Riaditeľ IT: Práca študenta pre univerzitu je win-win situácia pre obe strany

Vedeli ste, že je rozdiel medzi pojmami CIT a CEPIT? Mnohí z vás poznajú skôr CEPIT, keďže to je kontakt, kam všetci voláme, keď máme akýkoľvek problém s IT službami. Ale čo je CIT? Doslovne hovoríme o Centre informačných technológií UK (CIT UK), ktoré prevádzkuje informačné služby pre celú univerzitu. Na čele tohto obrovského kolosu je riaditeľ Ing. Pavel Beňo, Ph.D., ktorý zodpovedá za vedenie všetkých procesov. Práve jeho sme sa pýtali na prácu pre CIT a všetky jej benefity pre nás študentov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aké služby, bez ktorých sa na univerzite nezaobídeme, zabezpečuje CIT UK?

Centrum informačných technológií zlučuje všetky informačno-komunikačné technológie (IKT), ktoré UK využíva. Keďže univerzita je v prvom rade zameraná na vyučovací proces a na vedu a výskum, CIT participuje na všetkých týchto činnostiach. To v preklade znamená od akademických systémov, ktoré sú potrebné pri výučbe až po niektoré systémy, ktoré využívajú naši vedci, ako je napríklad REDCap.

Máme niekoľko oddelení, každé sa stará o svoju časť. Napríklad jedno oddelenie sa zaoberá len informačnými systémami. To sú systémy, ktoré riešia určitú agendu, napríklad akademickú, granty, a tak ďalej. CIT spravuje 26 základných systémov na univerzite. Oddelenie sietí zabezpečuje, aby všade fungoval internet a samozrejme wifi sieť. Od kaviarne až po všetky učebne alebo opačne.

CIT je naozaj rozmanitý. Pre užívateľov je však prvým kontaktom CEPIT, čo je vlastne centrum podpory. Tam sa snažia na incident alebo otázku vždy nájsť prvotný spôsob riešenia. A keby náhodou nevedeli, tak to posúvajú ďalej špecialistom.

Aké pozície aktuálne obsadzujete?

Hľadáme ľudí na referát rozvoja, teda programátorov. Keď niekto vie programovať a rád programuje, určite u nás nájde uplatnenie, pretože škála programovania je veľmi široká. Počnúc frontendami, čiže PHP programátormi cez Javu až k samotným databázovým systémom. Momentálne máme na dohodu jedného veľmi šikovného študenta. Jednak je pre nás prínosom a jednak sa pri tých našich skúsených programátoroch vie veľa naučiť. Čiže taká win-win situácia.

Ďalšie pozície, ktoré hľadáme, sú na podporu CEPITu. Aktuálne nám niektorí študenti končia štúdium, alebo sa chcú špecializovať na inú službu, a teda plánujú odísť. Práve tam hľadáme študentov, pre ktorých je to výborný odrazový mostík, pretože sa tam dokážu z pohľadu IKT veľa naučiť. Naučia sa napríklad aj komunikovať, pretože sa sem obracia celá UK so svojimi IT problémami. Vieme si tu prestaviť uplatnenie napríklad študenta psychológie s dobrými komunikačnými zručnosťami. Teda táto pozícia sa nemusí týkať vyslovene IT sektora.

Môžu študenti pracovať na dohodu (brigádne) alebo aj na trvalý pracovný pomer?

Je to vec dohody. Ak je to trvalý pracovný úväzok, očakáva sa, že budú pracovať každý deň. Pokiaľ idú na brigádu alebo na čiastočný úväzok, tam sa vieme prispôsobiť. Keď budú mať napríklad 40 % alebo 50 % úväzok, vedia si to v danom týždni prispôsobiť podľa svojho vyučovania.

Aké sú najväčšie benefity práce pre CIT?

V prvom rade si študent vie s vedúcim referátu dohodnúť služby. Keďže CEPIT funguje do večera, vždy sa dá nájsť okno, kedy by študent mohol pracovať. Ďalej nemusí sedieť na určitom mieste, keďže sa veľa vecí dá riešiť z domu, primárne k tomu potrebujú telefón a prístup do siete UK. Študent má VPN do siete, čiže sa vie prihlásiť odkiaľkoľvek, čo je výhoda súčasného IKT. Môžeme sa baviť o výhodách získavania určitých pracovných návykov. Myslím si, že je na nezaplatenie, keď študent absolvuje školu a nie je len čistý absolvent. Pre študentov je výhodou, keď majú určité pracovné návyky, keď už vedia, čo to znamená mať niečo zverené a niečo riešiť. Poznám to na sebe, tiež som takto fungoval (smiech).

Čo sa týka pozície programátora, tiež je tam výhoda flexibilného pracovného času. Ja som takto tiež začínal. Od druhého ročníka som bol bežný programátor, z ktorého som sa vyprofiloval tak, že v štvrtom ročníku som sa stal vedúcim vývojového tímu na Výskumnom ústave jadrovej energetiky. Vždy je to o danom človeku a ako sa dokáže vypracovať. Na univerzite, pri systémoch a možnostiach, ktoré máme, sa ľudia naozaj dokážu veľmi dobre vypracovať. Stretávame sa s mnohými odborníkmi a firmami, čiže vedia nabrať veľa cenných skúseností, čo je výhodou univerzitného sveta.

