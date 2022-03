A toto si vedel o Družbe UK?

Život na internáte je každodenné vykročenie za dobrodružstvom. Po ceste stretneš veľa neznámych ľudí, zopárkrát sa stratíš, vojdeš na nepriateľské územie, z ktorého ťa už niekto vyženie, v konečnom dôsledku ale prichádzaš naspäť na izbu obohatený o nové informácie so širším okruhom známych ľudí, keď sa cítiš ako Hobit vracajúci sa späť domov. Aby sme ti však túto cestu za neznámym uľahčili, ponúkame ti pár zastávok, ktoré by si si určite mal zakresliť do pomyselnej mapy, keď vyrazíš z izby do sveta. Ak si teda študentom bývajúcim na Družbe UK, určite zbystri pozornosť, lebo tieto lifehacky sú špeciálne pre teba.

1) Lokalita s XY možnosťami

Internát Družba UK jednoznačne boduje svojou výhodnou lokalitou. V priebehu 5 minút môžeš sedieť v električke a o 15 minút nato už držíš vychladené čapované pivo pred tržnicou v centre mesta (a to všetko bez drgania sa v preplnenej 39!). Ak nie si fanúšik mestskej hromadnej dopravy, nevadí. Hneď za bránami internátu Družba UK ťa čaká ďalšia brána s nápisom Botanická záhrada UK. Teda útočisko, kde môžeš ujsť pred zaprášeným bratislavským vzduchom a v lone prírody polemizovať nad zmyselnou vôňou kvetín až z ďalekého Japonska. Ak nie si samozvaný botanik a z kvetov máš skôr sople ako potešenie, máš ešte na výber prechádzku popri Dunaji. Tu síce vymeníš bzukot včiel za bzukot komárov, ale ten pohľad na pokojnú hladinu vody a slnko zapadajúce za horizont stojí za to. Dokonca sa na Dunaji vieš aj plaviť, nakoľko je Lodenica len kúsok od internátu, takže si tu vieš aj zašportovať. Alebo si môžeš ísť rovno zabehnúť popri Dunaji, prebehnúť pod mostom Lanfranconi, pokochať sa po ceste zelenou trávou na ihrisku FTVŠ a dobehnúť až k Eurovei na kopček zmrzliny (ak to tvoje priedušky zvládnu).

2) Pre športuchtivé duše

Keď sme už pri tom športe, internát Družba UK je ako stvorený pre športovo založených študentov. Len sa pozri z okna a hneď sa ti ponúka niekoľko možností. Napríklad také volejbalové ihrisko. Síce ešte nie je taká horúčava, aby ti piesok vypálil do chodidiel zopár pamätných bodiek, slnko sa však už vrátilo z každoročnej sezónnej dovolenky. Jediné, čo ti teda treba urobiť, je nazbierať odvahu, vypýtať si na vrátnici loptu a rezervovať si ihrisko. Ak ti predstava zatúlaného piesku v topánkach robí nočné mory, máš k dispozícii ešte betónové ihrisko na basketbal, kde ti znechutenie pieskom nehrozí. Pre budúcich svalovcov sa tu nachádza aj workout ihrisko, kde môžeš predviesť svoj nabúchaný sixpack či napnuté bicepsy. Tie môžeš prevetrať aj niekde inde ako len na pár tyčiach, a to v Box Clube Družba ´17, ktorý sa tiež nachádza na tomto internáte. Hľadať by si ho však mal skôr vnútri, kde ťa chlapci privítajú v prerobenej miestnosti s nastavenými rukavicami. Nájdeš ich aj na Facebookovej skupine, kde ti veľmi radi dajú bližšie informácie.

3) Radšej knihu

Ak si namiesto športu vyberáš skôr vedomosti, máme pre teba ideálne miesto, kde si môžeš prísť na svoje. Internát Družba UK má dve krásne študovne, kde ako správny študent narazíš na ticho, atmosféru preplnenú vedomosťami a stôl s pohodlnými stoličkami (o tie by si úplne naraziť nemusel, každopádne ťa tam budú čakať pripravené poslúžiť ti). Vlastne, dočasne môžeš využívať iba tú väčšiu študovňu, ktorá sa nachádza v bloku D1. V tej menšej v bloku D2 stále prebieha zbierka pre ubytovaných Ukrajincov. Ak by si však nemal čo robiť a namiesto sedenia za knihami by si chcel priložiť ruku k dielu a pomôcť s organizáciou, môžeš zavítať aj do tejto študovne na D2. Ideálne sa predtým aj zaregistruj ako dobrovoľník na linku (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-VEEcYYmwZpGtwWD5PQSBmJUMFZCSDQ4M1FKMEZXUlRZM00xNE9OTENYMS4u&web=1&wdLOR=c0BA99CA8-CA9E-4E27-956A-94E7DAFC1F3D) a oni ti už dajú vedieť, kde potrebujú nejaké tie ruky navyše. V každom prípade, študovňa je určite miestom, kde prídeš na iné myšlienky. Či už popri študovaní alebo popri dobrovoľníckej pomoci.

4) Spoločenské vyžitie

Čo by to boli za internáty, ktoré by neponúkali možnosť sociálneho kontaktu a spoločenského vyžitia? Študenti predsa potrebujú niekde prísť na tie zážitky, o ktorých budú jedného dňa rozprávať svojim deťom. Čo sa teda týka podnikov, či prevádzok, kde určite stretneš veľa ľudí, v prvom rade ti odporúčame jedáleň Cantinu. Je to síce iný druh spoločenského vyžitia, ako si si na začiatku predstavil, tu však môžeš stretnúť (hlavne v obedných časoch) nielen spolubývajúcich z bloku, ale možno aj spolužiakov z ročníka alebo úplne neznáme tváre. Každopádne je to určite miesto, ktoré zdieľaš s viacerými ľuďmi. Okrem toho sú v blízkosti prevádzky ako Havana Bar alebo Kings, kde nájdeš presne to odviazanie, ktoré si si pri tomto bode určite predstavil. Určite sleduj ich komunikačné kanály, je totiž možné, že v blízkej dobe plánujú nejaké tie akcie, na ktorých by si isto nemal chýbať. Zažiť, aké to je byť študentom na intrákoch so všetkým, čo k tomu patrí, je jednou z povinných jázd každého študenta (A nie, ubližovanie vrátnikom medzi to určite nepatrí, z toho si príklad radšej neber. Naopak, s kúskom rešpektu sa v živote dostaneš ďalej ako len za turnikety internátov.).

Je ešte nejaká iná možnosť, o ktorej sme nenapísali, ale napadla ti popri čítaní tohto blogu? Napíš nám o nej do komentára a podeľ sa o svoje unikátne poznatky!