mal byť tichšie, ak si však knihomoľ a introvert, je to ideálne miesto, kde stretneš svoju spriaznenú dušu. Ak máš radšej hluk a veľa ľudí, určite choď na obed do Eat&Meet na Mlynoch UK alebo do Cantiny na Družbe UK, kde sa to v obedných hodinách len tak hemží rôznymi študentmi. Možno budeš mať šťastie a sadneš si vedľa osamotenej študentky, ktorá má presne tú istú záľubu v zbieraní papierových náramkov z metalových koncertov ako ty – a hneď bude tvoj pobyt na internátoch zaujímavejší. Si z tých ľudí, ktorí sa priam vyžívajú v mase študentov s alkoholickými nápojmi v rukách tancujúcich na jednu z tých popových vypalovačiek? Tebe odporúčame skôr večerný život, a to v jednom z klubov v Mlynskej doline, či v Havane na Družbe UK. Ak si myslíš, že klubových možností je stále málo, sleduj naše sociálne siete. Onedlho pribudnú horúce novinky z párty života, vďaka ktorým sa počet študentov prerozdelí do viacero klubov. Daj si však pozor na stále vyčíňajúci Covid. To, že správy zaplnila Ukrajina ešte neznamená, že úplne zmizol. Denne stále pribúda 10 000 nových prípadov, v nemocniciach máme 2 500 pacientov s ťažkým priebehom. Treba teda zvážiť či dáš prednosť preplnenému klubu s vyšších rizikom nákazy alebo zábave v menšej skupinke s nižším rizikom.

5) Buď dobrovoľníkom

No a keď si jedným z tých akčnejších, ktorý rád spoznáva nových ľudí, zažíva nové situácie a rád pomáha, je tu šanca priložiť ruku k dielu a pomôcť v situácii s Ukrajinou. Veľa organizácií hľadá dobrovoľníkov na pomoc s triedením zbierok, prepravou vecí, prekladateľstvom, právnou pomocou či so strážením detí. Vždy nájdeš príležitosť, priestor, kde môžeš byť nápomocný aj ty. Na sociálnych sieťach Univerzity Komenského aj na internátnych sociálnych sieťach nájdeš formulár, kde sa ako dobrovoľník môžeš zapísať do rôznych oblastí, ktoré potrebujeme pokryť. Takže ak máš čas, chuť pomáhať, trpezlivosť a dobrodružného, pevného ducha, poď s nami do toho. Ako bonus pripájame aj zistenie od psychológov – pomáhať druhým počas krízy je dobrým spôsobom, ako znižovať vlastné vnútorné napätie a úzkosť a je to tiež súčasť psychohygieny.

Ak vieš o iných možnostiach, ako sa v rámci internátov dá zabaviť a nenašiel si ich v tomto blogu, daj nám vedieť do komentára. Nenechaj obyvateľov internátov, aby sa nudili a prepásli svoje najlepšie roky zalezení na internátnej izbe.