Čo vie CIT ponúknuť študentom, čo nedostanú nikde inde?

Výhodou pre študentov UK je, že sú naši (smiech). Rozprával som sa s veľa ľuďmi z komerčnej sféry, ktorí nechcú veľmi študentov, lebo sa s nimi ťažko pracuje. Niekedy sa zbalia len tak a odídu. U nás sa však na nich pozeráme ako na rovnocenných partnerov. Sú súčasťou tímu, sú to naši študenti a tak sa na nich aj pozeráme.

Práca na univerzite je veľmi zaujímavá. Človek sa môže stať odborníkom, pokiaľ na sebe pracuje. Na základe toho môže dostávať pozvánky do komisií na hodnotenia či už štátnych projektov alebo štátnych zákaziek. Alebo si ho komerčný sektor môže všimnúť a ponúkne mu naozaj adekvátne hodnotenie jeho schopností. Pracovať pre univerzitu určite nie je finančne tak zaujímavé ako práca pre špičkovú firmu v komerčnom sektore, môže to však byť skvelý odrazový mostík k ďalšej kariére.

Ktoré projekty CITu by mohli byť zaujímavé pre študentov?

Robíme veľa projektov, ktoré sú spojené s komerčnou sférou. Je to pre nás aj nešťastné, lebo študenti sa u nás veľa naučia a potom idú do partnerskej firmy, s ktorou sme realizovali projekt. Povedzme si na rovinu, dostanú tam väčší plat, nakoľko my stále pracujeme len za štátne tabuľkové platy, čo je nevýhodou nášho sektora. Pri týchto projektoch sa študenti stretnú aj s korporátnou komunikáciou. A keď budú chcieť ísť jedného dňa do komercie, budú mať už zažitú skúsenosť, teda sa vedia prispôsobiť.

Ako sa dá v CIT vypracovať?

Vždy je dôležité to, či chce študent na sebe pracovať. V rámci CITu môžu začať napríklad na CEPITe, teda na helpdesku. S priamou informatikou tam nie je až taký priamy súvis, nemusia nastavovať systémy. Keď niekto zavolá, že mu niečo nefunguje, iba skontrolujú, či je jeho konto v poriadku, či je aktívne. Často napríklad volajú študenti, že sa nemôžu dostať do akademického systému. Áno, nemôžu, lebo majú zablokovaný prístup, pretože už nie sú študenti UK. To sú bežné situácie, na ktoré informatiku až tak netreba.

Pokiaľ sa bavíme o programátoroch, vedia najprv len programovať. Neskôr môžu riadiť mikrotím na nejaký projekt, pričom si tento mikrotím môžu vytvoriť sami. Potom postupne môžu riadiť väčšie projekty, dokonca celý referát až sa môžu dostať na tú najvyššiu úroveň. Ale je to na nich, ako sa budú chcieť profilovať. Možno sa budú chcieť profilovať čisto len ako programátori. A možno budú chcieť ísť aj do toho riadenia a manažmentu. Sú to všetko veľmi dôležité veci a stále je to len na tom človeku, čo bude chcieť.

Na aké pozície sa vie študent dostať v komerčnom sektore?

V komerčnom sektore je to podobné ako na univerzite. Na začiatku môžu riadiť nejaký projekt až sa môžu dostať do vrcholového manažmentu. Poznám veľa ľudí, ktorí sa tak dostali na vysoké manažérske pozície. Keď niečo nevedia, chodia na univerzitu pre rady. A to je veľká výhoda, lebo na univerzite vieme tie veci aj z výskumného hľadiska. To je ďalšia výhoda univerzity – koho baví veda a výskum, dokáže sa na univerzite „vyhrať“.

Poznáte nejaký príbeh človeka, ktorý začal pracovať v IT sektore tu na UK a teraz robí pre nejakú prestížnu IT firmu?

Poznám niekoľko ľudí, ktorí začali na univerzite. Napríklad jeden začal ako bežný technik, ktorého úlohou bolo prísť, keď niekomu niečo nefungovalo na počítači, zapájať kábliky a teraz robí manažéra a riaditeľa vo veľkom nadnárodnom korporáte. Naposledy mi písal z Karibiku, že univerzite ďakuje za to, že je dnes tam, kde je. Naučil sa tu pracovať a naučil sa metodiku práce, čo ho dostalo na pozíciu, kde je teraz.

Čo zaujímavé ešte CIT môže študentom ponúknuť? Prečo by mali začať brigádovať práve tu?

Lebo sme najlepší (smiech). Snažíme sa riešiť veci tak, aby fungovali. Nesnažíme sa veci ohýbať, ale snažíme sa ich riešiť. Keď je nejaký problém, zvoláme odborníkov, ktorí k tomu niečo vedia, diskutujeme a dohodneme sa. Študenti sa tu naučia aj pracovať v tíme. Veľmi často som videl, že na tom zhorelo veľa ľudí. Prišli do komercie, ale nevedeli pracovať v tíme, takže robia stále to isté dookola. Našou výhodou je to, že pracujeme ako tímoví hráči. Nie sme jednotlivci. CIT je jeden tím.