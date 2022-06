Ako na poskúškový stres?

Skúšobné komisie ťahajú z rukáva posledné otázky a Instagram sa pomaly, ale isto zapĺňa fotkami čerstvých absolventov a absolventiek. Vitajte v období, kedy sa skúškové chýli ku koncu a ulice sa plnia spokojnými, bezstarostnými úsmevmi študentov. Po takej dávke stresu sa im ani nečudujeme. Ako sa však najlepšie zbaviť toho množstva nahromadeného stresu? Ako sa dať do pohody a dopriať svojmu telu zaslúžený relax? V nasledujúcich bodoch sme zhrnuli, ako sa najlepšie uvoľniť po hektickom čase skúškového obdobia.

1)Nádych a výdych

Nie že by si doteraz nedýchal. Všetci však vieme, ako na nás pôsobí stres v napätých situáciách. Či už fyzicky alebo psychicky. Dýchanie sa nepravidelne zrýchľuje, spomaľuje a opäť zrýchľuje. Každý z nás však pozná ten hlasný výdych, keď za sebou zavrie dvere za poslednou skúšobnou komisiou a vidina vyložených nôh na pláži alebo na vyhriatom balkóne sa zdá zrazu taká blízka. Tento výdych sme však nemali na mysli. Po skončení skúškového obdobia sa zastav, zavri na chvíľu oči, zhlboka sa nadýchni, zadrž dych na 2 sekundy a potom všetok stres pomaly vydýchni. Hmm, tá sloboda.

2)Zacvič si

Určite si už niekde počul, že cvičenie pomáha. Na chudnutie, na náladu, na lepší pocit, na posilnenie pozitívneho ducha, na dobrú výhovorku. No a taktiež na uvoľnenie stresu. Napätie, ktoré sa v tebe doteraz zbieralo, by malo nájsť cestu von. Keď už máš za sebou minicvičenie s dýchaním, je čas urobiť niečo fyzicky namáhavejšie. Odporúčame hlavne pohybové aktivity, ako napríklad behanie, bicyklovanie, plávanie. No nebránime ani náročnejším aktivitám, ako napríklad box či posilňovanie činkami. Takáto aktivita ti pomôže s uvoľňovaním stresu a nakopne tvoj vyčerpaný organizmus.

3)Rob niečo, čo ťa baví

Cvičenie je jednou z mnohých aktivít, ktoré sú pre ľudí záľubou. Po období, kedy tvojou jedinou povinnou záľubou bola kniha, skriptá, poznámky a prezentácie, sa môžeš konečne venovať aj niečomu inému. Namiesto knihy zober fotoaparát, namiesto poznámok sa zahĺb do zaujímavého románu a namiesto monotónneho pozerania do prezentácie si radšej kúp lístok do divadla alebo na stand up. Jednoducho povedané, je leto, konečne máš čas, skúšky máš za sebou. Teraz je priestor na to, aby si robil to, čo ťa naozaj baví. Pamätaj, že smiech uvoľňuje endorfíny, ktoré ťa robia šťastným a dokonca ti ako bonus pomáhajú lepšie spracovať stres.

4)Uprac si izbu

Nie veľmi príjemný bod. No keď sa nad ním zamyslíš a pozrieš sa na tú skládku, ktorej hovoríš izba, pravdepodobne to predsa len prehodnotíš. Po týždňoch či mesiacoch, ktoré si strávil učením sa na tie isté otázky dookola, si určite nemal čas na upratanie izby. Nečudo, že sa ti po nej povaľujú prázdne krabice od pizze (lebo na varenie čas nebol), plechovky od energetických nápojov (ani na výlet k zálohovaciemu automatu nebol čas) či špinavé ponožky spred mesiaca (lebo upratovanie sa prepadlo na poslednú priečku tvojich priorít). Táto skládka bola však taká milá, že na teba počkala a teraz, keď je tvoja hlavná výhovorka preč, je na čase začať. Aby sme ťa však príliš nedemotivovali – upratovanie môže byť aj krásnym príkladom psychohygieny po ťažkom období. Takže už len naladiť frekvencie obľúbených pesničiek, vysávač do ruky a ideš na to. Ak sa plánuješ odubytovať z internátov, v konečnom dôsledku budeš musieť upratať tak či tak. Tak prečo si túto činnosť nespríjemniť?

5) Choď niekam von, do prírody

Po čase strávenom za knihami a monitorom je osviežujúce zmeniť prostredie. Ideálne za také, ktoré si dlho nenavštívil, napríklad prírodu. Čerstvý vzduch ti prečistí nielen nozdry, ale aj hlavu. Prídeš na iné myšlienky, vypustíš všetok stres a vedomosti, aby si v septembri mohol začať odznova. Teda, snáď nie od úplného začiatku. Každý z nás však potrebuje raz za čas vypnúť a práve pokojné okolie prírody ti k tomu vytvára ideálne miesto.

6)Poriadne sa vyspi

Ďalším deficitom, ktorým trpí každý druhý študent po skúškovom období, je deficit spánku. Vedci hovoria, že spánok sa síce nedá dohnať, ale určite si ho po stresovom období treba dopriať. V plnej miere. Dostatočne. Stres na nás nevplýva len psychicky, ale aj fyzicky. Všimnúť si to môžeš na tom minime energie, ktoré po skúškach máš, na nechuti do ničoho či na celkovej vyčerpanosti. Môže za to nadmerné napätie v tvojom tele, ale napríklad aj nedostatok spánku. Preto keď máš teraz konečne pokoj, treba sa aj naozaj upokojiť a tzv. sa vychillovať.

7)Naplánuj si oslavu úspešného ukončenia skúšok

No a samozrejme, úspešné ukončenie skúšok treba aj patrične osláviť. Stráviť čas so svojimi najbližšími, porozprávať sa o tom, čo si počas skúšok prežíval, či dať sa do pohody pri jednom, či druhom drinku, je to, po čom túži každý študent po skúškach. Nebudeme teda zdržiavať ďalšími písmenami a prajeme vám všetkým veľa oddychu a slnečných, letných dní.

Ako bonus ešte dávame do pozornosti letný festival Pohoda, kde môžeš ísť ako dobrovoľník v rámci projektu ECOmenius. Získaš lístok zadarmo, stretneš ľudí z iných fakúlt a uvidíš celý kolos z opačnej strany. Ak si si už lístok kúpil a ideš si tento festival užiť naplno, nezabudni sa zastaviť v stránku UK, kde ťa budú čakať zaujímavé diskusie.